Razer presenta los Barracuda V2 Pro

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Unos auriculares inalámbricos de gama alta para gaming que acompañan a los jugadores del escritorio al móvil, combinando los transductores Razer™ TriForce de biocelulosa y THX Spatial Audio+ con cancelación activa de ruido híbrida, un sistema de doble micrófono y hasta 70 horas de autonomía

Razer™, la marca global líder en estilo de vida para gaming, anunció en el día de hoy los Razer Barracuda V2 Pro, unos auriculares inalámbricos gaming de gama alta, diseñados para jugadores que alternan con fluidez entre el juego en PC de escritorio y el uso en dispositivos móviles, y que ofrecen una flexibilidad adicional para jugar en consolas y dispositivos portátiles.

Diseñados para la forma en que juegan los gamers hoy en día, los Barracuda V2 Pro combinan drivers Razer™ TriForce de biocelulosa de 40 mm, audio espacial THX Spatial Audio+, cancelación activa de ruido híbrida, cancelación de ruido del micrófono impulsada por IA y conectividad simultánea de 2,4 GHz y Bluetooth, todo ello en unos auriculares con hasta 70 horas de autonomía.

Ya sea en el escritorio, en el sofá o jugando mientras te desplazas, ofrece un audio de primera calidad en cualquier momento del día: desde juegos y entretenimiento hasta llamadas, viajes y el uso cotidiano.

“Los jugadores buscan unos auriculares que estén a la altura de su ritmo diario, y los Barracuda V2 Pro son nuestra respuesta”, afirmó Barrie Ooi, director de la división de juegos para PC de Razer. “Ofrecen audio para juegos con la calidad característica de Razer, cancelación activa de ruido híbrida y micrófonos de modo dual con cancelación de ruido e inteligencia artificial, todo ello con una batería que dura todo el día y en unos auriculares que te acompañan desde tu estación de juego hasta tus partidas en dispositivos móviles, sin obligar a los jugadores a renunciar a nada.”

Diseñado para la velocidad. Libre para recorrer.

Gracias a la tecnología Razer™ HyperSpeed ​​Wireless, los Barracuda V2 Pro ofrecen audio para juegos de baja latencia, hasta el doble de rápido que Bluetooth LE, manteniendo la sincronización perfecta entre el audio y el chat de voz en PC, dispositivos móviles, consolas y dispositivos portátiles. El botón integrado Razer SmartSwitch permite alternar entre la conexión inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth en cuestión de segundos, garantizando así un acceso sencillo tanto a los sistemas de escritorio como a los dispositivos móviles.

El audio simultáneo mediante 2,4 GHz y Bluetooth también permite a los jugadores mantenerse conectados a llamadas, mensajes o música sin abandonar la partida, mientras que la compatibilidad con consolas y dispositivos portátiles extiende esa misma flexibilidad más allá de los equipos de escritorio y los dispositivos móviles.

Sonido envolvente. Concentración total.

Equipados con drivers Razer™ TriForce de biocelulosa de 40 mm, los Barracuda V2 Pro ofrecen un sonido rico y natural, con agudos nítidos, medios claros y graves profundos y sin distorsión.

Al conectarse a un PC, los Barracuda V2 Pro desbloquean THX Spatial Audio+ con sonido envolvente virtual 7.1.4, añadiendo cuatro canales aéreos que sitúan las señales de audio no solo alrededor de los jugadores, sino también por encima de ellos, logrando un escenario sonoro más preciso y con mayor profundidad.

La cancelación activa de ruido híbrida utiliza micrófonos orientados tanto hacia el exterior como hacia el interior para aislar las distracciones en casa, durante los desplazamientos y en cualquier otro lugar, permitiendo a los jugadores mantenerse concentrados en el juego.

Viaja ligero. Juega más tiempo.



Con un peso de tan solo 285 g, los Barracuda V2 Pro combinan una estructura ligera con un diseño plegable que permite guardarlos fácilmente para cualquier desplazamiento, ya sea desde el escritorio o durante los trayectos diarios.

El almacenamiento integrado para el dongle inalámbrico mantiene el dispositivo listo para viajar, mientras que las suaves almohadillas y la cómoda diadema permiten un uso prolongado durante largas sesiones de juego, llamadas de trabajo y entretenimiento diario.

Con una autonomía de hasta 70 horas, el Barracuda V2 Pro está diseñado para resistir varios días de uso, lo que reduce la necesidad de cargarlo constantemente y permite a los jugadores mantenerse inmersos durante más tiempo.

Unos auriculares para todos los días.

Diseñado para juegos: Los drivers Razer™ TriForce de biocelulosa de 40 mm, el sonido envolvente virtual 7.1.4 mediante THX Spatial Audio+ en PC y la cancelación activa de ruido híbrida se combinan para ofrecer una experiencia auditiva inmersiva y centrada.

Los drivers Razer™ TriForce de biocelulosa de 40 mm, el sonido envolvente virtual 7.1.4 mediante THX Spatial Audio+ en PC y la cancelación activa de ruido híbrida se combinan para ofrecer una experiencia auditiva inmersiva y centrada. Conectividad inalámbrica fluida: La tecnología inalámbrica Razer™ HyperSpeed ​​ofrece audio para juegos de baja latencia en PC, dispositivos móviles, consolas y dispositivos portátiles, mientras que el audio simultáneo a través de 2,4 GHz y Bluetooth permite a los jugadores atender llamadas y escuchar música sin salir del juego.

La tecnología inalámbrica Razer™ HyperSpeed ​​ofrece audio para juegos de baja latencia en PC, dispositivos móviles, consolas y dispositivos portátiles, mientras que el audio simultáneo a través de 2,4 GHz y Bluetooth permite a los jugadores atender llamadas y escuchar música sin salir del juego. Diseñado para un estilo de vida activo: Su diseño plegable de 285 g, el sistema de micrófono de modo dual y una autonomía de hasta 70 horas permiten que los Barracuda V2 Pro sean tan fáciles de transportar como excelente es su rendimiento.

Los Barracuda V2 Pro representan el compromiso continuo de Razer de ofrecer productos de audio que se adaptan a las formas cambiantes en que los jugadores juegan, se conectan y consumen entretenimiento.

Al combinar un audio envolvente de calidad gaming con un diseño elegante y portátil, además de una gran comodidad para usarlo todo el día, ofrece a los jugadores unos auriculares capaces de adaptarse a cada momento de su jornada, desde el juego en PC y el entretenimiento móvil hasta las llamadas y los viajes, completando su versatilidad multiplataforma con compatibilidad para consolas y dispositivos portátiles.

Para más información sobre los Razer Barracuda V2 Pro, visite: https://rzr.to/barracuda-v2-pro .

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Barracuda V2 Pro

219.99€ PVP Recomendado

Ya disponible en Razer.com, RazerStores y tiendas seleccionadas de todo el mundo.