Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡Wackadoo! Bluey’s Happy Snaps ya está disponible para consolas y PC Explora el mundo de Bluey de una forma única en esta aventura impulsada por la fotografía

Gameloft, líder en la creación y publicación de videojuegos, se complace en anunciar que Bluey’s Happy Snaps ya está disponible en todo el mundo para consolas y PC. Desarrollado por Gameloft Brisbane en colaboración con los productores de Bluey, Ludo Studio y BBC Studios, el juego invita a niños y familias a explorar el mundo de Bluey como nunca. Bluey’s Happy Snaps está disponible en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox en PC, Steam y Epic Games Store. El juego también está incluido en Xbox Game Pass y es compatible con Xbox Play Anywhere.

Explora el mundo de Bluey como nunca antes se ha hecho

En Bluey’s Happy Snaps, los jugadores podrán jugar, explorar y capturar momentos junto a Bluey y Bingo a través de una divertida aventura fotográfica, descubriendo escenarios familiares de la querida serie. Utilizando la vieja cámara de papá, los jugadores podrán crear recuerdos en solitario o con un segundo jugador, descubrir la fauna australiana y convertir sus experiencias dentro del juego en inspiración para jugar en la vida real.

La aventura lleva a los jugadores por distintos lugares vistos en la serie, donde podrán fotografiar sus juegos favoritos, perseguir ibis y descubrir sorpresas ocultas. Las fotografías podrán añadirse a un álbum de recuerdos y personalizarse con pegatinas inspiradas en los personajes, los animales y las actividades que encuentren, mientras desbloquean nuevos disfraces para Bluey y Bingo durante el viaje.

La diversión continúa más allá de la pantalla gracias a Play for Real Life, una función diseñada para inspirar actividades lúdicas utilizando objetos cotidianos y el entorno que rodea a los jugadores. Desde construir fuertes con cojines hasta transformar cajas de cartón en nuevas creaciones, el juego anima a los jugadores a llevar a su propio mundo las ideas que descubran en el universo de Bluey.

Celebrando la fauna australiana con Bindi Irwin

Para celebrar el lanzamiento de Bluey’s Happy Snaps, Gameloft ha colaborado con la reconocida conservacionista Bindi Irwin en una serie de contenidos inspirados en la celebración de la fauna australiana y la exploración al aire libre presentes en el juego. Bindi aparece en el tráiler de presentación y también ha compartido sus impresiones sobre el juego con su comunidad de Instagram. Se publicará más contenido protagonizado por Bindi durante las próximas semanas. Admiradora de Bluey desde hace tiempo, Bindi Irwin también participó en la primera temporada de la galardonada serie de vídeos cortos Bluey Book Reads.

Investigación sobre el juego y la creatividad

El enfoque único de Bluey’s Happy Snaps hacia el juego está respaldado por una investigación liderada por el profesor Daniel Johnson, de la Queensland University of Technology (QUT), y The Centre of Excellence for the Digital Child. La investigación concluyó que el juego favorece de forma significativa la autonomía, la competencia y la creatividad de los niños mediante el juego abierto y la toma de decisiones significativas. Estos resultados ponen de manifiesto el compromiso del juego por ofrecer a los niños la libertad de explorar, tomar sus propias decisiones y llevar su curiosidad más allá de la pantalla.

Clasificación por edades: Para todos los públicos.

DISPONIBILIDAD DE IDIOMAS

Desde el día de lanzamiento, Bluey’s Happy Snaps puede jugarse de principio a fin con textos localizados en español y portugues.

Además del doblaje completo en inglés disponible desde el lanzamiento, se añadirá doblaje localizado mediante una actualización gratuita poco después del lanzamiento del juego. Se requiere conexión a Internet para descargar la actualización gratuita de español y portugues

Los jugadores de PlayStation tendrán disponibles desde el lanzamiento los idiomas de voz inglés, español (Latinoamérica) y portugués (Brasil).