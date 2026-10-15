Catálogo de juegos de PlayStation Plus para octubre: Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West y Mycopunk, entre otros

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Dino Crisis 2 y RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition se unen a PlayStation Plus Premium.

Además, PlayStation está celebrando estos días el PlayStation Plus Horrorfest, con retos y descuentos exclusivos para los suscriptores.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los juegos que se añaden al catálogo de PlayStation Plus este mes:

Mafia: The Old Country | PS5

En esta intensa historia de mafiosos ambientada en el brutal submundo de la Sicilia del siglo XX los jugadores lucharán por sobrevivir como Enzo Favara y demostrarán su valía ante la Familia en esta inmersiva aventura de acción en tercera persona ambientada en una era tan peligrosa como despiadada.

Horizon Forbidden West | PS5, PS4

Los jugadores acompañarán a Aloy en su aventura por las peligrosas tierras del ‘oeste prohibido’ y se enfrentarán a nuevas y misteriosas amenazas. Podrán explorar tierras lejanas, luchar contra máquinas más grandes e impresionantes y conocer nuevas y fascinantes tribus en su retorno al mundo futuro y postapocalíptico de Horizon.

Mycopunk | PS5

Los jugadores se abrirán paso entre alienígenas micónidos en este looter-shooter basado en misiones hiperpersonalizables. Les esperan cientos de mejoras hechas a mano, juego cooperativo para 4 jugadores y un minúsculo hombre-cucaracha. Un destartalado equipo de robots rechazados recibe su última oportunidad de alcanzar la lucrativa gloria (y evitar terminar como chatarra) de la mano de la corporación SAXON. Son la New Atlas Hazard Crew, un estrambótico grupo de exterminadores enviados a descubrir los secretos de una catástrofe fúngica de escala planetaria. Superarán diversas misiones peligrosas en la superficie del planeta para acabar con la amenaza micológica. Mycopunk llegará al Catálogo de juegos de PlayStation el día de lanzamiento global, el 20 de octubre.

Poppy Playtime: Chapter 2 | PS5, PS4

Tras liberar a Poppy a pesar del encontronazo con Huggy Wuggy, los jugadores deberán adentrarse aún más en la fábrica de Playtime Co. Allí les esperan desafiantes rompecabezas y juguetes terroríficos. Se abrirán camino hacia la seguridad con todo un arsenal de habilidades. Intentarán escapar, pero sin dejar que Mommy los encuentre. Continuarán explorando las profundidades de Playtime Co. para encontrar respuestas.

The Midnight Walk | PS5

Los jugadores se embarcarán en The Midnight Walk en esta aventura de fantasía oscura creada con arcilla de la mano de las mentes responsables de Lost in Random, Fe y Ghost Giant. Se convertirán en The Burnt One, entablarán amistad con un farol viviente perdido llamado Potboy y usarán esta llama para iluminar su camino en un mundo en conflicto repleto de tantas maravillas como horrores. Sobrevivirán usando su astucia para evitar a los numerosos monstruos deseosos de devorar la llama de su acompañante a lo largo de cinco historias de fuego y oscuridad con un ecléctico elenco de personajes. Se maravillarán ante cada perturbador detalle de un paisaje meticulosamente creado a mano con arcilla real y animado al estilo stop-motion. Este título es jugable tanto en PS5 como en RV con PS VR2.

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition | PS5, PS4

Durante 300 años, Rena ha dominado el planeta Dahna, saqueando sus recursos y arrebatándole la dignidad y la libertad a su gente. La historia comienza con dos personas, nacidas en mundos diferentes, que buscan cambiar su destino y construir un nuevo futuro. Con un variado elenco de personajes, un sistema de combate intuitivo y gratificante, y una cautivadora historia ambientada en un exuberante mundo por el que merece la pena luchar, Tales of Arise ofrece una experiencia de JRPG de primera clase.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game | PS5

Los jugadores experimentarán la emoción de competir en nuevos circuitos que replican eventos del mundo real contra la lista más actualizada de pilotos profesionales. Forjarán su camino en un modo carrera rediseñado con intensas competencias, rivalidades y elecciones estratégicas. Gracias al Unreal Engine 5, se podrá disfrutar de una experiencia de juego con física realista y evolución dinámica de circuitos para hacer que cada vuelta sea única y desafiante. Se podrá dominar el flujo con tutoriales abiertos, una wiki completa y asistencia de conducción impulsada por tecnología neurológica.

PlayStation Plus Premium

Dino Crisis 2 | PS5, PS4

Ya ha pasado un año desde los eventos de la operación Rescatar al Dr. Kirk. Los esfuerzos de I+D gubernamentales mantienen vivo el proyecto del Dr. Kirk en torno a la Tercera Energía, conocido por su potencial para crear fuentes de energía limpias, pero también armas de destrucción masiva. Un día, una catástrofe temporal provoca que el centro de investigación de Edward City desaparezca sin más. Ha llegado el momento de volver a encarnar a Regina, acompañada por el primerizo Dylan.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | PS5, PS4

RollerCoaster Tycoon 3 brinda a los jugadores las herramientas y la libertad para construir el parque de atracciones de sus sueños. Podrán gestionar el parque como auténticos magnates y llegar a lo más alto supervisando las finanzas, las tiendas, los servicios y el personal para salir adelante en decenas de situaciones. Se meterán en la piel de verdaderos magnates para emprender su nueva y prometedora carrera o crearán su parque ideal sin preocuparse por el presupuesto en el modo libre. No dejarán descontentos a los visitantes y se asegurarán de que todo fluya como es debido para triunfar.

Nuevas pruebas de juego para suscriptores de PlayStation Plus Premium

Los suscriptores de PlayStation Plus Premium pueden acceder a pruebas de juego de Resonance: A Plague Tale Legacy y Mortal Shell II el martes 20 de octubre. Estas se unen a otras pruebas de juego recientes como Valheim, The Sinking City 2, The Mound: Omen of Cthulhu, John Carpenter’s Toxic Commando o Directive 8020. Más información sobre todas las pruebas de juego disponibles aquí.

PlayStation Plus sigue celebrando la época más espeluznante del año con paquetes de artículos dentro del juego con temática de terror. Este mes, se unen a la colección World War Z con un paquete de aspectos de Halloween (disponibles el 20 de octubre y con cinco espeluznantes armas y artículos cosméticos), así como el paquete Tunnels of Terror de Back 4 Blood. Encontrarás más información sobre este paquete cuando llegue, así como otros paquetes exclusivos de PlayStation Plus aquí.



Back 4 Blood — Tunnels of Terror: oferta de DLC

Back for Blood está disponible en PlayStation Plus Extra, y del 21 de octubre al 4 de noviembre, los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar el primer pack de DLC: Tunnels of Terror Expansion 1 sin coste adicional, además de disfrutar de un 95 % de descuento en el segundo y tercer paquete de DLC y el pase anual.

Dead by Daylight Community Challenge 2 – Paquete exclusivo de Plus

También hay un paquete exclusivo más de PlayStation Plus para el HorrorFest relacionado con un reto comunitario de Dead by Daylight. Los jugadores de Dead by Daylight tienen del 20 al 26 de octubre para alcanzar los 10 millones de partidas. Si lo consiguen, obtendrán acceso a un paquete exclusivo de PlayStation Plus para el juego, disponible para todos los suscriptores de PlayStation Plus, que contiene el amuleto Amigos Bucaneros, con el superviviente Jeff Johansen y su leal perro de rescate ataviados con disfraces de pirata a juego. Dead by Daylight ya está disponible en PlayStation Plus Extra y Premium.

Descuento en Sony Pictures Core para Until Dawn

El 28 de octubre y por tiempo limitado, los suscriptores de PlayStation Plus podrán disfrutar de un descuento en la película Until Dawn en la aplicación Sony Pictures Core. Para saber más sobre Sony Pictures Core, visita este enlace.

Además, el catálogo de PlayStation Plus incluye grandes títulos de terror perfectos para celebrar Halloween como: