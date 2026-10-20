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Motive desata los horrores de Dead Space en el nuevo mapa de Battlefield 6. Hoy comienza el evento Battlefield 6 X Dead Space. Las arenas de Nevada y los búnkeres secretos se convierten en el escenario de una pesadilla galáctica con el inicio del evento temporal de Dead Space en Battlefield 6.

La Efigie convoca hoy a la comunidad de Battlefield 6 con el lanzamiento de un escenario especial de Dead Space, disponible por tiempo limitado. Los jugadores podrán disfrutar de nuevo de los indescriptibles horrores que una vez atormentaron a Isaac Clarke en la USG Ishimura, pero con una diferencia muy importante: ahora deberán hacerles frente en el mundo de Battlefield 6.

El horror espacial llega a Las Vegas: Battlefield 6 y Dead Space se fusionan en el evento definitivo del año El universo de los videojuegos vive hoy un punto de inflexión histórico con el pistoletazo de salida de uno de los crossovers más ambiciosos, inesperados y fascinantes de los últimos tiempos. La legendaria y temida Efigie ha convocado oficialmente a toda la comunidad de Battlefield 6 con motivo del estreno de un escenario especial y limitado inspirado en Dead Space, una colaboración de proporciones titánicas que conjuga la tensión claustrofóbica del survival horror con la escala masiva de la acción bélica multijugador. Desde este preciso instante y hasta el próximo 10 de noviembre, los jugadores tienen la oportunidad dorada de adentrarse en las profundidades de una pesadilla intergaláctica adaptada con maestría al motor y las mecánicas del título de Electronic Arts. Este despliegue sin precedentes no es una simple campaña publicitaria temporal, sino una auténtica carta de amor a los aficionados de ambas franquicias. Con un desarrollo dirigido de manera magistral por Motive —el prestigioso estudio interno de EA responsable del aclamado y sobresaliente remake de Dead Space lanzado en 2023—, el evento introduce una perspectiva completamente renovada sobre cómo se deben estructurar los contenidos cruzados en la industria actual. Los horrores indescriptibles, las siluetas grotescas de los Necromorfos y el eco metálico de la mítica USG Ishimura abandonan las estrellas para materializarse en la Tierra, transformando por completo la experiencia jugable a lo largo de las desérticas arenas de Nevada y los neones de la Temporada 5: Siege of Vegas.

DISFRUTA AQUÍ DEL TRÁILER DE BATTLEFIELD 6 X DEAD SPACE

Este evento especial, que tendrá lugar del 20 de octubre al 10 de noviembre, es una celebración no canónica del universo de Dead Space con un desarrollo dirigido por Motive, responsable del aclamado remake de 2023. Se podrá disfrutar de una versión JcE del modo Asalto, que incluye entornos, armas, elementos cosméticos e incluso mecánicas de juego adaptadas de Dead Space.