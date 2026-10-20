Turtle Beach presenta el Stealth Ultra II: la revolución definitiva en mandos pro con licencia oficial de Xbox y 8 kHz de sondeo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

El nuevo buque insignia de la firma especializada en periféricos eleva el listón de la precisión con sensores TMR anti-drift, pantalla táctil de comandos, perfiles analógicos GateShift y una conectividad multidispositivo sin precedentes.

El sector de los periféricos de alto rendimiento para gaming vive uno de los momentos de mayor efervescencia tecnológica de su historia. En una era donde los milisegundos marcan la diferencia entre la victoria y la derrota en la escena competitiva de los eSports y la comunidad jugadora es cada vez más exigente con la durabilidad de sus dispositivos, Turtle Beach ha dado un golpe sobre la mesa definitivo. La emblemática compañía ha anunciado de forma oficial el lanzamiento mundial del Turtle Beach Stealth Ultra II, un mando inalámbrico de gama entusiasta que nace para redefinir los estándares de ergonomía, precisión, personalización y velocidad de respuesta.

Equipado con licencia oficial de Xbox y diseñado para garantizar una integración perfecta tanto en las consolas Xbox Series X|S y Xbox One como en PC con Windows, dispositivos portátiles Android y Smart TVs, el Stealth Ultra II no es simplemente una revisión menor de su antecesor. Se trata de un rediseño de ingeniería avanzada que integra una impresionante tasa de sondeo por cable de hasta 8 kHz (y hasta 1 kHz en modo inalámbrico), eliminación absoluta del desgaste mecánico mediante joysticks con tecnología TMR (Tunnel Magnetoresistance), topes ajustables para los gatillos y una pantalla táctil a color que permite realizar ajustes en tiempo real sin necesidad de pausar la partida ni instalar software intrusivo.

Con fecha de lanzamiento global fijada para el 12 de noviembre de 2026 y un precio recomendado de 199,99 €, el periodo de reservas ya se ha abierto oficialmente a través de la web del fabricante y en los principales distribuidores internacionales. Este movimiento estratégico sitúa al Stealth Ultra II como el rival más firme y tecnológicamente avanzado del mercado de mandos premium.

Ingeniería de vanguardia al servicio de los eSports y el juego competitivo

La velocidad de respuesta es el pilar maestro sobre el que se cimenta el Stealth Ultra II. Para los entusiastas del juego competitivo en PC y consola, la latencia de entrada (input lag) es un factor decisivo. La incorporación de una tasa de sondeo por cable de 8.000 Hz (8 kHz) sitúa a este periférico en la cúspide de la industria del videojuego, permitiendo que el ordenador registre las pulsaciones y desplazamientos de las palancas ocho mil veces por segundo. Esta frecuencia de muestreo ultraelevada reduce el retraso a una fracción insignificante de milisegundo, traduciéndose en una suavidad orgánica y una inmediatez instantánea en títulos de disparos en primera persona (FPS), simuladores de conducción o juegos de lucha.

Para las sesiones inalámbricas, donde prima la libertad de movimiento sin cables por medio, el Turtle Beach Stealth Ultra II mantiene una potencia contundente gracias a su tecnología propietaria de transmisión de alta frecuencia a 2,4 GHz sin pérdidas, capaz de ofrecer una tasa de sondeo de hasta 1 kHz (1.000 Hz). Esto garantiza que la experiencia sin cable en PC o consolas Xbox disfrute de la misma tasa de refresco que la mayoría de los mandos competitivos conectados por cable tradicional.

Joysticks TMR anti-drift y perfiles analógicos GateShift

Uno de los mayores dolores de cabeza a los que se enfrenta la comunidad de jugadores tras cientos de horas de uso intenso es la aparición del temido drift o desviación del punto cero en las palancas analógicas convencionales, un problema causado por el desgaste mecánico de los potenciómetros de carbono. Turtle Beach aborda esta problemática de raíz implementando joysticks anti-drift™ TMR (Tunnel Magnetoresistance) de última generación.

A diferencia de los sensores de efecto Hall tradicionales, la tecnología TMR ofrece una resolución electromagnética superior, una estabilidad térmica intachable y un consumo energético drásticamente reducido, todo ello manteniendo un contacto físico nulo entre los componentes internos de medición. El resultado es una precisión quirúrgica permanente que no se degrada con el paso de los años, eliminando las zonas muertas no deseadas.

Complementando la tecnología TMR, Turtle Beach estrena el sistema de perfiles analógicos GateShift. Esta innovación mecánica y de firmware permite a los usuarios alterar la trayectoria física y el comportamiento de respuesta del recorrido de los joysticks, adaptándolos instantáneamente según el género de videojuego: desde un movimiento circular ultrasuave ideal para simuladores de vuelo o aventuras en tercera persona, hasta un recorrido restringido y de respuesta rápida idóneo para apuntar con francotiradores o ejecutar combos en títulos de lucha.

Pantalla táctil integrada y centro de mando en la palma de la mano

El elemento visual más distintivo y funcional del Stealth Ultra II es su pantalla táctil de comandos conectados, una iteración perfeccionada del panel a color que cautivó a la crítica en la primera generación. Esta pantalla en alta resolución incrustada en la parte superior del mando funciona como un auténtico cuadro de mando a bordo, permitiendo a los jugadores acceder a una suite completa de personalización sin interrumpir el flujo de juego.

A través del panel táctil, el usuario puede gestionar e interactuar con una amplia variedad de funciones avanzadas:

Ajuste de perfiles al vuelo: Cambia entre diez perfiles de mapeo de botones guardados en la memoria integrada para diferentes títulos sin necesidad de abrir aplicaciones en segundo plano.

Cambia entre diez perfiles de mapeo de botones guardados en la memoria integrada para diferentes títulos sin necesidad de abrir aplicaciones en segundo plano. Ecualización de audio en tiempo real: Configura los graves, agudos y perfiles de sonido de chat/juego directamente desde la salida de audio de 3,5 mm integrada.

Configura los graves, agudos y perfiles de sonido de chat/juego directamente desde la salida de audio de 3,5 mm integrada. Gestión de iluminación RGB: Personaliza los matices, patrones estáticos o dinámicos del sistema de iluminación ambiental del mando.

Personaliza los matices, patrones estáticos o dinámicos del sistema de iluminación ambiental del mando. Ajuste de sensibilidad TMR: Configura las curvas de respuesta de los joysticks y la zona muerta de los gatillos con precisión milimétrica.

Configura las curvas de respuesta de los joysticks y la zona muerta de los gatillos con precisión milimétrica. Notificaciones inteligentes: Recibe alertas y notificaciones del sistema o de dispositivos vinculados directamente en el panel del mando.

Esta independencia total respecto a suites de software pesadas en segundo plano convierte al Stealth Ultra II en un dispositivo versátil, ágil y preparado para torneos presenciales donde no es posible instalar software de terceros en los equipos de competición.

Ergonomía, botones de microinterruptor y control total del recorrido

El rendimiento de un mando no solo reside en su electrónica interna, sino en la respuesta háptica y táctil que experimenta el jugador en sus manos. En el Turtle Beach Stealth Ultra II, la botonería principal —incluyendo la cruceta direccional (D-Pad), los botones de acción A/B/X/Y y los cuatro botones traseros— emplea microinterruptores mecánicos de corto recorrido. Inspirados en los switches de los ratones de eSports de gama alta, estos botones ofrecen un clic táctil, firme y sonoro con una distancia de activación de apenas fracciones de milímetro, lo que permite ejecuciones de comandos exponencialmente más rápidas que los domos de goma convencionales.

En la parte posterior del periférico se ubican cuatro botones traseros asignables, dispuestos ergonómicamente para que reposen de forma natural bajo los dedos anular y meñique. Cada uno de estos botones se puede mapear directamente desde la pantalla táctil para replicar cualquier acción del mando o ejecutar macros complejas de manera instantánea, evitando que el jugador tenga que separar los pulgares de los joysticks analógicos durante momentos de máxima tensión.

Topes de gatillo ajustables para adaptarse a cada estilo de juego

Los gatillos traseros analógicos cuentan con un sistema de topes ajustables de varias posiciones. Mediante unos deslizadores mecánicos en la parte trasera, el jugador puede alterar la distancia de recorrido de los gatillos en función de la experiencia buscada:

Recorrido completo: Pensado para juegos de conducción y carreras, permitiendo una dosificación progresiva e intuitiva del acelerador y el freno. Recorrido ultra corto (hair trigger): Convierte el gatillo analógico en un botón de tipo ratón con clic instantáneo, ideal para disparar armas semi-automáticas a la máxima velocidad posible en shooters como Call of Duty o Halo.

Conectividad universal y ecosistema de carga de alta velocidad

En un panorama donde el jugador promedio alterna constantemente entre consolas, PC y dispositivos móviles, la versatilidad de conexión es prioritaria. El Turtle Beach Stealth Ultra II cuenta con certificación y licencia oficial de Xbox, lo que garantiza un emparejamiento impecable, nativo y sin latencia con Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One mediante la tecnología inalámbrica propietaria de Microsoft o el cable trenzado USB-C a USB-A incluido.

Para los usuarios de PC, el mando incorpora un transmisor inalámbrico USB de 2,4 GHz de baja latencia que ofrece un rendimiento de categoría eSports. Asimismo, la conectividad Bluetooth® integrada amplía el abanico de compatibilidad a smartphones y tablets Android, así como a una creciente gama de Smart TVs diseñadas para el juego en la nube (cloud gaming) a través de plataformas como Xbox Cloud Gaming o GeForce NOW.

Base de carga rápida de bajo perfil

El ecosistema del periférico se completa con su propia base de carga rápida magnética. Diseñada para mantener el mando siempre listo para la acción, esta estación dock no solo funciona como un elegante expositor de sobremesa, sino que recarga la batería del dispositivo a gran velocidad. El transmisor inalámbrico USB puede conectarse directamente a la propia base de carga, permitiendo que esta actúe como un extensor de señal para mantener el pincho USB lo más cerca posible del mando, minimizando cualquier tipo de interferencia por radiofrecuencia.

La batería interna de ion de litio ha sido optimizada energéticamente gracias a la eficiencia de los sensores TMR, ofreciendo decenas de horas de autonomía continua con una sola carga, respaldada por un modo de ahorro energético inteligente gestionable desde la pantalla táctil.

Las características del Stealth Ultra II incluyen:

Pantalla de comandos conectada para ajustes extensos de configuración

Conectividad Bluetooth® para dispositivos móviles Android y televisores inteligentes

Palancas antiDrift™ TMR para control y precisión ultrarrápidas

Tecnología GateShift con tres perfiles de puerta analógicos seleccionables

Disfruta de hasta 12 horas de juego desde el primer momento y extiende hasta 34 horas activando los modos de poder Eco

Botones de microinterruptor táctiles y topes de gatillo ajustables para una respuesta más rápida y fiable

Cuatro botones de acción rápida mapeables más modo de enfoque Pro-Aim™

Sintonización avanzada de audio con Superhuman Hearing®

Sistema de iluminación RGB

Estuche rígido y resistente con capacidad de carga sin necesidad de abrirlo.

Disponibilidad, precio y reservas globales

El lanzamiento comercial del Turtle Beach Stealth Ultra II se producirá formalmente el próximo 12 de noviembre de 2026. Desde hoy mismo, los usuarios interesados pueden realizar la reserva anticipada a través de la tienda web oficial de la marca (www.turtlebeach.com) y en los establecimientos comerciales especializados adjuntos en todo el mundo.

El precio recomendado de venta al público fijado para el mercado europeo es de 199,99 €. El paquete de venta incluye el mando Stealth Ultra II, la base de carga rápida magnética, el transmisor inalámbrico USB de 2,4 GHz, un cable de carga y datos USB-C de fibra trenzada de alta resistencia, juego de fundas para joysticks con diferentes texturas de agarre y una funda rígida de viaje premium equipada con una hendidura de paso de cable para cargar el mando sin necesidad de sacarlo de su protección.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la fecha de lanzamiento oficial del Turtle Beach Stealth Ultra II y dónde se puede reservar?

El mando se lanzará globalmente el 12 de noviembre de 2026. Ya se encuentra disponible para reserva anticipada en la web oficial (www.turtlebeach.com) y en los comercios especializados autorizados de todo el mundo.

¿Con qué plataformas y consolas es compatible este mando?

El Stealth Ultra II cuenta con licencia oficial de Xbox y es plenamente compatible con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC con Windows. Además, ofrece conectividad Bluetooth® para vincularse con dispositivos Android y Smart TVs.

¿Qué diferencia a los joysticks TMR de los joysticks analógicos tradicionales?

Los joysticks con tecnología TMR (Tunnel Magnetoresistance) utilizan campos electromagnéticos en lugar de contactos mecánicos de carbono para medir el movimiento. Esto elimina por completo el desgaste físico, evitando el efecto drift, mejorando drásticamente la precisión y reduciendo el consumo de batería.

¿Qué velocidad de respuesta ofrece la tasa de sondeo de 8 kHz?

La tasa de sondeo (polling rate) de 8 kHz por cable permite transmitir la posición de los botones y palancas al equipo 8.000 veces por segundo, reduciendo la latencia de entrada al mínimo técnico posible. En modo inalámbrico, alcanza una tasa de hasta 1 kHz (1.000 Hz).

¿Cuál es el precio oficial de venta al público en España y Europa?

El Turtle Beach Stealth Ultra II llega al mercado europeo con un precio de venta recomendado de 199,99 €, incluyendo la base de carga magnética y la funda rígida de transporte.