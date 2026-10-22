DAWN OF WAR IV despliega un enorme tráiler de presentación del juego

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Deep Silver y KING Art Games han desplegado hoy el tráiler de presentación de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, un colosal recorrido de nueve minutos por el título más ambicioso de la historia de la saga. Cuatro facciones jugables, más de 70 misiones, 30 mapas multijugador, The Last Stand y la personalización de ejércitos más profunda de la saga.

Combate a lo largo de cuatro campañas completas, con más de 70 misiones en total, decisiones ramificadas y juego cooperativo. Comanda a los Marines Espaciales, Orkos, Necrones y Adeptus Mechanicus: cuatro facciones únicas, cada una con sus propias unidades, mecánicas y forma de hacer la guerra. Domina sus puntos fuertes mientras amplías tus fuerzas y conquistas el campo de batalla.

Lleva el combate más allá de la campaña en Escaramuza, con decenas de ajustes personalizables, cuatro tipos de partida y compatibilidad con hasta cinco oponentes controlados por la IA. Moldea la batalla, fija el desafío y ábrete camino hacia la gloria.

Después, lleva la guerra a Internet. Enfréntate a jugadores de todo el mundo en 30 mapas multijugador, con tres tipos de partida y amplias opciones de personalización que ponen todas las variables bajo tu control. Ponte a prueba, y desafía a los demás, exactamente como quieras jugar.

The Last Stand, el modo cooperativo de supervivencia favorito de los fans, está de vuelta. Forma equipo con dos aliados y resistid oleadas incesantes de enemigos. Elige entre cinco héroes y reúne tu fuerza de ataque de unidades acompañantes, añadiendo nuevas capas de profundidad estratégica a cada partida.

Elijas el modo que elijas, haz que cada ejército sea único con la herramienta de pintura mejorada. Escoge entre decenas de configuraciones predefinidas o crea tus propios esquemas con colores, calcomanías y equipo de guerra. Por primera vez, Dawn of War IV te ofrece un control creativo total para pintar pieza a pieza la armadura y el equipo de tus unidades.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV se lanza el 3 de diciembre de 2026; quienes adquieran la Commander Edition podrán desplegarse desde el 30 de noviembre gracias a un desbloqueo anticipado de 3 días. Ambas ediciones ya se pueden reservar con un 10 % de descuento. La guerra continuará mucho después del lanzamiento. El primer año incluirá actualizaciones gratuitas con el regreso del modo Crusade, nuevos mapas, modos, comandantes y el editor de misiones, además de dos grandes expansiones de historia que profundizarán el conflicto en Kronus e introducirán una nueva facción jugable en el campo de batalla.