Así funcionan los ARAS: la revolución tecnológica que está transformando la seguridad de las motocicletas

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Así funcionan los ARAS: la revolución tecnológica que está transformando la seguridad de las motocicletas

Bosch promueve una nueva generación de radares, sensores y sistemas de conectividad para mejorar el control de la moto y prevenir accidentes

En 2025 fallecieron al menos 436 motoristas en España, lo que representó el 24% de todas las víctimas mortales de tráfico.

Los motoristas tienen un riesgo de fallecimiento hasta 20 veces superior al de los conductores de automóvil para un kilometraje equivalente.

Según Bosch, los sistemas ARAS podrían contribuir a evitar uno de cada siete accidentes de motocicleta con víctimas.

Desde el ABS y el control de tracción hasta los radares de ángulo muerto o la llamada automática de emergencia, las motos actuales incorporan tecnologías que supervisan el entorno y reaccionan ante situaciones potencialmente peligrosas.

La motocicleta nunca había sido tan avanzada tecnológicamente. Sin embargo, sigue siendo uno de los medios de transporte más vulnerables en carretera. En España, al menos 436 motoristas fallecieron en accidentes de tráfico durante 2025, lo que supone prácticamente una de cada cuatro víctimas mortales en siniestros viales, en un año en el que se registraron 1.775 fallecidos en vías urbanas e interurbanas, según datos de la Dirección General de Tráfico.

La situación no es exclusiva de España. A nivel internacional, los usuarios de vehículos motorizados de dos ruedas representan alrededor del 23% de todas las víctimas mortales de tráfico.

Además, el riesgo de fallecimiento de un motorista puede llegar a ser hasta 20 veces superior al de un conductor de automóvil, mientras que, según el proyecto VIDAS de Bosch y Fesvial, nueve de cada diez accidentes están relacionados con el error humano.

Ante este desafío, la tecnología se ha convertido en uno de los principales aliados de la seguridad vial. Desde hace décadas, Bosch impulsa el desarrollo de sistemas capaces de complementar las capacidades del conductor y ayudarle a anticiparse ante situaciones de riesgo.

Fruto del desarrollo de los ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor) para el automóvil, nacen los ARAS (Sistemas Avanzados de Ayuda al Motorista), que están redefiniendo la forma en que se protege al motociclista.

De ayudas mecánicas a motocicletas capaces de anticipar riesgos

La evolución de la seguridad en motocicleta ha sido constante. Tras la introducción del ABS en las motos en 1995, una tecnología que según estudios citados por Bosch podría evitar aproximadamente uno de cada cuatro accidentes de motocicleta con heridos si estuviera presente en todo el parque circulante, la industria ha seguido avanzando hacia sistemas cada vez más inteligentes y predictivos.

Hoy, la incorporación de radares, sensores, unidades de medición inercial, sistemas electrónicos de control y soluciones de conectividad permite que la motocicleta no solo reaccione ante una situación de peligro, sino que sea capaz de detectarla antes de que ocurra. Algunas de estas tecnologías son capaces de analizar el comportamiento dinámico de la moto hasta 100 veces por segundo para adaptar su respuesta a cada situación.

¿Qué son exactamente los ARAS?

Los ARAS (Advanced Rider Assistance Systems) son el conjunto de tecnologías que le permiten a una motocicleta moderna monitorizar y analizar lo que ocurre a su alrededor y asistir al conductor en tiempo real. Para ello, utilizan la información procedente de diferentes sensores (radares, cámaras, etc) para analizar constantemente el entorno y el comportamiento dinámico de la motocicleta.

Gracias a ello, la moto puede adaptar automáticamente determinados parámetros de funcionamiento, alertar de situaciones peligrosas o intervenir de forma limitada para ayudar al conductor a mantener el control. No se trata, por tanto, de conducción autónoma y la responsabilidad sigue siendo siempre del motorista. Sin embargo, estas tecnologías actúan como una capa adicional de seguridad capaz de complementar los sentidos humanos cuando más se necesita.

¿Por qué son tan importantes para reducir la siniestralidad?

La seguridad activa se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para reducir el impacto del error humano. La gran mayoría de los accidentes se producen por el error humano: falta de percepción del riesgo o reacciones tardías ante situaciones imprevistas. Precisamente ahí es donde los ARAS ofrecen su mayor potencial.

Los sensores de radar pueden detectar vehículos situados en zonas que escapan a la visión del conductor. Los sistemas de estabilidad pueden reaccionar en milésimas de segundo ante pérdidas de adherencia. Los asistentes de frenado ayudan a evitar bloqueos de ruedas. Y los sistemas de conectividad pueden pedir ayuda automáticamente tras un accidente.

Según los cálculos de Bosch Accident Research, los sistemas ARAS podrían contribuir a evitar hasta uno de cada siete accidentes de motocicleta con víctimas.

Las diez tecnologías que están cambiando la seguridad sobre dos ruedas

1. ABS y frenada combinada (CBS)

Los sistemas de frenado avanzado evitan el bloqueo de las ruedas durante una frenada de emergencia y optimizan la distribución de la fuerza de frenado entre ambos ejes, ayudando a mantener la estabilidad y la capacidad de dirección de la motocicleta.

2. Control de tracción (TCS)

Supervisa continuamente la velocidad de ambas ruedas y reduce automáticamente la potencia cuando detecta pérdidas de adherencia en la rueda trasera, evitando derrapajes y pérdidas de control.

3. Suspensión adaptativa

Modifica automáticamente su comportamiento según el terreno, la carga transportada y el estilo de conducción para mantener el mejor equilibrio posible entre confort, estabilidad y seguridad.

4. Control de crucero adaptativo (ACC)

Mediante un sensor de radar frontal, el ACC mantiene automáticamente la velocidad seleccionada y la distancia de seguridad respecto al vehículo precedente, adaptando la marcha al tráfico.

5. Advertencia de colisión frontal

Utiliza los datos de los radares para detectar riesgos de alcance y alertar al conductor cuando se produce una aproximación potencialmente peligrosa.

6. Radar de ángulo muerto

Monitoriza aquellas zonas que quedan fuera del campo de visión del motorista y advierte de la presencia de vehículos durante adelantamientos, incorporaciones o cambios de carril.

7. Modos de conducción inteligentes

Permiten adaptar de forma instantánea parámetros como la entrega de potencia, la respuesta del acelerador, el control de tracción, el ABS o las suspensiones a diferentes escenarios de conducción.

8. Iluminación adaptativa e inteligente

Los sistemas LED y matriciales ajustan automáticamente la iluminación, mejoran la visibilidad en curva, reducen el riesgo de deslumbramiento y aumentan la capacidad de la motocicleta para ser vista.

9. Sistemas Anti-Wheelie y Rear Lift Protection

Controlan las transferencias de peso durante aceleraciones y frenadas intensas para evitar que tanto la rueda delantera como trasera pierdan contacto con el asfalto y preservar la estabilidad.

10. Llamada automática de emergencia (eCall)

Puede detectar un accidente mediante sensores y sistemas de conectividad y enviar automáticamente una alerta a los servicios de emergencia, reduciendo los tiempos de respuesta cuando el conductor no puede solicitar ayuda por sí mismo.

Hacia una motocicleta más conectada y segura

La próxima evolución de estas tecnologías pasa por la conectividad. Para Bosch, la comunicación entre motocicletas, otros vehículos e infraestructuras permitirá compartir información sobre posición, velocidad o dirección de circulación para anticipar riesgos antes incluso de que sean visibles para el conductor.

Este enfoque forma parte de la visión de futuro de la compañía, alineada con el objetivo internacional Vision Zero, que persigue reducir progresivamente las víctimas mortales en carretera mediante la combinación de tecnología, infraestructuras más seguras y una conducción responsable. Porque si el futuro de la motocicleta seguirá ligado a la libertad y al placer de conducción, también estará cada vez más asociado a tecnologías capaces de anticipar riesgos, evitar accidentes y acercar el objetivo de una movilidad con cero víctimas mortales en carretera.