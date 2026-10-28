Revolución en la alta gama de teclados: Razer presenta el Reclusa Mini 65% con switches magnéticos intercambiables y conectividad de latencia ultrabaja

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Revolución en la alta gama de teclados: Razer presenta el Reclusa Mini 65% con switches magnéticos intercambiables y conectividad de latencia ultrabaja.

La marca líder en periféricos gaming firma una obra maestra de ingeniería para entusiastas donde el rendimiento competitivo, la acústica de estudio y la personalización modular se dan la mano en formato compacto.

Razer ha hecho oficial el lanzamiento global de su nuevo periférico estandarte para la comunidad de entusiastas y competidores de alto nivel: el Razer Reclusa Mini 65%. Este teclado gaming inalámbrico rompe con los esquemas tradicionales del mercado al combinar la precisión extrema de los switches magnéticos con efecto Hall, la capacidad de intercambio en caliente (hot-swap) de los interruptores y una arquitectura acústica insonorizada, todo ello articulado en un formato compacto del 65%. La propuesta busca satisfacer tanto al jugador competitivo exigente que demanda milisegundos de ventaja, como al creador de contenido o friki gamer que busca sensaciones auditivas y táctiles inigualables nada más sacarlo de la caja. Disfruta del tacto y el sonido al teclear en formato compacto ideal para escritorios pequeños o para llevarlo a cualquier lugar.

Una filosofía que transforma el mercado: «Tu teclado. Tus reglas»

El panorama actual de los periféricos para juegos ha experimentado una profunda metamorfosis durante los últimos años. Lo que antes constituía un mercado dominado por construcciones plásticas rígidas y opciones mecánicas estándar ha dado paso a una auténtica cultura del modding y la personalización acústica. Los usuarios ya no solo buscan rapidez en la respuesta; demandan una sonoridad grave, limpia y placentera, así como una resistencia mecánica firme y adaptabilidad absoluta.

En este contexto de madurez industrial nace el Razer Reclusa Mini 65%, un producto articulado bajo el lema conceptual “Tu teclado. Tus reglas”. La firma de las tres serpientes cruzadas ha sabido interpretar las demandas de la comunidad entusiasta, ofreciendo una experiencia prémium inmediata desde el primer desempaquetado («out-of-the-box»), pero garantizando al mismo tiempo una libertad total para modificar cada componente interno en el futuro.

«Hemos creado la línea Reclusa para los entusiastas que consideran su teclado algo personal», declaró Barrie Ooi, director de la división de juegos para PC de Razer. «Con el Reclusa Mini 65%, incorporamos la tecnología de interruptores magnéticos a la experiencia Reclusa, manteniéndonos fieles a los elementos que hacen única a esta gama: una excelente experiencia desde el primer momento, una acústica gratificante, una sensación de escritura placentera y la libertad de personalizar el teclado mediante interruptores magnéticos intercambiables en caliente y teclas sustituibles».

Con este movimiento, Razer no solo busca dominar las mesas de los deportistas electrónicos profesionales, sino también asentarse con autoridad en el competitivo nicho del teclado custom, donde marcas independientes habían ganado terreno a los gigantes tecnológicos gracias a una mayor atención al detalle sonoro y estructural.

Ingeniería acústica de estudio: el secreto del sonido pleno y rotundo

Uno de los aspectos más criticados históricamente en los teclados comerciales de alta velocidad ha sido su resonancia metálica y la sensación de vacuidad al teclear a gran ritmo. El Razer Reclusa Mini 65% aborda esta problemática de frente implementando un sistema multicapa de amortiguación acústica que rivaliza con las construcciones artesanales más complejas.

El secreto detrás de su sonido nítido, profundo y con un marcado carácter táctil reside en la integración sinérgica de diversos materiales de alta densidad dentro de su chasis:

Lámina de espuma IXPE : Situada estratégicamente sobre la placa base (PCB), esta capa absorbe las vibraciones de alta frecuencia generadas por el golpe del vástago, refinando el timbre de cada pulsación.

: Situada estratégicamente sobre la placa base (PCB), esta capa absorbe las vibraciones de alta frecuencia generadas por el golpe del vástago, refinando el timbre de cada pulsación. Placa de PPS (Sulfuro de Polifenileno) : Sustituye a las tradicionales placas de aluminio o acero rígido. El PPS ofrece una flexibilidad estructural optimizada que amortigua el impacto final, proporcionando un tope suave para los dedos y un tono acústico mucho más grave.

: Sustituye a las tradicionales placas de aluminio o acero rígido. El PPS ofrece una flexibilidad estructural optimizada que amortigua el impacto final, proporcionando un tope suave para los dedos y un tono acústico mucho más grave. Estabilizadores lubricados de fábrica : Las teclas de mayor tamaño, como la barra espaciadora, el intro y el cambio (Shift), incorporan estabilizadores calibrados con lubricante de alta viscosidad para eliminar por completo cualquier vibración lateral, holgura o chasquido parásito.

: Las teclas de mayor tamaño, como la barra espaciadora, el intro y el cambio (Shift), incorporan estabilizadores calibrados con lubricante de alta viscosidad para eliminar por completo cualquier vibración lateral, holgura o chasquido parásito. Sistema de amortiguación de silicona de doble capa: Recubre el interior de la carcasa inferior para rellenar los espacios de aire residuales, erradicando el eco estructural y asegurando una sensación sólida en cada toque.

Esta arquitectura garantiza que, ya sea durante intensas jornadas de competición en shooters tácticos o en prolongadas sesiones de redacción profesional, la pulsación mantenga una cadencia melódica constante y reconfortante, evitando la fatiga física y auditiva.

Tecnología magnética Hall Effect: el fin del contacto físico tradicional

El verdadero corazón tecnológico del Razer Reclusa Mini 65% radica en sus switches magnéticos Razer™ Hall Effect. A diferencia de los interruptores mecánicos tradicionales, que dependen de dos láminas metálicas que hacen contacto físico para cerrar un circuito, los switches magnéticos utilizan un sensor de efecto Hall que mide continuamente la fuerza del campo magnético a medida que el imán integrado en el vástago se aproxima a la placa.

Esta ausencia de fricción metálica directa no solo prolonga drásticamente la vida útil del dispositivo al eliminar el desgaste por rozamiento, sino que abre la puerta a un conjunto de funcionalidades avanzadas de control de entrada que resultan imposibles de replicar en arquitecturas mecánicas convencionales.

Punto de actuación infinitamente ajustable

Gracias al análisis preciso del campo magnético, los usuarios pueden configurar el punto de activación de cada tecla de forma individualizada a través del software de la marca. El rango de ajuste abarca desde los 0,1 mm hasta los 4,0 mm, con incrementos ultraprecisos:

Configuración ultrarrápida (0,1 mm – 0,5 mm): Diseñada para títulos de esports donde el tiempo de reacción es crítico, como Valorant, Counter-Strike 2 o Overwatch 2. Una leve presión de la yema del dedo basta para registrar la orden al instante. Configuración de profundidad media (1,5 mm – 2,0 mm): El equilibrio perfecto para títulos de estrategia en tiempo real (RTS), MOBA o navegación general, ofreciendo reactividad sin riesgo de pulsaciones accidentales. Configuración profunda (3,0 mm – 4,0 mm): Orientada a la escritura de textos extensos o la asignación de habilidades con tiempos de recarga elevados, exigiendo un recorrido deliberado e intencional.

Dominio competitivo: Rapid Trigger y tecnologías de entrada avanzada

Para los jugadores de alto rendimiento, la velocidad a la que una tecla se activa es solo la mitad de la ecuación; la velocidad a la que se desactiva para poder volver a ser pulsada es igualmente determinante. Aquí es donde la función Rapid Trigger del Razer Reclusa Mini 65% marca una diferencia competitiva abismal.

Con los switches mecánicos estándar, una tecla debe regresar por encima de su punto de actuación fijo para restablecerse y permitir un nuevo registro. Con Rapid Trigger, la tecla se desactiva en el instante preciso en que empieza a moverse hacia arriba, sin importar la posición en la que se encuentre dentro del recorrido total. Del mismo modo, vuelve a activarse tan pronto como detecta un nuevo movimiento hacia abajo. Esto permite realizar repeticiones de pulsación (o «strafing») a una velocidad abrumadora, otorgando un control milimétrico sobre los movimientos de detención instantánea en juegos de disparos en primera persona.

Paquete de control analógico y prioridad de teclas

El teclado integra un arsenal de soluciones de entrada avanzadas para redefinir el control en partida:

Razer™ Snap Tap : Prioriza la última entrada realizada entre dos teclas asignadas sin necesidad de soltar la primera. Esto permite cambios de dirección instantáneos sin el retardo provocado por el solapamiento de pulsaciones.

: Prioriza la última entrada realizada entre dos teclas asignadas sin necesidad de soltar la primera. Esto permite cambios de dirección instantáneos sin el retardo provocado por el solapamiento de pulsaciones. Razer™ Snap Flex : Otorga una gestión dinámica de la sensibilidad del movimiento según la presión ejercida, emulando la precisión de un joystick analógico en un formato de teclado.

: Otorga una gestión dinámica de la sensibilidad del movimiento según la presión ejercida, emulando la precisión de un analógico en un formato de teclado. Prioridad de doble pulsación (Dual-Keypress Priority) : Permite programar respuestas complejas o decisiones lógicas cuando dos teclas se activan simultáneamente, garantizando que el comando prioritario siempre tenga preferencia en situaciones caóticas.

: Permite programar respuestas complejas o decisiones lógicas cuando dos teclas se activan simultáneamente, garantizando que el comando prioritario siempre tenga preferencia en situaciones caóticas. Memoria integrada para 6 perfiles: Toda esta configuración personalizada, junto con los mapas de teclas y niveles de actuación, se almacena directamente en la memoria flash interna del periférico, permitiendo competir en cualquier ordenador sin necesidad de ejecutar software en segundo plano.

Conectividad trimodal de rendimiento profesional y tasa de sondeo de 8000 Hz

La libertad de movimiento y la versatilidad de uso han sido pilares clave en el diseño del Razer Reclusa Mini 65%. Para cubrir todas las necesidades del usuario moderno, el dispositivo incorpora un sistema de conectividad de tres modos:

1. Inalámbrico de baja latencia con Razer™ HyperSpeed (2,4 GHz)

Utilizando la tecnología de radiofrecuencia propietaria de la marca, este modo ofrece un enlace inalámbrico prácticamente indistinguible de una conexión por cable. La estabilidad de la señal se mantiene férrea incluso en entornos saturados de interferencias electromagnéticas, garantizando que no se pierda un solo paquete de datos durante las partidas competitivas.

2. Versatilidad multidispositivo mediante Bluetooth

Para productividad, trabajo en itinerancia o uso con tabletas y portátiles secundarios, el teclado permite emparejarse con hasta tres dispositivos de forma simultánea. El usuario puede alternar entre su PC de escritorio, su portátil de trabajo y su dispositivo móvil mediante una simple combinación de teclas de acceso rápido.

3. Máximo rendimiento por cable USB Tipo C con 8000 Hz Polling Rate

Cuando se conecta mediante su cable USB-C desmontable con trenzado de alta resistencia, el Reclusa Mini 65% desata todo su potencial de procesamiento. El teclado alcanza una tasa de sondeo (polling rate) real de 8000 Hz (0,125 ms de intervalo de reporte), lo que significa que transmite los datos al ordenador ocho veces más rápido que los teclados gaming convencionales de 1000 Hz. Esta frecuencia elimina cualquier cuello de botella en la comunicación, enviando la posición exacta de cada switch magnético en tiempo real a la CPU.

Ergonomía y control físico: Dial multifunción integrado

A pesar de su factor de forma reducido del 65% —diseñado para maximizar el espacio disponible en el escritorio y permitir amplios barridos con el ratón—, el Razer Reclusa Mini 65% no renuncia a la practicidad de los accesos directos dedicados.

En la esquina superior del dispositivo destaca un dial multifunción analógico fabricado en aluminio texturizado. Este elemento pone los controles multimedia e intuitivos al alcance directo de la mano sin necesidad de interrumpir la partida ni recurrir a menús en pantalla:

Control de volumen maestro : Giro suave para ajustar los niveles de audio o pulsación para silenciar al instante.

: Giro suave para ajustar los niveles de audio o pulsación para silenciar al instante. Ajuste de brillo de iluminación : Regulación de la intensidad de la retroiluminación RGB de forma dinámica.

: Regulación de la intensidad de la retroiluminación RGB de forma dinámica. Navegación multimedia y perfiles: Configurable a través del software para actuar como rueda de desplazamiento, cambio de perfiles al vuelo o zoom en aplicaciones de diseño y edición.

Personalización sin límites: PCB Hot-Swap y LED orientados al sur

El verdadero guiño de Razer a la comunidad de entusiastas de los teclados mecánicos y magnéticos se encuentra en la arquitectura interna de su placa de circuito impreso (PCB).

Compatibilidad con reemplazo en caliente (Hot-Swap)

La PCB del Reclusa Mini 65% incorpora zócalos con capacidad de sustitución en caliente. Esto significa que los usuarios no están atados a los interruptores instalados de fábrica; pueden extraer fácilmente los switches magnéticos e instalar otros modelos compatibles de efecto Hall para experimentar con diferentes fuerzas de muelle, materiales de vástago o sensaciones táctiles, todo ello sin necesidad de usar un soldador eléctrico ni conocimientos técnicos avanzados.

Para facilitar esta tarea desde el primer minuto, el paquete del producto incluye una herramienta extractora 2 en 1, fabricada en acero inoxidable, que permite retirar tanto las teclas como los interruptores de forma segura y sin dañar la estructura de los componentes.

Iluminación RGB impecable con LED orientados al sur (South-Facing)

Un dilema recurrente entre los coleccionistas de teclados es la interferencia técnica entre los LED de la placa y los perfiles de teclas de estilo Cherry o artesanas. En los teclados convencionales con LED orientados hacia el norte, las paredes de ciertas teclas rozan con la carcasa del switch.

El Razer Reclusa Mini 65% soluciona esta limitación posicionando sus diodos LED orientados hacia el sur. Esta orientación no solo elimina cualquier rozamiento físico con todo tipo de perfiles de teclas keycaps, sino que proyecta la iluminación directamente hacia los ojos del usuario.

Teclas de ABS de doble inyección (Doubleshot) de diseño tricolor

Las teclas instaladas de serie han sido moldeadas mediante un proceso de doble inyección de ABS, lo que garantiza que las leyendas y caracteres jamás se borren o desgasten con el uso continuado, ya que forman parte estructural del propio cuerpo de la tecla. Presentan una paleta de diseño tricolor de gran elegancia y resistencia al desgaste por grasa cutánea.

Todo el conjunto está potenciado por el ecosistema Razer Chroma™ RGB, que ofrece iluminación configurable tecla por tecla entre una paleta de 16,8 millones de colores y múltiples efectos dinámicos sincronizables con cientos de juegos integrados.

Resumen de especificaciones técnicas clave

Para ofrecer una visión clara de los componentes que integran el periférico, a continuación se desglosan sus características principales:

Factor de forma : Compacto 65% con teclas de dirección dedicadas.

: Compacto 65% con teclas de dirección dedicadas. Interruptores : Switches magnéticos Razer™ Hall Effect intercambiables en caliente (Hot-Swap).

: Switches magnéticos Razer™ Hall Effect intercambiables en caliente (Hot-Swap). Punto de actuación : Configurable de 0,1 mm a 4,0 mm tecla por tecla.

: Configurable de 0,1 mm a 4,0 mm tecla por tecla. Funciones avanzadas : Rapid Trigger, Razer Snap Tap, Razer Snap Flex y Dual-Keypress Priority.

: Rapid Trigger, Razer Snap Tap, Razer Snap Flex y Dual-Keypress Priority. Arquitectura acústica : Lámina IXPE, placa de PPS, estabilizadores lubricados y silicona de doble capa.

: Lámina IXPE, placa de PPS, estabilizadores lubricados y silicona de doble capa. Conectividad : Trimodal (Razer HyperSpeed 2,4 GHz, Bluetooth multicanal y USB-C cableado).

: Trimodal (Razer HyperSpeed 2,4 GHz, Bluetooth multicanal y USB-C cableado). Tasa de sondeo (Polling Rate) : Hasta 8000 Hz en modo por cable.

: Hasta 8000 Hz en modo por cable. Construcción de teclas : ABS de doble inyección (Doubleshot) con diseño tricolor.

: ABS de doble inyección (Doubleshot) con diseño tricolor. Iluminación : Razer Chroma™ RGB tecla por tecla con LED orientados hacia el sur (South-Facing).

: Razer Chroma™ RGB tecla por tecla con LED orientados hacia el sur (South-Facing). Controles adicionales : Dial multifunción programable.

: Dial multifunción programable. Memoria integrada: Espacio para almacenar hasta 6 perfiles completos.

Evolución constante: El papel del Reclusa Mini 65% en la gama Reclusa

El lanzamiento del Reclusa Mini 65% no ocurre de forma aislada, sino que representa la maduración de una línea de producto diseñada para marcar época dentro del catálogo de Razer. Tras el éxito cosechado por el Reclusa X Mini 65%, esta nueva iteración amplía los horizontes de la serie al incorporar la vanguardia de los switches magnéticos de efecto Hall y la flexibilidad de la conectividad inalámbrica de alta velocidad.

La gama Reclusa consolida así una propuesta de valor basada en tres pilares irrenunciables: acústica satisfactoria desde la fábrica, sensación de escritura de máxima calidad y libertad absoluta de personalización. Ya sea que el usuario prefiera utilizar el dispositivo intacto según las especificaciones de los ingenieros de Razer, o decida reemplazar sus switches, lubricar muelles o instalar juegos de teclas artesanos con el paso del tiempo, el Reclusa Mini 65% ofrece una base de ingeniería sólida, duradera y sin concesiones.

Para obtener más información técnica, conocer la disponibilidad comercial en España o adquirir el nuevo Razer Reclusa Mini 65%, se puede visitar el portal web oficial del producto en https://rzr.to/reclusa-mini-65.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué diferencia a los switches magnéticos Hall Effect de los mecánicos tradicionales?

Los switches magnéticos no dependen del contacto físico entre piezas metálicas para registrar la pulsación, sino que utilizan un sensor que mide la intensidad del campo magnético producido por un imán. Esto elimina el desgaste por fricción y permite ajustar la distancia de activación de cada tecla de 0,1 mm a 4,0 mm, además de habilitar la función Rapid Trigger para desactivaciones instantáneas.

¿Puedo cambiar los interruptores del Razer Reclusa Mini 65% por mi cuenta?

Sí. El teclado cuenta con una placa base (PCB) con capacidad de sustitución en caliente (hot-swap). Gracias a esto y a la herramienta extractora 2 en 1 incluida en la caja, es posible retirar los switches magnéticos de serie e instalar otros interruptores de efecto Hall compatibles sin necesidad de desoldar nada.

¿Qué ventajas ofrece la orientación del LED hacia el sur (South-Facing)?

Los LED orientados hacia el sur evitan interferencias físicas con perfiles de teclas de terceros (como el perfil Cherry), garantizando que no se produzca rozamiento entre el cuerpo de la tecla y la carcasa del interruptor. Además, dirigen la iluminación RGB de forma directa hacia el usuario, mejorando la visibilidad de los efectos de luz Razer Chroma™.

¿Es compatible el Razer Reclusa Mini 65% con consolas de videojuegos?

Sí, el teclado se puede utilizar mediante la conexión USB por cable o mediante el dongle inalámbrico Razer HyperSpeed de 2,4 GHz en plataformas compatibles con teclado y ratón. Sin embargo, la personalización avanzada de perfiles, puntos de actuación y efectos RGB complejos requiere el software Razer Synapse en PC.