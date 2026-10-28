Prepárate para una nueva era del combate en Mobile Suit Gundam Battle Operation 3

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Bandai Namco Entertainment Inc. ha anunciado hoy Mobile Suit Gundam Battle Operation 3, la nueva entrega de la longeva serie Battle Operation, durante la retransmisión en directo del 40.º aniversario de Gundam Games. Este juego gratuito de combate por equipos llegará a PlayStation®5 y PC a través de Steam®. Además, contará con juego cruzado y funcionamiento simultáneo entre plataformas, ofreciendo gráficos mejorados, combates ampliados entre Mobile Suits y nuevas características tácticas en el campo de batalla.

Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 ofrece un nuevo nivel de inmersión en el campo de batalla gracias a sus gráficos de alta fidelidad, Mobile Suits detallados y combates a gran escala que dan vida al universo Gundam. Los jugadores se alistarán como mercenarios y pilotarán una amplia selección de legendarios Mobile Suits en intensos enfrentamientos por equipos, donde los Mobile Suits e infantería combaten codo con codo.

¡Obtén un primer vistazo al campo de batalla en el tráiler de anuncio!

Como la última entrega gratuita de la serie Battle Operation, Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 evoluciona la jugabilidad de combate de la franquicia. Más allá de enfrentarse a Mobile Suits enemigos, los jugadores podrán abandonar la cabina para colocar bombas en bases, solicitar fuego de apoyo y asegurar objetivos estratégicos a pie.

Los Mobile Suits tanto del Universal Century como de los universos alternativos de Gundam combatirán juntos, comenzando con Mobile Suit Gundam SEED disponible desde el lanzamiento. Además, está prevista la llegada de otras series icónicas mediante futuras actualizaciones. El combate por equipos también se ve reforzado con la incorporación de las SP Skills, habilidades únicas que potencian la identidad de combate y el rol estratégico de cada Mobile Suit.

Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 también introduce una nueva función de Battle Assist, una interfaz de usuario refinada diseñada para ayudar a los jugadores a ejecutar combos con mayor facilidad, así como compatibilidad con cross-play entre PlayStation 5 y Steam, permitiendo que los jugadores combatan juntos independientemente de la plataforma.

Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 llegará a PlayStation 5 y PC a través de Steam. Sitio web