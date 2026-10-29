Apple lanza los nuevos MacBook Pro y iMac: hasta 24 horas de autonomía. Chips M6 y M5 Pro, y pantalla PROLED XDR y salto gigante en IA.novedades, precios y características de las nuevas bestias de Apple.

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Revolución en la computación profesional: la nueva saga de Mac redefine el mapa del rendimiento informático, la inteligencia artificial local y la tecnología de pantallas

La industria de la tecnología de consumo y del hardware profesional presenciará un hito histórico tras el despliegue de la más reciente y ambiciosa renovación de la ecosistema Mac. Apple ha presentado oficialmente una actualización integral que no solo eleva las cotas de potencia bruta conocidas hasta la fecha, sino que rediseña por completo las fronteras entre el flujo de trabajo creativo, el procesamiento de inteligencia artificial en el propio dispositivo y la arquitectura del silicio corporativo.

Con la introducción de la revolucionaria pantalla PROLED XDR, la llegada del vertiginoso chip M6 a los equipos de entrada y consumo profesional, y el desembarco del músculo informático de los procesadores M5 Pro y M5 Max en las configuraciones más avanzadas, el gigante de Cupertino establece un nuevo estándar en la industria de la computación personal. Esta renovación, lejos de ser un mero salto incremental, constituye una reestructuración estratégica destinada a dominar el mercado del diseño, la programación, la producción audiovisual y la ejecución de modelos masivos de lenguaje.

El salto disruptivo hacia las pantallas PROLED XDR

El elemento visual ha sido tradicionalmente una de las señas de identidad de las estaciones de trabajo portátiles de la compañía, pero el desembarco de la tecnología PROLED XDR marca una ruptura definitiva con lo visto en generaciones anteriores. Esta nueva panelización combina las fortalezas orgánicas del diodo emisor de luz de última generación con la precisión fotométrica del rango dinámico extremo que caracterizaba a los sistemas Mini-LED.

El resultado es un panel capaz de entregar colores que se sitúan exactamente en la respuesta espectral de la realidad misma. El contraste es, a efectos prácticos, infinito, permitiendo negros verdaderos sin el indeseado efecto de halo (o blooming) alrededor de elementos brillantes sobre fondo oscuro que afectaba a las tecnologías precedentes. Además, la cota de brillo sostenido alcanza guarismos inéditos para un dispositivo a batería, lo que faculta a los coloristas, directores de fotografía y creadores de contenido 3D para evaluar material grabado en espacio de color Log o HDR10+ directamente sobre el terreno, bajo la luz directa del sol y con precisión de estudio.

Sin embargo, el avance no reside únicamente en la fotometría del panel. La gran novedad que acompaña a la pantalla PROLED XDR es la integración de un sistema de control táctil avanzado, diseñado para no interferir con la precisión visual ni con el acabado antirreflejante de la superficie. Este panel no busca transformar el sistema operativo en una interfaz de smartphone, sino dotar a las aplicaciones profesionales de un lienzo dinámico donde la precisión gestual convive con el puntero tradicional y los atajos de teclado.

Editores en aplicaciones de síntesis modular, diseñadores de interfaces e ingenieros de mezcla sonora pueden ahora manipular potenciómetros, líneas de tiempo y envolventes de onda directamente sobre la pantalla con una latencia de respuesta nula. La integración contextual del toque directo redefine la interacción con macOS, creando un entorno híbrido que agiliza exponencialmente la productividad sin mermar la ergonomics requerida para jornadas intensivas de trabajo.

Los procesadores M5 Pro y M5 Max y la computación extrema

En la cúspide de la escala de potencia se sitúan los portátiles equipados con los nuevos procesadores M5 Pro y M5 Max. Concebidos para afrontar las tareas de renderizado, compilación y simulación de fluidos más pesadas de la industria, estos microchips suponen una demostración de fuerza en la eficiencia por vatio. Fabricados bajo un proceso litográfico ultrAavanzado de última generación, incorporan una arquitectura heterogénea donde cada núcleo de rendimiento y de eficiencia ha sido rediseñado para optimizar el paso de instrucciones por ciclo.

La unidad de procesamiento gráfico (GPU) integrada en los chips M5 Pro y M5 Max estrena una arquitectura de sombreado de tercera generación equipada con aceleración por hardware para el trazado de rayos (Ray Tracing) y sombreado de malla (Mesh Shading). Esto permite que el software de modelado tridimensional, la arquitectura digital y los motores de videojuegos de última generación ejecuten iluminación global cinemática en tiempo real con una soltura inédita en un chasis móvil.

Para apoyar este flujo constante de datos, el sistema de memoria unificada (UMA) alcanza anchos de banda descomunales que superan holgadamente los límites de las arquitecturas de memoria tradicional en placas base convencionales. La memoria del chip alimentada por almacenamiento dinámico en caché garantiza que la GPU reciba en cada milisegundo la cantidad exacta de datos exigida por el proceso, reduciendo los tiempos muertos del procesador a cero y optimizando el consumo energético de la placa.

La experiencia física de uso se complementa con una reducción drástica en el grosor y peso del chasis. A pesar de contener un hardware de nivel sobremesa, el nuevo diseño del MacBook Pro de gama alta es sensiblemente más ligero y delgado, facilitando el transporte diario para profesionales que alternan entre oficinas, platós de rodaje y laboratorios. Lo más destacado es que esta cura de adelgazamiento no ha sacrificado la autonomía: el sistema térmico de cámara de vapor y la eficiencia del silicio de la manzana permiten alcanzar hasta 24 horas de autonomía ininterrumpida con una sola carga, marcando una brecha abismal respecto a sus competidores en el segmento de portátiles profesionales de alto rendimiento.

Para los entornos de trabajo que requieren las máximas especificaciones del mercado, las configuraciones disponibles y sus precios de partida quedan estructurados según el segmento:

Modelo de Mac Procesador de Serie Pantalla Autonomía Estimada Precio de Salida (España) iMac de 24 pulgadas Chip M6 Retina 4,5K de 24″ Alimentación fija Desde 1.819 € MacBook Pro de 14″ Chip M6 Liquid Retina XDR Hasta 24 horas Desde 2.329 € MacBook Pro Avanzado M5 Pro / M5 Max PROLED XDR Táctil Hasta 24 horas Desde 3.349 €

El chip M6 irrumpe en el MacBook Pro de 14 pulgadas y el iMac

Si la gama superior está enfocada a la potencia bruta sin concesiones, la llegada del nuevo chip M6 al MacBook Pro de 14 pulgadas y al renovado iMac representa la democratización del rendimiento profesional masivo. Este nuevo microprocesador marca el salto generacional más importante del silicio de la firma en términos de densidad de transistores y aceleración interna dedicada a la inteligencia artificial.

El MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6 se consolida como la herramienta definitiva para desarrolladores, creadores visuales independientes y ejecutivos que buscan un equipo de movilidad absoluta sin renunciar a la velocidad. Gracias al músculo del chip M6, este portátil procesa proyectos de código complejo, múltiples flujos de vídeo 8K y edición fotográfica masiva con una soltura pasmosa. Al igual que sus hermanos mayores, integra la deslumbrante pantalla Liquid Retina XDR y alcanza hasta 24 horas de autonomía, eliminando de forma definitiva la necesidad de transportar transformadores o buscar enchufes en jornadas prolongadas fuera del despacho.

Por su parte, el icónico iMac de diseño todo en uno recibe el chip M6 para transformar la experiencia del escritorio informático doméstico y corporativo. Mantiene su aclamado chasis ultrafino acompañado por una espectacular pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas, pero multiplica exponencialmente su rendimiento interno. Disponible en siete colores radiantes que se adaptan a cualquier espacio de trabajo o estudio, el nuevo todo en uno elimina los cuellos de botella en el flujo diario, combinando estética, silencio absoluto de funcionamiento y potencia informática de primer nivel.

La aceleración de la inteligencia artificial y el motor Neural Accelerator

Uno de los pilares sobre los que se cimenta esta nueva generación de ordenadores es su arquitectura diseñada desde el primer milímetro para la inteligencia artificial. A diferencia de otros enfoques del sector que añaden módulos aceleradores de forma periférica o remiten el procesamiento a servidores remotos en la nube, el ecosistema de silicio de Apple integra la IA en el propio núcleo del hardware.

Todos los procesadores de la familia —desde el chip M6 hasta los imponentes M5 Pro y M5 Max— incorporan unidades Neural Accelerator en cada uno de los núcleos de sus GPUs, además de un renovado Neural Engine de 16 núcleos. Esta combinación de hardware permite ejecutar tareas complejas de IA con una velocidad y eficiencia energética hasta ocho veces superior a la de la primera generación de Apple Silicon.

Entre las capacidades operativas que este salto de rendimiento permite llevar a cabo directamente en el equipo sin enviar datos a internet destacan:

Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM): Inferencia y procesamiento local de texto en aplicaciones como Msty Studio y LM Studio , garantizando que las consultas, resúmenes y análisis de datos confidenciales nunca abandonen la memoria RAM del ordenador.

Inferencia y procesamiento local de texto en aplicaciones como y , garantizando que las consultas, resúmenes y análisis de datos confidenciales nunca abandonen la memoria RAM del ordenador. Modelos de Difusión para Generación de Imágenes: Creación instantánea de arte y elementos gráficos mediante herramientas como DiffusionBee , reduciendo el tiempo de renderizado de imágenes complejas a fracciones de segundo.

Creación instantánea de arte y elementos gráficos mediante herramientas como , reduciendo el tiempo de renderizado de imágenes complejas a fracciones de segundo. Mejora y Escalado de Vídeo por IA: Procesamiento en tiempo real en software como Topaz Video , permitiendo restaurar, enfocar y aumentar la resolución de metraje antiguo o comprimido de forma fluida.

Entrenamiento de Modelos de Transformadores: Ejecución y ajuste fino de pequeñas redes neuronales directamente en el dispositivo para ingenieros y científicos de datos.

Ejecución y ajuste fino de pequeñas redes neuronales directamente en el dispositivo para ingenieros y científicos de datos. Herramientas Inteligentes en Software Profesional: Edición asistida en segundos mediante herramientas avanzadas como la función Relleno Generativo en Adobe Photoshop o el procesamiento de voz y transformación de audio con complementos como MicDrop en Logic Pro.

Integración de macOS con Apple Intelligence y Siri AI

El hardware más avanzado requiere un software capaz de exprimir hasta la última gota de su potencial. Con la llegada de esta nueva familia de Mac, la última versión del sistema operativo macOS cobra vida a través de la integración nativa de Apple Intelligence y la evolución del asistente de voz hacia Siri AI.

Esta nueva dimensión conversacional y contextual de Siri AI está completamente disponible en español, permitiendo interactuar con el sistema operativo mediante un lenguaje natural, fluido y libre de comandos rígidos. La integración trasciende la simple respuesta a preguntas: Siri AI comprende el contexto de lo que el usuario está realizando en pantalla y puede ejecutar acciones complejas entre diferentes aplicaciones.

El impacto de Apple Intelligence se percibe de forma directa en las aplicaciones nativas esenciales de trabajo:

Mail: Clasificación inteligente de la bandeja de entrada priorizando mensajes críticos, redacción asistida de correos electrónicos con ajuste de tono profesional, y resúmenes automáticos de hilos de conversación extensos en un solo clic.

Clasificación inteligente de la bandeja de entrada priorizando mensajes críticos, redacción asistida de correos electrónicos con ajuste de tono profesional, y resúmenes automáticos de hilos de conversación extensos en un solo clic. Mensajes: Sugerencias contextuales avanzadas, respuesta inteligente a consultas basadas en la agenda del usuario y creación de respuestas visuales o transcripciones instantáneas de notas de voz.

Sugerencias contextuales avanzadas, respuesta inteligente a consultas basadas en la agenda del usuario y creación de respuestas visuales o transcripciones instantáneas de notas de voz. Safari: Lectura mejorada con síntesis automática de artículos extensos, traducción instantánea sin pérdida de formato y detección proactiva de elementos clave en páginas web complejas.

Todo este despliegue de inteligencia artificial opera bajo un estricto compromiso de privacidad. Al procesar la inmensa mayoría de los modelos directamente en el silicio del ordenador mediante el Neural Engine, la información personal, los documentos corporativos y las búsquedas no quedan expuestos en la red, un factor determinante para la adopción de estos equipos en entornos empresariales con estrictas normativas de protección de datos.

Análisis del impacto en el sector profesional y el mercado tecnológico

La llegada al mercado de esta completa renovación familiar no es un movimiento aislado; representa una lectura precisa de las necesidades actuales del mercado profesional informático. En un momento donde el trabajo híbrido, la producción audiovisual en movilidad y la integración masiva de herramientas de IA definen la competitividad laboral, Apple posiciona sus tres líneas de producto para cubrir la totalidad del espectro de usuarios.

El iMac con chip M6 se mantiene como el eje central de despachos, agencias de diseño, estudios de arquitectura y hogares que demandan una estación de trabajo elegante, potente y sin cables por el medio. La pantalla de 4,5K combinada con la aceleración para Apple Intelligence garantiza que este equipo siga siendo la referencia absoluta del concepto all-in-one.

Por otro lado, el MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 se convierte en el estándar de oro para el profesional itinerante. La cifra de hasta 24 horas de autonomía, sumada al incremento drástico en la velocidad del disco SSD —que dobla las tasas de transferencia de generaciones anteriores—, elimina las barreras físicas para trabajar con archivos pesados en cualquier lugar.

Finalmente, los modelos equipados con la pantalla PROLED XDR táctil y los procesadores M5 Pro y M5 Max definen la cúspide de la ingeniería de hardware. Este rango de ordenadores se dirige sin rodeos a estudios de postproducción de Hollywood, científicos de datos, ingenieros de software que compilan grandes bases de código y creadores 3D que requieren potencia de nivel supercomputador en un formato portátil.

El ecosistema Mac da un golpe sobre la mesa, demostrando que la integración vertical entre el diseño del silicio, la arquitectura del hardware y la optimización del sistema operativo sigue siendo la ventaja competitiva más sólida del mercado de la tecnología personal y profesional.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia a la nueva pantalla PROLED XDR de las pantallas Liquid Retina XDR anteriores?

La pantalla PROLED XDR combina lo mejor de la tecnología de diodos orgánicos de emisión de luz con la capacidad de brillo y contraste extremo de la iluminación Mini-LED. Esto proporciona un color extraordinariamente realista, negros puros sin el efecto de halo alrededor de objetos brillantes y un brillo sostenido ideal para la edición de contenido HDR. Además, integra un sistema de control táctil avanzado optimizado para flujos de trabajo en aplicaciones profesionales sin degradar la calidad del panel ni la visualización.

¿Cuál es la autonomía real de la nueva generación de MacBook Pro?

Tanto el MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6 como los modelos avanzados equipados con los chips M5 Pro y M5 Max ofrecen una batería capaz de alcanzar hasta 24 horas de autonomía. Esta eficiencia energética se logra gracias al nuevo proceso de fabricación del silicio de Apple y a la optimización del sistema de gestión térmica y de tareas del sistema operativo macOS.

¿En qué se beneficia la inteligencia artificial con los nuevos chips M6 y la familia M5?

Los procesadores integran unidades Neural Accelerator en cada núcleo de la GPU y un Neural Engine de 16 núcleos mejorado. Esto permite ejecutar tareas de IA hasta ocho veces más rápido que con la generación M1. Procesos como la ejecución de modelos masivos de lenguaje en local (LLM), la generación de imágenes con modelos de difusión o el relleno generativo en edición fotográfica se realizan en el propio dispositivo sin depender de servidores externos, mejorando la velocidad y protegiendo la privacidad.

¿Siri AI y las funciones de Apple Intelligence están completamente operativas en español?

Sí, Siri AI y las herramientas de Apple Intelligence están disponibles en español. Los usuarios pueden interactuar de forma fluida mediante lenguaje natural para gestionar información, resumir hilos de correo en Mail, sugerir respuestas en Mensajes o sintetizar información en Safari, todo ello integrado de forma contextual con las aplicaciones del sistema operativo.

¿Cuáles son los precios de partida de los nuevos ordenadores Mac en España?

La nueva familia Mac arranca con precios competitivos adaptados a cada categoría profesional:

iMac de 24 pulgadas con chip M6: Disponible desde 1.819 €.

Disponible desde 1.819 €. MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6: Disponible desde 2.329 €.

MacBook Pro con pantalla PROLED XDR táctil (chips M5 Pro / M5 Max): Disponible desde 3.349 €.