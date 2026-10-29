vivo desembarca en Europa con la serie X500 Pro: teleobjetivos ZEISS de hasta 400 mm y vídeo 4K a 240 fps para competir en la gama más alta

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

vivo lanza la serie X500 Pro en Europa con un avanzado sistema de teleobjetivos ZEISS y funciones de vídeo cinematográfico.

El lanzamiento europeo también presenta tres nuevos productos IoT: vivo Buds Ultra, vivo Headphones Studio y vivo Buds Clip.

La compañía presenta en Tenerife sus dos nuevos buques insignia, vivo X500 Pro Max y vivo X500 Pro, junto a tres productos de audio con los que amplía su ecosistema en el continente: vivo Buds Ultra, vivo Headphones Studio y vivo Buds Clip

Tenerife, 27 de octubre de 2026. vivo ha elegido Tenerife para presentar oficialmente en Europa su nueva serie X500 Pro, una familia de smartphones que vuelve a situar la fotografía en el centro de la propuesta de la marca. Tras su estreno en China el mes pasado, la serie llega al mercado europeo con dos modelos insignia que comparten un mismo objetivo: acercar al usuario las capacidades de una cámara profesional sin renunciar al formato de un teléfono. El vivo X500 Pro Max, el modelo más ambicioso, monta una cámara teleobjetivo ZEISS APO de 200 MP, mientras que el vivo X500 Pro traslada buena parte de esas prestaciones fotográficas a un cuerpo más compacto.

Las cifras que acompañan al lanzamiento resumen bien la ambición del proyecto. Con el accesorio adecuado, el X500 Pro Max alcanza una distancia focal equivalente a 400 mm, una cifra propia de los superteleobjetivos que se utilizan en la fotografía deportiva o de naturaleza. En el terreno del vídeo, la cámara principal de ambos modelos es capaz de grabar en 4K a 240 fotogramas por segundo, una prestación pensada para quienes buscan secuencias a cámara lenta con un alto nivel de detalle.

El desembarco europeo no se limita a los teléfonos. vivo ha aprovechado la ocasión para ampliar su catálogo de productos IoT en la región con tres novedades de audio: los auriculares inalámbricos vivo Buds Ultra, los primeros auriculares de diadema de la marca para Europa, los vivo Headphones Studio, y los vivo Buds Clip, un modelo de diseño abierto que se sujeta a la oreja como un clip. Con este movimiento, la compañía refuerza su apuesta por construir un ecosistema de dispositivos conectados en torno a su gama alta.

Un teleobjetivo ZEISS pensado para la distancia y el movimiento

La colaboración entre vivo y ZEISS vuelve a ser la seña de identidad de la serie. La combinación de la tecnología de la marca con la experiencia óptica del fabricante alemán busca ofrecer un sistema fotográfico versátil, capaz de responder tanto a la captura de imágenes a larga distancia como a la creación de contenido del día a día.

El protagonista indiscutible es la cámara teleobjetivo ZEISS APO de 200 MP del vivo X500 Pro Max. Este módulo utiliza un sensor HP0 Ultra-Sensing de 1/1,4 pulgadas y ofrece una distancia focal equivalente a 85 mm, un valor muy apreciado en el retrato. A ello se suma una estabilización profesional CIPA 7.0, que permite disparar a pulso con tiempos de exposición más largos en entornos con poca luz y, al mismo tiempo, reduce el desenfoque provocado por el movimiento.

Donde la serie quiere marcar diferencias es en la fotografía de acción. Tanto el X500 Pro Max como el X500 Pro ofrecen un seguimiento de sujetos de nivel profesional, tanto en el modo instantánea como en la grabación de vídeo. La función Lock-On Subject Tracking mantiene a las personas enfocadas con precisión incluso cuando salen brevemente del encuadre o quedan ocultas durante un instante, una situación habitual en eventos deportivos o con niños y mascotas.

El X500 Pro Max eleva el listón con un seguimiento del enfoque automático de hasta 60 fps en el modo instantánea. Por su parte, el motor Super Snapshot Engine amplía las posibilidades de captura a larga distancia gracias a la función Long-Range Motion Snapshot, que llega a los 30 aumentos en el X500 Pro Max y a los 20 en el X500 Pro. El resultado son imágenes nítidas y consistentes de sujetos que se mueven con rapidez a mucha distancia.

Estas capacidades se trasladan también al vídeo. Las funciones Pro AF Tracking Video, en 4K a 120 fps, y Auto Framing Video siguen a los sujetos y los mantienen correctamente encuadrados, lo que facilita la grabación de escenas dinámicas como competiciones deportivas, fauna en movimiento o conciertos.

Para quienes quieran ir todavía más lejos, el X500 Pro Max es compatible con el nuevo extensor vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, que se vende por separado y permite alcanzar una distancia focal equivalente a 400 mm. Este accesorio abre la puerta a la fotografía con superteleobjetivo y funciona con más de diez modos de disparo, entre ellos Escenario, Instantánea y Pro, lo que aporta flexibilidad para adaptarse a situaciones muy distintas.

El vivo X500 Pro, aunque comparte parte de las capacidades fotográficas de su hermano mayor, apuesta por un sistema de teleobjetivo propio. Incorpora una cámara teleobjetivo ZEISS APO con una distancia focal equivalente a 85 mm y un sensor vivo x Sony LYTIA 610 de 64 MP. Esta cámara cumple los estándares ZEISS APO para el control de las aberraciones cromáticas e incorpora el revestimiento ZEISS T*, que contribuye a una reproducción precisa del color y a una gran nitidez incluso con niveles de zoom elevados. Además, es compatible con el extensor vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2, con el que alcanza una distancia focal equivalente a 200 mm.

Vídeo con aspiraciones cinematográficas

Si la fotografía con teleobjetivo es el gran argumento de la serie, el vídeo es el segundo pilar. Ambos modelos cuentan con una cámara principal ZEISS TrueDynamic, diseñada para que los creadores de contenido puedan grabar vídeos con mucho detalle y un amplio rango dinámico, incluso cuando la iluminación es complicada.

Una de las novedades más llamativas es el modo Cinematic Pro Log Video, que captura más información tanto en las altas luces como en las sombras y ofrece una flexibilidad en la edición similar a la de las cámaras de cine profesionales. Su curva Log está optimizada para aprovechar un rango dinámico de hasta 17 EV, de modo que conserva los detalles y las transiciones tonales y facilita el trabajo en posproducción. En la práctica, esto simplifica la grabación de escenas exigentes, como retratos a contraluz o paisajes al amanecer y al atardecer.

La cámara principal estrena también el modo 4K Cinematic Portrait Video, que combina calidad de imagen cinematográfica con mejoras inteligentes para los retratos en vídeo. Esta función reproduce los tonos de piel de forma natural en distintas condiciones de luz y permite grabar retratos con fondos tan difíciles como una puesta de sol. Incluye además estilos de color desarrollados conjuntamente por vivo y ZEISS, como Sunny Day y Vibrant, que, unidos al rango dinámico ultraalto, ofrecen una estética de cine directamente desde la cámara, sin necesidad de retoques posteriores.

Para la grabación a alta velocidad, la cámara ZEISS TrueDynamic admite vídeo nativo en 4K a 240 fps con un tiempo de grabación ampliado. La función está disponible en los modos Vídeo, Vídeo Pro y Cámara lenta, y permite crear secuencias ralentizadas sin perder detalle ni fluidez, incluso con sujetos que se desplazan muy rápido. El X500 Pro Max añade, además, una estabilización óptica de imagen (OIS) de nivel gimbal de 3° para obtener tomas más estables.

La serie no se olvida del usuario que graba en el día a día. La grabación en 4K a 120 fps con múltiples distancias focales y una versión mejorada del modo 4K Cinematic Color Video, con estilos inspirados en el cine clásico como Paris Afterglow, Golden Hour y Pastel, amplían las opciones creativas. El modo Film Style, por su parte, graba con una relación de aspecto de 2,4:1 y añade efectos como desenfoque de movimiento, halos de luz y grano para recrear la estética del cine analógico con un solo toque.

Los aficionados a la música en directo encontrarán en el modo Escenario 3.0 un aliado: funciones como Auto Framing Fancam Video, 4K Dual-View Stage Video, 4K Stage All-in-One Recording y Super Telephoto Stage Snapshot permiten grabar al artista favorito, aparecer en el propio vídeo o combinar ambas perspectivas. Completan el conjunto las herramientas de Movie Workshop, con Auto Framing, que mantiene a los sujetos centrados en el encuadre, y Vortex Shot, que realiza tomas giratorias de 360° estabilizadas con un solo toque.

Potencia de 2 nm, pantallas ZEISS y baterías de gran capacidad

Bajo el capó, ambos teléfonos comparten el procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, fabricado con el proceso de 2 nm N2P de TSMC y desarrollado en colaboración con vivo. La plataforma está pensada para responder a las exigencias de la fotografía avanzada y la grabación de vídeo profesional sin descuidar la eficiencia, un equilibrio clave en dispositivos que procesan imágenes de 200 MP o vídeo 4K a 240 fps.

En el apartado de la pantalla, el X500 Pro Max monta un panel ZEISS Master Color de 6,85 pulgadas con resolución 2K, tasa de refresco adaptativa de 1 a 144 Hz y un brillo máximo local de hasta 4.400 nits. El X500 Pro utiliza la misma tecnología ZEISS Master Color en un formato más contenido, de 6,36 pulgadas, pensado para quienes prefieren un teléfono más manejable con una sola mano.

La autonomía es otro de los puntos fuertes. El X500 Pro Max integra una batería BlueVolt de 6.750 mAh, mientras que el X500 Pro alcanza los 6.510 mAh, cifras generosas dentro de la gama alta. Ambos modelos admiten la carga rápida FlashCharge de 90 W y la carga inalámbrica FlashCharge de 40 W, esta última con los cargadores verticales compatibles de la marca.

La resistencia completa el apartado técnico. Los dos dispositivos cuentan con las certificaciones IP68 e IP69 frente al polvo y el agua, además de un revestimiento Ultra Hard AR que protege las lentes de la cámara. En el caso del X500 Pro Max, vivo añade un cristal Armor Glass para mejorar la resistencia de la pantalla.

OriginOS 7: productividad y personalización

La serie X500 Pro llega con OriginOS 7, la capa de software de vivo, que pone el foco en dos frentes: trabajar mejor y personalizar más. Origin Workbench permite usar varias ventanas a la vez, agrupar tareas y arrastrar contenido entre aplicaciones compatibles, lo que convierte el teléfono en una herramienta más eficaz para la multitarea. En segundo plano, Origin Smooth Engine optimiza los recursos del sistema, la memoria y el renderizado para mantener una respuesta fluida durante el uso prolongado.

Para compartir contenido, Quick Share facilita el envío de archivos entre dispositivos compatibles. En el plano estético, OriginOS 7 incorpora temas interactivos como Wiggle Theme y Glint Theme, con efectos dinámicos en la pantalla de bloqueo, y Pet Pals Theme, que añade interacciones más desenfadadas. La función StickIt, por último, permite utilizar stickers integrados en el sistema para dar un toque personal a distintas interacciones cotidianas.

Diseño Tideline y acabados de inspiración fotográfica

En el diseño, vivo estrena el lenguaje Tideline, caracterizado por una transición suave entre el módulo de la cámara y el cuerpo del teléfono, inspirada en la curva que deja la marea al retirarse. La curvatura G3 extendida reduce la sensación de relieve del módulo fotográfico, uno de los elementos que más destacan en los teléfonos con grandes cámaras. Detalles como el anillo Master Ring, el módulo de cámara metálico, el cristal esculpido en frío y un anillo de lente más fino refuerzan una estética que remite a las cámaras profesionales.

En Europa, el X500 Pro Max estará disponible en los colores Starry Gray y Moonlit Black, mientras que el X500 Pro llegará en Sunny White y Moonlit Black. Cada acabado tiene personalidad propia: Starry Gray combina cristal AG mate con un acabado satinado y efectos brillantes LDI; Sunny White utiliza cristal AG con un revestimiento de película de doble capa y un patrón de puntos; y Moonlit Black presenta una cubierta trasera de fibra de vidrio con un acabado texturizado mediante pulverización.

Tres novedades de audio para ampliar el ecosistema

El lanzamiento de la serie X500 Pro llega acompañado de tres productos que amplían el ecosistema de vivo en Europa y que apuntan a perfiles de uso muy distintos.

Los vivo Buds Ultra son los nuevos auriculares inalámbricos prémium de la marca. Incorporan un sistema de doble transductor Pure Harmonic Hybrid Driver Setup, que combina un transductor dinámico de 11 mm con una armadura balanceada personalizada desarrollada por vivo y Knowles, además de un DAC Hi-Fi independiente. Su cancelación de ruido Quad-Mic Intelligent Noise Cancellation 2.0 alcanza una profundidad de hasta 60 dB. Permiten conectarse a tres dispositivos y ofrecen hasta 50 horas de autonomía total, pensadas para acompañar al usuario en el trabajo, el ocio y los desplazamientos.

Los vivo Headphones Studio son los primeros auriculares de diadema de vivo para el mercado europeo. Montan transductores dinámicos de 40 mm con ajuste de sonido profesional, audio espacial Cinematic Spatial Audio y cancelación activa de ruido adaptativa de hasta 58 dB, todo ello en un diseño ligero de 238 gramos. También admiten la conexión con hasta tres dispositivos y prometen hasta 75 horas de reproducción de música con la cancelación de ruido desactivada.

Completan el trío los vivo Buds Clip, los primeros auriculares de tipo clip de la compañía. Su diseño abierto permite escuchar música sin aislarse del entorno, algo especialmente útil al aire libre. Con solo 5,2 gramos de peso, integran un transductor dinámico de doble imán de 12 mm y varios modos de escucha, como Balanced, Vocal Enhancement y Leakage Prevention, para adaptar el sonido a cada situación. Ofrecen conexión simultánea con hasta tres dispositivos y una autonomía total de hasta 42 horas.

Precios y disponibilidad en España

Los nuevos vivo X500 Pro y vivo X500 Pro Max llegan en distintas configuraciones de almacenamiento y con descuentos directos de hasta 300 euros sobre su precio de venta recomendado.

El vivo X500 Pro parte de 1.299 euros en su versión de 256 GB, frente a un PVP recomendado de 1.399 euros, lo que supone un ahorro de 100 euros. La versión de 512 GB se queda en 1.449 euros, 150 euros menos que su PVP recomendado de 1.599 euros.

El vivo X500 Pro Max, por su parte, cuesta 1.499 euros en la versión de 256 GB (PVP recomendado de 1.599 euros), 1.599 euros en la de 512 GB (PVP recomendado de 1.799 euros) y 1.899 euros en la de 1 TB, frente a un PVP recomendado de 2.199 euros. En esta última configuración, el ahorro alcanza los 300 euros.

Para los usuarios que quieran exprimir las capacidades fotográficas desde el primer día, vivo comercializará también packs con kits específicos para la cámara. El X500 Pro de 256 GB con el kit de 200 mm costará 1.399 euros (PVP recomendado de 1.599 euros); el X500 Pro Max de 512 GB con el kit de 400 mm, 1.699 euros (PVP recomendado de 1.999 euros); y el X500 Pro Max de 1 TB con los kits de 200 y 400 mm, además de un disparador, 2.199 euros (PVP recomendado de 2.499 euros). Los packs incluyen un cargador de 90 W.

Promociones de lanzamiento, soporte y garantía

Con motivo del lanzamiento, los compradores podrán recibir de regalo unos vivo Headphones Studio, valorados en 169 euros, hasta agotar existencias. La promoción está limitada a 200 unidades.

A ello se suma el programa Renove, que ofrece una bonificación adicional de 100 euros por parte de vivo, además del importe de la tasación del dispositivo entregado. Según los cálculos de la compañía, en el caso del X500 Pro Max de 1 TB, con un precio promocional de 1.899 euros, la combinación de la bonificación y una tasación máxima de 1.780 euros permitiría reducir el importe final hasta los 19 euros. Se trata, eso sí, del escenario de ahorro máximo, condicionado a la valoración del dispositivo entregado y al cumplimiento de los requisitos de la promoción.

vivo pone en marcha también un programa de renovación de dispositivos de cara al futuro: los compradores de la serie X500 podrán obtener un descuento de hasta el 50 % del importe pagado por su teléfono para adquirir la siguiente generación, de acuerdo con las condiciones del programa.

En materia de soporte, los nuevos teléfonos contarán con siete años de actualizaciones de software, incluidas las de seguridad y mantenimiento, y recibirán cinco versiones de Android. La garantía del teléfono será de cuatro años, mientras que la batería tendrá una cobertura de cinco años si su capacidad cae por debajo del 80 %, conforme a las condiciones aplicables.

Una apuesta firme por la fotografía móvil

Con la serie X500 Pro, vivo refuerza su posicionamiento en el segmento más exigente del mercado europeo con una propuesta muy definida: la fotografía y el vídeo como argumentos principales. La alianza con ZEISS, el teleobjetivo de 200 MP del Pro Max, la compatibilidad con extensores de hasta 400 mm y la grabación en 4K a 240 fps dibujan un teléfono pensado tanto para el aficionado avanzado como para el creador de contenido.

El lanzamiento se completa con un paquete de condiciones comerciales agresivo, que combina descuentos directos, regalos, programas de renovación y un compromiso de soporte a largo plazo, y con tres nuevos productos de audio que amplían el ecosistema de la marca. La serie X500 Pro llega así a Europa con la vista puesta en convencer a quienes buscan en su smartphone algo más que un teléfono: una cámara capaz de acompañarles en cualquier escena.

Disponibilidad, precios y promociones de lanzamiento

Los nuevos vivo X500 Pro y vivo X500 Pro Max estarán disponibles en distintas configuraciones de almacenamiento, con descuentos directos de hasta 300 € respecto a su precio de venta recomendado (PVP). Además, los compradores podrán beneficiarse de promociones adicionales, como accesorios fotográficos, auriculares de regalo y las ventajas del programa Renove.

vivo X500 Pro

256 GB: 1 299 € (PVP recomendado: 1.399 €). Ahorro de 100 €.

299 € (PVP recomendado: 1.399 €). 512 GB: 1449 € (PVP recomendado: 1.599 €). Ahorro de 150 €. Puedes comprarlo en Amazon

vivo X500 Pro Max

256 GB: 1 499 € (PVP recomendado: 1.599 €). Ahorro de 100 €.

499 € (PVP recomendado: 1.599 €). 512 GB: 1 599 € (PVP recomendado: 1.799 €). Ahorro de 200 €. Puedes comprarlo en Amazon

599 € (PVP recomendado: 1.799 €). 1 TB: 1899 € (PVP recomendado: 2.199 €). Ahorro de 300 €.

Packs con kit fotográfico

Para quienes quieran ampliar las posibilidades fotográficas de sus dispositivos, también estarán disponibles packs que incluyen kits específicos para la cámara:

vivo X500 Pro de 256 GB con kit de 200 mm: 399 € (PVP recomendado: 1.599

€). Ahorro de 200 €.

vivo X500 Pro Max de 512 GB con kit de 400 mm: 699 € (PVP recomendado: 1.999 €). Ahorro de 300 €.

699 € (PVP recomendado: 1.999 €). vivo X500 Pro Max de 1 TB con kits de 200 mm y 400 mm, además de un disparador: 199 € (PVP recomendado: 2.499 €). Ahorro de 300 €.

Ambos packs incluyen un cargador de 90 W.

Auriculares de regalo

Con motivo del lanzamiento, los compradores podrán recibir unos vivo Headphones Studio, valorados en 169 €, de regalo hasta agotar existencias. La promoción está limitada a 200 unidades.

Programa Renove

El programa Renove permite obtener una bonificación adicional de 100 € por parte de vivo, además del importe correspondiente a la tasación del dispositivo entregado.

En el caso del vivo X500 Pro Max de 1 TB, con un precio promocional de 1.899 €, la combinación de la bonificación de vivo y una tasación máxima de 1.780 € permitiría reducir el importe final hasta los 19 €. Esta cifra corresponde al escenario de ahorro máximo y está condicionada a la valoración del dispositivo entregado y al cumplimiento de los requisitos de la promoción.

Programa de renovación de dispositivos

Los compradores también podrán beneficiarse de un descuento de hasta el 50 % del importe pagado por su dispositivo de la serie X500 para adquirir la siguiente generación, de acuerdo con las condiciones del programa.

Actualizaciones y garantía

Los nuevos dispositivos contarán con siete años de soporte de software, incluidas actualizaciones de seguridad y mantenimiento, y recibirán cinco versiones de Android. En cuanto a la garantía, el teléfono dispondrá de una cobertura de cuatro años, mientras que la batería contará con una garantía de cinco años si su capacidad cae por debajo del 80 %, conforme a las condiciones aplicables.

Mantente informado de las últimas noticias de vivo en https://www.vivo.com/en/about-vivo/news