Cronos: Lazarus, el próximo DLC de Cronos: The New Dawn, se lanzará el 3 de diciembre de 2026

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Bloober Team ha anunciado que Cronos: Lazarus, el próximo DLC de Cronos: The New Dawn, se lanzará el 3 de diciembre de 2026. Un nuevo tráiler de la historia ofrece un primer vistazo a la narrativa de la expansión y revela el brutal enfrentamiento entre Tracker y el explorador. Las imágenes también presentan nuevas habilidades, armas y enemigos que darán forma a este nuevo capítulo del universo Cronos. El DLC estará disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S por 9,99 $.

Cronos: Lazarus regresa al oscuro universo de terror y ciencia ficción de Cronos: The New Dawn, ampliando la historia presentada en el juego original del año pasado. Esta aventura de terror de supervivencia en tercera persona desarrolla la característica combinación de atmósfera opresiva, encuentros intensos y supervivencia basada en la gestión de recursos de Bloober Team, incorporando una acción más rápida y un combate más agresivo que exigen reflejos rápidos y precisión táctica.

Los jugadores asumirán el papel del Explorador, un agente de élite del Colectivo, descubriendo los acontecimientos que llevaron a su transformación en el Guardián. Ambientado antes de los acontecimientos del juego original, el DLC explora su pasado y revela nuevos detalles sobre el Colectivo y las consecuencias de desafiar su autoridad.

Cronos: Lazarus se lanzará el 3 de diciembre de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con un precio de 9,99 $. También está prevista una versión para Nintendo Switch 2 durante el primer trimestre de 2027.