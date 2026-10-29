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Minecraft ya está disponible en Nintendo Switch 2.

Desde hoy, los jugadores pueden elegir entre cualquiera de las tres versiones disponibles: Standard Edition, Deluxe Collection o Ultimate Collection. Todas las versiones incluyen Vibrant Visuals y el Super Mario™ Mash-Up Pack.

La Deluxe Collection incluye tres complementos adicionales muy queridos por la comunidad de Minecraft: Comida de celebración, Rescue Dogs y Plenty O’Blocks. Además incorpora 3 artículos exclusivos del Creador de personajes y 700 Minecoins*

La Ultimate Collection incluye cinco complementos: Comida de celebración, Rescue Dogs, Plenty O’Blocks, además de Decocraft y Armas + Herramientas. Además incorpora cinco artículos exclusivos del Creador de personajes y 1000 Minecoins*. Las Minecoins incluidas y cualquier Minecoin comprada en Minecraft en un dispositivo de Nintendo deben usarse dentro del ecosistema de Nintendo.



Quienes ya tengan Minecraft en formato digital en Nintendo Switch pueden aprovechar una opción de mejora por tiempo limitado. Hasta finales de enero de 2027, los jugadores que cumplan los requisitos pueden actualizar gratis a la Standard Edition digital para Nintendo Switch 2 a través de la Nintendo eShop con descuentos aplicables a la Deluxe y la Ultimate Collection.

Echa un vistazo al blog de Minecraft aquí para más detalles.

¡Minecraft ya está disponible en Nintendo Switch™ 2!

Y si has tenido la oportunidad de ver a alguien jugando, sabrás que el juego luce especialmente espectacular en la consola. Esto se debe a que Minecraft para Nintendo Switch™ 2 incluye nuestra mejora visual, Vibrant Visuals*, que ofrece elementos visuales mejorados como iluminación direccional, niebla volumétrica, sombras dinámicas y mucho más. ¡Los jugadores también pueden disfrutar de todo el contenido compatible con Vibrant Visuals* en Minecraft Marketplace!

La edición para Nintendo Switch™ 2 también incluye el paquete exclusivo de Nintendo Super Mario™ Mash-Up Pack, ahora actualizado para aprovechar al máximo sus vibrantes gráficos*. Explora lugares emblemáticos del mundo de Mario y disfruta de las 15 pistas y 40 apariencias de jugador inspiradas en la icónica serie Super Mario. ¡Visita la tienda para conseguir tu contenido descargable y comienza una nueva aventura! ¡A machacar!

Elige entre tres versiones digitales: la Edición Estándar , la Colección Deluxe o la Colección Ultimate . Todas las versiones incluyen el Super Mario™ Mash-Up Pack, pero las Colecciones Deluxe y Ultimate incluyen contenido adicional encantador, como complementos populares y Minecoins**.

(Veo que acabamos de perder a más gente por culpa del poder del marketing. Bueno, qué se le va a hacer. ¡Seguiremos adelante!)

Como decía, ¡consigue la edición digital de Minecraft Standard Edition, Deluxe Collection o Ultimate Collection para Nintendo Switch™ 2, o la edición física en tiendas! (¡Pero aún no! ¡No te pierdas el final!)

Ruta de actualización digital

¡Buenas noticias para quienes ya tienen una versión de Minecraft para Nintendo Switch™! Podrán actualizar su juego entre el 27 de octubre de 2026 a las 9:00 a. m. (hora del Pacífico) y el 31 de enero de 2027 a las 9:00 a. m. (hora del Pacífico). Si tienen una copia digital, podrán actualizar a la edición estándar digital de Minecraft para Nintendo Switch™ 2 de forma gratuita en la mayoría de las regiones *** o a la Deluxe Collection o la Ultimate Collection con descuento (oferta disponible solo en Nintendo eShop).

Para todos los jugadores (incluidos los propietarios de una versión física), cuando inicien Minecraft para Nintendo Switch en su Nintendo Switch 2 durante el período de la oferta, recibirán un mensaje dentro del juego que les invitará a actualizar a la versión digital Minecraft Ultimate Collection para Nintendo Switch 2 con descuento (a través del enlace que aparece en ese mensaje).

¡Transfiere tus mundos de Nintendo Switch™*, retoma la partida justo donde la dejaste y juega donde quieras!