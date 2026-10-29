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¡Hackea el combate en Apex Legends: Encriptación, disponible el 3 de noviembre! Hoy, EA y Respawn han publicado el tráiler oficial de jugabilidad de Apex Legends: Encriptación, que muestra nuevas formas de reunir información esencial para que los escuadrones superen en astucia y potencia de fuego a sus rivales. La próxima temporada trae un juego más inteligente y más armamento a una batalla en la que lo más letal no es una pistola, sino la información.

Puedes ver el tráiler completo de jugabilidad de Apex Legends: Encriptación en YouTube

Apex Legends: Encriptación incluye numerosas novedades dentro del juego, entre ellas:

Crypto reprogramado Gracias a una nueva actualización de firmware desarrollada por su hermana Mila, Crypto deja atrás un estilo de juego más pasivo basado en permanecer junto a su dron para adoptar un papel mucho más agresivo centrado en la obtención de información Su Dron de Vigilancia ahora funciona con baterías en lugar de un tiempo de recarga, lo que permite recogerlo y volver a desplegarlo sin largas esperas. Además, incorpora un nuevo Modo Centinela capz de marcar automáticamente a los enemigos cuando los detecta. Su habilidad definitiva EMP también podrá desplegarse con tan solo pulsar un botón.

Wingman Akimbo

La Wingman Akimbo combina precisión y potencia de fuego en forma de dos revólveres empuñados simultáneamente, capaces de infligir el doble de daño.

Fortalezas

Las nuevas Fortalezas representan la evolución de los Paquetes de Ayuda, ofreciendo botín de alto nivel a cambio de asumir grandes riesgos.

Las incursiones en Fortalezas permiten obtener armas de suministros, accesorios corruptos y EVO para todo el escuadrón. Sin embargo, abrirlas requiere tiempo y activa una alarma que revela la ubicación exacta de los jugadores a todos los rivales cercanos. Por suerte, las Fortalezas también generan coberturas y barreras Hardlight para ayudar a los equipos a defender la zona y hacerse con la recompensa.

Mejoras para Revenant y Lifeline Revenant adopta un enfoque más agresivo con una reducción del tiempo de recarga de su habilidad definitiva y una versión más rápida de su habilidad táctica. Además, las nuevas mejoras permiten prolongar la definitiva con cada eliminación, silenciar a los enemigos cercanos tras un Salto Sombrío o recargar automáticamente esta habilidad mientras haya un enemigo marcado.

Lifeline recibe una reducción del tiempo de recarga de D.O.C., autocuración mientras planea, menor tiempo de recarga para su habilidad definitiva, un escudo durante la reanimación de compañeros y mejoras en la movilidad aérea para ayudarla a tomar la ventaja en combate

Novedades de las Clasificatorias La arena cambia en cada partida con el nuevo Veto de Leyendas en las partidas de rango Diamante o superior. Cada jugador emite un voto para vetar a una Leyenda y, cuantos más votos reciba, mayores serán las probabilidades de que quede vetada en esa partida.

¡Y mucho más!



