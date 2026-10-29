¡Hackea el combate en Apex Legends: Encriptación, disponible el 3 de noviembre! Hoy, EA y Respawn han publicado el tráiler oficial de jugabilidad de Apex Legends: Encriptación, que muestra nuevas formas de reunir información esencial para que los escuadrones superen en astucia y potencia de fuego a sus rivales. La próxima temporada trae un juego más inteligente y más armamento a una batalla en la que lo más letal no es una pistola, sino la información.
Puedes ver el tráiler completo de jugabilidad de Apex Legends: Encriptación en YouTube
Apex Legends: Encriptación incluye numerosas novedades dentro del juego, entre ellas:
- Crypto reprogramado
- Gracias a una nueva actualización de firmware desarrollada por su hermana Mila, Crypto deja atrás un estilo de juego más pasivo basado en permanecer junto a su dron para adoptar un papel mucho más agresivo centrado en la obtención de información
- Su Dron de Vigilancia ahora funciona con baterías en lugar de un tiempo de recarga, lo que permite recogerlo y volver a desplegarlo sin largas esperas. Además, incorpora un nuevo Modo Centinela capz de marcar automáticamente a los enemigos cuando los detecta.
- Su habilidad definitiva EMP también podrá desplegarse con tan solo pulsar un botón.
- Wingman Akimbo
- La Wingman Akimbo combina precisión y potencia de fuego en forma de dos revólveres empuñados simultáneamente, capaces de infligir el doble de daño.
- Fortalezas
- Las nuevas Fortalezas representan la evolución de los Paquetes de Ayuda, ofreciendo botín de alto nivel a cambio de asumir grandes riesgos.
- Las incursiones en Fortalezas permiten obtener armas de suministros, accesorios corruptos y EVO para todo el escuadrón. Sin embargo, abrirlas requiere tiempo y activa una alarma que revela la ubicación exacta de los jugadores a todos los rivales cercanos. Por suerte, las Fortalezas también generan coberturas y barreras Hardlight para ayudar a los equipos a defender la zona y hacerse con la recompensa.
- Mejoras para Revenant y Lifeline
- Revenant adopta un enfoque más agresivo con una reducción del tiempo de recarga de su habilidad definitiva y una versión más rápida de su habilidad táctica. Además, las nuevas mejoras permiten prolongar la definitiva con cada eliminación, silenciar a los enemigos cercanos tras un Salto Sombrío o recargar automáticamente esta habilidad mientras haya un enemigo marcado.
- Lifeline recibe una reducción del tiempo de recarga de D.O.C., autocuración mientras planea, menor tiempo de recarga para su habilidad definitiva, un escudo durante la reanimación de compañeros y mejoras en la movilidad aérea para ayudarla a tomar la ventaja en combate
- Novedades de las Clasificatorias
- La arena cambia en cada partida con el nuevo Veto de Leyendas en las partidas de rango Diamante o superior. Cada jugador emite un voto para vetar a una Leyenda y, cuantos más votos reciba, mayores serán las probabilidades de que quede vetada en esa partida.
- ¡Y mucho más!
Apex Legends: Encriptación llegará el 3 de noviembre a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, a través de la EA App, Epic Games Store y Steam. Para conocer más novedades visita www.playapex.com. Leer artículo completo en Frikipandi ¡Hackea el combate en Apex Legends: Encriptación, disponible el 3 de noviembre!.