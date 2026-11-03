Philips Smart LED Screen WiZ a examen: la iluminación ambiental definitiva para tu televisión

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¿Cómo transformar tu televisor en una pantalla de cine inmersiva con el nuevo sistema LED inteligente de Philips?

El un salto visual hacia una experiencia cinematográfica en la TV de tu salón

La evolución de la tecnología audiovisual en el ámbito doméstico ha alcanzado una nueva cota. Si buscar convertir el salón en un verdadera salasde cine en casa se encontraban ante un dilema recurrente: invertir presupuestos elevados en infraestructuras complejas o resignarse a soluciones de iluminación ambiental de corte básico y capacidades limitadas. La llegada al mercado del sistema Philips Smart LED Screen WiZ rompe con un producto llamativo que hace suya la accesibilidad, fluidez técnica y rendimiento lumínico en el ecosistema del hogar inteligente. Gracias a la cámara que apunta a la pantalla es capaz de si quieres por zonas extender los colores del borde la pantalla. Una virgeria técnica. Te acuerda de los televisores Ambilight pues es lo mismo pero adaptado a cualquier televisor.

Lo hemos probado con películas y videojuegos y si le dunas una buena televisión y barra de sonido disfrutarás en casa casi como en una sala de cine la inmersión ñ.

Os dejamos el vídeo del análisis y unboxing

Desarrollado bajo el amparo de Signify el gigante mundial de la iluminación. Philips da el clavo y cre dispositivo democratiza la sincronización de la luz en tiempo real con la pantalla del televisor o monitor de ordenador. A través de una arquitectura fundamentada en la conectividad Wi-Fi directa (2.4 GHz) y la integración nativa del protocolo universal Matter, la propuesta de aplicación Wiz elimina la dependencia histórica de los concentradores o puentes de enlace (hubs) dedicados y te da el control en tu movil. El resultado es una inmersión cromática de alta precisión que amplía visualmente los límites del panel proyectando luz en la pared enriqueciendo tanto el consumo cinematográfico como las jornadas de juego en consolas de última generación o PC.

En un contexto donde el consumo de contenidos en alta definición (4K HDR) y los formatos de entretenimiento inmersivo lideran la demanda de los usuarios en España es un producto a tener en cuenta este Black Friday o navidades. Puedes comprarlo en Amazon

Arquitectura de hardware y especificaciones de alta gama

La propuesta de Philips dentro de la gama inteligente WiZ no escatima en recursos técnicos para garantizar una distribución de luz uniforme y libre de parpadeos. La tira de LED de grado industrial que conforma la estructura principal de la iluminación de pantalla está construida sobre una base flexible de alta durabilidad, optimizada para disipar el calor de forma eficiente y prolongar la vida útil de los diodos emisores de luz por encima de las 25.000 horas de uso continuado. A destaca que se pega con una tira 3M; de alta calidad, que se adiere muy bien si se limpia antes la superficie.

Pantalla / TV (Hasta 55″-65″) Diferentes tamaños: Zonas LED RGBIC con control individual de colores de led y por zonas de detección. Procesador Central en la cámara con control de la aplicación Wiz. Conectividad Red Wi-Fi 2.4 GHz sin hub y compatible con el ecosistema Matter Home Kit / Google / Alexa / Samsung.

Tecnología cromática RGBIC y densidad de diodos

A diferencia de las soluciones de iluminación monocromáticas o RGB estándar —donde toda la longitud del cable o tira emite un único color simultáneamente—, el sistema Philips Smart LED Screen WiZ incorpora tecnología RGBIC (Independent Control). Esto implica que la tira cuenta con microchips integrados a lo largo de su recorrido capaces de gestionar de forma independiente pequeños segmentos de diodos.

Flujo luminoso: Capaz de alcanzar hasta 880 a 1000 lúmenes de intensidad global (regulable electrónicamente del 1% al 100% sin efecto flicker).

Capaz de alcanzar hasta de intensidad global (regulable electrónicamente del 1% al 100% sin efecto flicker). Gama cromática: Con 16 millones de colores ,

Con , Índice de Rendimiento Cromático (CRI): El panel LED se sitúa por encima del CRI 80, lo que garantiza una representación fidedigna de las tonalidades.

Esta densidad cromática resulta fundamental cuando la luz se proyecta sobre paredes de distintos colores o texturas, ya que la potencia de los LED compensa la absorción del fondo y genera un halo suave y difuso que envuelve el espacio sin deslumbrar al espectador.

Sin Hub y con aplicación Wiz

Una de las cosas que más destacados es que no usan hub u solo con una app de movil llamada WiZ todo funcionaa. Durante años, la iluminación ambiental inmersiva obligaba al usuario a instalar y configurar un puente de comunicación propietario conectado físicamente al router por cable Ethernet. El sistema Philips Smart LED Screen WiZ prescinde por completo de este intermediario técnico.

Conexión Wi-Fi directa y chip Bluetooth integrados

El hardware integra un módulo dual de comunicación que combina Wi-Fi de 2.4 GHz y Bluetooth Low Energy (BLE). La conectividad Bluetooth entra en juego de forma automática durante la fase de emparejamiento (proceso denominado Fast Pair), lo que permite que la aplicación móvil detecte la pantalla o la tira LED en cuestión de segundos en cuanto el dispositivo se conecta a la corriente eléctrica.

Una vez enlazado, toda la gestión de datos se transfiere a la red Wi-Fi doméstica.

Compatibilidad nativa con el protocolo Matter

Además nos encanta la adopción del estándar Matter. Esta certificación garantiza que el producto no quede encasillado en un ecosistema cerrado de software. Al ser un dispositivo compatible de forma nativa con Matter, el usuario puede integrar el sistema Philips Smart LED Screen WiZ simultáneamente en:

Apple Home / HomeKit: Control completo de escenas e intensidad a través de la app Casa de iOS y comandos de Siri.

Control completo de escenas e intensidad a través de la app Casa de iOS y comandos de Siri. Google Home: Integración fluida con el asistente de Google, pudiendo incluir la luz de la pantalla en rutinas complejas del hogar.

Integración fluida con el asistente de Google, pudiendo incluir la luz de la pantalla en rutinas complejas del hogar. Amazon Alexa: Gestión por voz de estados, colores, ambientes y programación horaria mediante la red de altavoces Echo.

Gestión por voz de estados, colores, ambientes y programación horaria mediante la red de altavoces Echo. Samsung SmartThings: Coordinación con sensores de presencia y televisores de la firma coreana dentro del mismo marco de automatización.

Philips Smart LED Screen WiZ lo puedes controlar con Apple Home (Siri / iOS). Google Home (Assistant), Amazon Alexa (Echo), SmartThings (Samsung)

Experiencia inmersiva. El procesamiento mediante Screen Sync

A través de la tecnología Screen Sync, desarrollada por Signify para el ecosistema WiZ, la señal gráfica se analiza dividiendo el marco de la pantalla en múltiples zonas geográficas (zonas superior, inferior y laterales). El procesador del sistema calcula el valor promedio de color y luminosidad de cada cuadrante en tiempo real y asigna dichos valores a las secciones correspondientes de la tira LED.

Este flujo continuo se traduce en beneficios clave para la experiencia visual:

Amplificación de la diagonal visible: El ojo humano percibe que los límites físicos del bisel del televisor se difuminan. Una pantalla de 55 pulgadas proyecta una presencia lumínica equivalente a un panel de mayor tamaño, llenando el campo de visión periférico. Reducción del cansancio ocular (Eye Strain): En entornos oscuros, los cambios drásticos de brillo entre las escenas claras y oscuras de una película provocan una fatiga continuada en el esfínter pupilar. El halo de luz ambiental generado por el sistema amortigua estos contrastes drásticos, permitiendo disfrutar de sesiones prolongadas de cine o videojuegos con mayor confort visual. Fidelidad dinámica: El software de WiZ permite ajustar la sensibilidad de la sincronización. Los usuarios pueden seleccionar entre modos sutiles (ideales para dramas, documentales o música) y modos ultrasensibles con respuesta inmediata, orientados a películas de acción, deportes o videojuegos competitivos.

La aplicación WiZ

El control del dispositivo reposa sobre la aplicación móvil WiZ v, una interfaz completamente rediseñada para plataformas Android e iOS que prioriza la sencillez operativa sin renunciar a opciones avanzadas de personalización.

Desde ahí puesde regular el encendido, intensidad. Sincronización por pantalla, por sonido o escenas.

Modos de iluminación preestablecidos y personalizados

Además de la sincronización de pantalla en tiempo real, el sistema Philips Smart LED Screen WiZ puede operar como una luminaria ambiental independiente cuando el televisor está apagado. La aplicación ofrece un catálogo extenso de escenas dinámicas desarrolladas por expertos en diseño de iluminación:

Escenas de bienestar: Modos como Ritmo Circadiano, que ajustan automáticamente la temperatura del color a lo largo del día, emitiendo luz blanca fría por la mañana para fomentar la concentración y virando hacia tonos cálidos según se acerca la noche para favorecer la producción de melatonina.

Modos como Ritmo Circadiano, que ajustan automáticamente la temperatura del color a lo largo del día, emitiendo luz blanca fría por la mañana para fomentar la concentración y virando hacia tonos cálidos según se acerca la noche para favorecer la producción de melatonina. Escenas temáticas: Efectos que simulan el parpadeo de una Chimenea, el movimiento de las olas en el modo Océano o el ambiente cálido de una Puesta de Sol.

Efectos que simulan el parpadeo de una Chimenea, el movimiento de las olas en el modo Océano o el ambiente cálido de una Puesta de Sol. Sincronización musical: Aprovechando los algoritmos de la app, el sistema es capaz de hacer variar el color y la intensidad de la luz al ritmo de la música que suena en la habitación.

Proceso de instalación y puesta en marcha paso a paso

Una de las premisas sobre las que Signify ha articulado la marca WiZ es la eliminación de barreras técnicas en el montaje. La instalación de este sistema de iluminación para pantallas ha sido concebida como un proceso Plug & Play accesible para cualquier perfil de usuario.

Paso 1: Limpieza posterior del panel TV/PC.

Paso 2: Fijación adhesiva del panel TV/PC.

Paso 3: Conexión del de la tira LED alimentador y chip.

Paso 4 : Vinculación App WiZ y Matter.

Guía técnica de montaje

Preparación de la superficie: Se limpia la parte trasera del televisor o monitor con un paño impregnado en alcohol isopropílico para eliminar restos de polvo o grasa que puedan mermar la efectividad del adhesivo. Fijación de la tira cromática: La tira LED incluye una cinta adhesiva de alta adherencia 3M de grado industrial, diseñada para soportar las temperaturas operativas que generan los paneles de televisión. Se fijan las esquinas mediante los soportes angulares incluidos en la caja, garantizando un curvado suave que evite fracturas en las pistas de cobre internas de la tira. Conexión eléctrica y de control: Se conecta el extremo de la tira al pequeño módulo controlador WiZ y este, a su vez, a la toma de corriente mediante el adaptador de luz a la cámara. Ella tine el procesaro de imagen y tiene la conexión Bluetooth y Wifi. Vinculación por software: Tras abrir la aplicación WiZ , el sistema detecta de manera instantánea el nuevo hardware gracias al Bluetooth de bajo consumo. En menos de dos minutos, el dispositivo queda registrado en el Wi-Fi doméstico y listo para vincularse con ecosistemas como Google Home, Alexa o Apple HomeKit escaneando el código QR de Matter adjunto en el manual.

Comparativa de mercado: Philips WiZ frente a las alternativas premium

Para contextualizar el impacto del Philips Smart LED Screen WiZ, es relevante analizar cómo se posiciona dentro del mapa actual de soluciones de iluminación inmersiva respecto a alternativas consolidadas de la competencia y de la propia casa matriz.

Característica / Parámetro Philips Smart LED Screen WiZ Philips Hue Play HDMI Sync Soluciones de cámara externa (Govee/Otras) Ecosistema principal WiZ Connected / Matter Philips Hue (Zigbee) Propietario por Wi-Fi Requiere puente / Hub No (Conexión Wi-Fi directa) Sí (Hue Bridge obligatorio) No Elemento de captura Cáamra montada en la TV HDMI Sync Box externo Cámara montada sobre el panel Estética del televisor Clean (Sin elementos visibles) Clean (Sin elementos visibles) Altera la estética con una cámara superior Compatibilidad Matter Sí (Nativa) Sí (A través del Hue Bridge) Limitada según modelo Instalación y configuración Ultra simplificada (Plug & Play) Compleja (Requiere múltiples dispositivos) Media (Calibración manual de cámara) Relación Calidad / Precio Excelente (Segmento accesible por 109 euros en Amazon) Puedes comprarlo en Amazon Inversión elevada Económico / Gama Media

El valor diferencial del sistema WiZ reside en ofrecer una tasa de refresco cromático y una precisión de color comparables a las gamas más caras del mercado, pero con un coste global notablemente inferior y sin necesidad de saturar el salón de dispositivos intermedios.

Impacto en el consumo de contenidos: cine, videojuegos y la era del ‘gaming’

El comportamiento del sistema varía de manera positiva según el tipo de contenido proyectado en el panel.

TIPOS DE CONTENIDO EVALUADOS: CINE Y SÉRIES, VIDEOJUEGOS Y ESPORTS Y EVENTOS DEPORTIVOS

Nos da expansión del campo visual espectacular en la oscuridad, Respuesta inmediata en acción o incluso proyección del color del césped

Cine y series de televisión

En largometrajes con una fotografía cuidada —como producciones de ciencia ficción o dramas con paletas de colores marcadas—, la iluminación ambiental proyectada por la tira LED reproduce de forma fiel las atmósferas diseñadas por los directores de fotografía. Durante la reproducción de escenas nocturnas con puntos de luz cálida (como antorchas o farolas), el sistema proyecta suaves destellos amarillos y anaranjados que expanden la sensación de espacio en el salón.

Videojuegos de última generación

Es en el terreno del gaming donde el sistema saca a relucir su elevado rendimiento técnico. Con consolas de nueva generación capaces de enviar señales a 120 Hz, el software de procesamiento analiza las variaciones bruscas de color de manera instantánea. Disparos, explosiones, giros de cámara en títulos de conducción o cambios de escenario en juegos de aventura se reflejan de inmediato en la pared trasera. Esta retroalimentación lumínica secundaria incrementa los reflejos percibidos y sumerge al jugador dentro de la propia dinámica del videojuego.

Análisis de sostenibilidad e integración en el hogar inteligente

El desarrollo de la gama Philips Smart LED Screen WiZ se encuadra dentro de los compromisos de sostenibilidad ambiental promovidos por Signify. El packaging del producto está fabricado al 100% con materiales reciclables y libres de plásticos, empleando tintas a base de soya y cartones certificados por el sello FSC.

En el apartado operativo, los LED de tecnología avanzada minimizan la disipación de calor por radiación, transformando más del 90% de la energía consumida en luz visible. Además, su compatibilidad con los principales asistentes de voz del mercado permite crear automatizaciones de apagado ecológico: si no se detecta actividad en la estancia durante un tiempo determinado o si el televisor entra en modo de reposo, el sistema apaga la tira LED para evitar consumos fantasma.

Si quieres mejorar la apariencia de TV est Black Friday o Navidades este producto seguro que llama la atención de la familia en el televisor. Puedes comprarlo en Amazon

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Philips Smart LED Screen WiZ

¿Es necesario comprar un puente o «hub» adicional para usar este sistema de iluminación?

No. A diferencia de otros sistemas de la competencia o de la gama Hue, las luces de la línea Philips Smart LED WiZ se conectan directamente a la red Wi-Fi de 2.4 GHz del hogar. No requieren la compra de ningún puente de enlace o concentrador adicional para su funcionamiento.

¿Es compatible con consolas de videojuegos como PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch?

Sí, es completamente compatible. La sincronización de iluminación funciona analizando la señal de vídeo, por lo que cualquier fuente conectada al televisor o monitor (consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray, decodificadores de televisión o dispositivos de streaming) reflejará sus colores en la iluminación LED.

¿Se pueden controlar las luces mediante voz y asistentes inteligentes?

Sí. El sistema es compatible de manera nativa con el protocolo universal Matter, lo que permite vincularlo sin complicaciones con Amazon Alexa, Google Assistant y Apple Siri (HomeKit), así como con la plataforma Samsung SmartThings.

¿Qué ocurre si cambio de televisor a uno de mayor o menor tamaño?

La tira LED flexible del sistema se adapta a varios rangos de diagonales (por ejemplo, de 55 a 65 pulgadas o de 75 a 85 pulgadas). En caso de cambiar a un panel dentro del mismo rango de pulgadas, basta con despegar con cuidado la tira utilizando un nuevo adhesivo de montaje.

¿Se puede utilizar la tira de luces cuando el televisor está completamente apagado?

Sí. El sistema funciona también como una luminaria de ambiente independiente. Desde la aplicación WiZ v2 o mediante comandos de voz se pueden seleccionar escenas dinámicas, ajustar la luz blanca regulable o fijar colores estáticos para iluminar el salón sin necesidad de tener la pantalla encendida.