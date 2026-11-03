Llega el OPPO A7 Pro 5G con una potente batería de 7.400 mAh que ofrece más de 48 horas de autonomía, complementada con carga rápida 80W SUPERVOOC

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La cámara selfie ultra gran angular de 50 MP con AI Zoom y con un campo de visión de 100°, permite capturar mucho más en cada selfie mientras que la cámara principal trasera se ha mejorado en 50 MP con un sensor optimizado que ofrece mayor claridad y nivel de detalle en las fotos del día a día.

Los 5 años de Protección de Fluidez combinan herramientas inteligentes de mantenimiento y actualizaciones del sistema para ofrecer una experiencia más fluida, fiable y duradera a lo largo del tiempo.

OPPO ha presentado hoy el OPPO A7 Pro 5G, el último modelo de su serie A, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento y una experiencia fotográfica superior en el día a día. Equipado con una batería de gran capacidad de 7.400 mAh, el nuevo procesador NetworkBoost Chip S1 y el sistema de refrigeración SuperCool VC, ofrece un rendimiento y una durabilidad a largo plazo, respaldados por cinco años de Protección de Fluidez1. El OPPO A7 Pro 5G eleva la fotografía de la serie A al siguiente nivel gracias a su cámara selfie ultra gran angular de 50 MP con AI Zoom, una cámara principal trasera de 50 MP y un conjunto de herramientas de imagen impulsadas por inteligencia artificial. La experiencia se completa con una cubierta trasera de diseño inspirado en la naturaleza, creada mediante un proceso de grabado en relieve de última generación para lograr un aspecto atemporal.

Energía de larga duración y rendimiento fluido

Fiel al compromiso histórico de OPPO de ofrecer una experiencia fluida, el nuevo OPPO A7 Pro 5G integra tecnologías y funciones diseñadas para que el dispositivo responda con agilidad tanto en el uso diario como a lo largo de los años.

El OPPO A7 Pro 5G responde a las necesidades de quienes exigen máxima autonomía gracias a su batería de 7.400 mAh y sus más de 48 horas de uso. El dispositivo resiste sin problemas jornadas intensas, con hasta 25,87 horas de navegación en Google Maps y más de 10 horas (10,08) de directos en TikTok. Esta batería conserva más del 80 % de su capacidad nominal tras 1.800 ciclos de carga completos, lo que equivale a una vida útil de seis años[1]. La carga rápida 80W SUPERVOOC™ permite alcanzar el 100% de la batería en solo 70 minutos[2] en cualquier momento del día. Además, gracias a la carga inversa por cable[3], el teléfono puede alimentar cómodamente otros dispositivos cuando sea necesario: desde un mini ventilador durante una escapada hasta iluminar a la perfección cualquier directo de maquillaje.

Más allá de la autonomía, el OPPO A7 Pro 5G ha superado el test de fluidez de 5 años de OPPO. Asimismo, estrena Extended Use Care 2.0, una prestación que ayuda a mantener un rendimiento ágil mediante optimizaciones basadas en hábitos y herramientas de limpieza profunda, ofreciendo informes visuales que permiten al usuario conocer el estado de su dispositivo. Junto al mantenimiento diario, ColorOS Smoothness Boost proporciona mejoras periódicas a nivel de sistema mediante actualizaciones OTA para que el dispositivo siempre funcione como el primer día.

Para llevar esta experiencia aún más lejos, el chip NetworkBoost Chip S1 para AI LinkBoost 4.0 mejora el reconocimiento del entorno y la recepción de señal en condiciones de red débiles, aumentando la cobertura de subida en más de un 50 %[4] en las bandas de frecuencia clave. Junto con el nuevo AI GameBoost 3.0 para un rendimiento sostenido en juegos y una gran cámara de vapor Glacier VC de 4.300 mm², el teléfono garantiza un funcionamiento estable, fiable, rápido y con gran capacidad de respuesta.

La arquitectura Adaptive Scheduling refuerza la fluidez diaria: optimiza los recursos del sistema y libera memoria útil. En combinación con la gestión colaborativa de memoria, asegura una respuesta rápida ante tareas exigentes y agiliza tanto la multitarea como el cambio entre aplicaciones con el paso del tiempo.

Para asegurar su durabilidad[5] a largo plazo, el OPPO A7 Pro 5G cuenta con certificación IP69K frente a polvo y agua que, combinada con resistencia a impactos de grado militar, mantiene el dispositivo a salvo incluso en condiciones extremas para una mayor tranquilidad en el día a día.

Fotografía e imagen a otro nivel

El OPPO A7 Pro 5G incorpora cámaras de 50 MP tanto en el selfie como en la trasera para capturar fotografías nítidas y fieles a la realidad desde cualquier ángulo. Además, la cámara principal trasera estrena un sensor CMOS de 1/2 pulgada que aumenta la entrada de luz un 70 % frente a la generación anterior y eleva drásticamente la calidad de imagen con poca luz[6].

En la parte frontal, la nueva cámara selfie ultra gran angular de 50 MP con AI Zoom y un amplio campo de visión de 100° ofrece mayor versatilidad en la composición. Capturar selfies resulta aún más sencillo gracias al cambio automático AI Auto Wide-Angle Switch, que detecta cuántas personas hay en el encuadre y cambia automáticamente entre 1x y 0,6x sin necesidad de ajustes manuales.

La cámara selfie ultra gran angular de 50 MP con AI Zoom amplía el encuadre para que quepan más amigos en la foto

Para elevar la calidad fotográfica, la función Natural Tone[7] ajusta los colores y los tonos de piel al tiempo que reproduce las texturas con mayor fidelidad, logrando resultados más auténticos y naturales en situaciones cotidianas. Tanto en primeros planos de make-up o de escenas improvisadas en grupo, el dispositivo preserva la naturalidad y los matices auténticos de cada escena.

Aún más posibilidades creativas están disponibles nada más sacarlo de la caja con una suite de funciones de edición de IA integradas. Los usuarios pueden iluminar su estilo con AI Portrait Glow, que analiza cada escena para recomendar el efecto de iluminación más adecuado de entre cuatro modos con intensidad ajustable. Para compartir en las redes, AI Popout[8] combina diferentes fotos en un divertido collage dejando que los sujetos rompan los marcos, mientras que AI Remix Collage[9] permite a los usuarios personalizar stickers a partir de fotos diarias para creaciones personalizadas.

AI Popout aporta nuevas posibilidades creativas a la edición fotográfica

Diseño refinado y pantalla ultra nítida

Un nuevo enfoque en el diseño y en los materiales confiere al OPPO A7 Pro 5G un aspecto elegante y depurado, donde cada detalle refleja un cuidado equilibrio entre forma y acabado. Disponible en Surfing Blue y Shine Titanium, el teléfono traslada los colores de la naturaleza a su diseño exterior. En el acabado Surfing Blue, la nueva textura dinámica de ondas 3D (Dynamic 3D Wave Texture) crea un efecto tridimensional con capas y transparencias que cambia sutilmente según el ángulo de visión, aportando dinamismo y profundidad a la parte trasera.

La avanzada artesanía de OPPO da vida al diseño inspirado en la naturaleza en el OPPO A7 Pro 5G

El estilizado módulo horizontal de cámaras suma un toque premium al acabado de la parte trasera. En el frontal, la pantalla AMOLED FHD+ de 6,57 pulgadas con una tasa de refresco fluida de hasta 120 Hz[10], una relación pantalla-cuerpo del 92,8 % y hasta 1.400 nits de brillo ofrece una experiencia visual nítida, vibrante e inmersiva.

Disponibilidad y precio

El nuevo OPPO A7 Pro 5G se pone a la venta a partir de hoy, 3 de noviembre, a través de la tienda online oficial de OPPO y en El Corte Inglés[11]. Está disponible en los acabados Shine Titanium y Surfing Blue y con una configuración de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. El precio oficial del dispositivo es de 499 €.

Sin embargo, para celebrar su lanzamiento, desde hoy y hasta el 30 de noviembre, los usuarios podrán adquirirlo a un precio promocional de 449 € en el ecommerce oficial de OPPO España.