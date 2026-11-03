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ADÉNTRATE EN EL METRO CON LA ACTUALIZACIÓN PARA LA NUEVA GENERACIÓN, YA DISPONIBLE

Revive este viaje emblemático con la actualización de METRO Redux para la nueva generación, que incorpora mejoras visuales, un rendimiento optimizado y funciones de las plataformas actuales antes de la llegada de METRO 2039

Los galardonados orígenes de la saga METRO regresan hoy a las consolas* con el lanzamiento de la actualización de METRO Redux para la nueva generación en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Quienes ya tengan METRO 2033 Redux y METRO Last Light Redux podrán actualizar sus juegos de forma gratuita. La actualización ya está disponible en PC a través de Steam, Windows, Epic Games Store y GoG.

Mira aquí el tráiler de la actualización para la nueva generación:

Con 4K nativo a 60 FPS y 4K reescalado a 120 FPS**, la actualización para la nueva generación ofrece numerosas mejoras visuales, optimizaciones de rendimiento y novedades específicas para cada plataforma. La actualización adapta ambos aclamados títulos al hardware actual y ofrece a los jugadores la forma definitiva de descubrir los orígenes de la saga METRO antes del lanzamiento de su próximo capítulo, METRO 2039, el 4 de febrero de 2027.

Para los seguidores de siempre, la actualización para la nueva generación es la oportunidad perfecta para volver a disfrutar de una de las franquicias de shooters en primera persona con mayor reconocimiento por su narrativa. Para los recién llegados, supone el punto de partida ideal para descubrir el mundo, los personajes y los acontecimientos que definieron la saga antes de embarcarse en el siguiente capítulo como el Extraño en METRO 2039.

Las notas completas del parche, que detallan todas las mejoras técnicas y las funciones específicas de cada plataforma, están disponibles en los canales oficiales de METRO.