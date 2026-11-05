OPPO impulsa su avance global en el segmento premium con la serie Find X10 diseñada para conectar con una nueva generación de usuarios

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OPPO presentó el pasado 21 de octubre la serie Find X10, una apuesta estratégica para reforzar su posición en el mercado premium y responder a las expectativas de los nuevos consumidores.

“Nuestra estrategia en el segmento premium parte de las necesidades cambiantes de la nueva generación”, señaló Ling Liu, CMO Internacional de OPPO. “Escuchamos atentamente a estos usuarios a nivel global, dedicamos nuestros esfuerzos a crear un mayor valor a través de tecnología diferencial y experiencias premium que les permitan dar rienda suelta a su inspiración y convertir cada momento en algo extraordinario”.

La serie Find X10 refuerza las ventajas competitivas de OPPO en segmento premium

El año 2026 marca el 18º aniversario del inicio de la expansión global de OPPO. Hoy, ColorOS cuenta con más 770 millones de usuarios en más de 90 países y regiones. A lo largo de este viaje, OPPO ha mantenido su compromiso con la innovación y el desarrollo de productos y servicios de alta calidad que aporten un valor real a los usuarios.

En la actualidad, OPPO está reforzando su estrategia en el segmento premium, con la imagen como uno de sus principales ejes de diferenciación y una apuesta por mejorar la experiencia de usuario para impulsar su crecimiento internacional y dinamizar el mercado.

Los consumidores han respondido de forma muy positiva a los productos insignia de OPPO este año. Según el último informe de Omdia, los envíos de la serie OPPO Find crecieron más de un 500% interanual durante el primer semestre de 2026. Este avance vino acompañado de un aumento significativo de la cuota de OPPO en el segmento de smartphones con precios superiores a 600 dólares. Además, el peso de los smartphones premium en los envíos totales de la compañía se ha duplicado año tras año durante los dos últimos años, lo que confirma la creciente relevancia de este segmento para el negocio de OPPO.

De cara al futuro, OPPO continuará fortaleciendo su oferta premium y promoviendo un mayor crecimiento en este segmento.

Construyendo en torno a las necesidades de la nueva generación en imagen, IA y bienestar

Para ofrecer una experiencia premium diferenciada, OPPO concentrará su inversión en tres áreas clave para la nueva generación: imagen, inteligencia artificial (IA) y bienestar.

Impulsada por sus experiencias de imagen fieles a la realidad, OPPO busca empoderar a la nueva generación para que conserve lo que ha visto, sentido y vivido. Con el motor propio OPPO LUMO True Image Engine, la serie Find X10 está diseñada para proporcionar detalles, colores y tonos reales en cada momento capturado de la vida. El OPPO Find X10 Pro Max va un paso más allá con un primer sistema de cámara triple de 200 MP, que brinda una mayor flexibilidad para hacer zoom, recortar y reencuadrar, convirtiendo el sentimiento detrás de la toma en una expresión totalmente personalizada.

Las innovaciones de OPPO en IA proactiva personalizada y monitorización profesional del bienestar empoderan a la nueva generación para encontrar su propio ritmo en un mundo cada vez más exigente. En el ámbito de la IA, la serie Find X10 ayuda a los usuarios a realizar tareas complejas al comprender su intención, contando siempre con la debida autorización del usuario y unas rigurosas garantías de privacidad. En cuanto al bienestar, OPPO combina sensores profesionales y algoritmos innovadores que abarcan la actividad física, el sueño y el bienestar emocional para ayudar a los usuarios a mantener un estilo de vida saludable y equilibrado.

Inspirando a los jóvenes creadores a “Make Your Moment”

Más allá del diseño del producto, OPPO da vida a su lema de marca “Make Your Moment” a través de iniciativas globales que acercan la expresión creativa a creadores de todo el mundo.

El pasado mes de abril, OPPO y Discovery lanzaron el programa Filmmaker Accelerator como pieza central de su tercer año de colaboración. El programa ofrece una mentoría a medida a lo largo de todo el proceso creativo, apoyando a creadores de seis países en la filmación de las historias culturales que llevan en el corazón gracias a las avanzadas capacidades de vídeo de la serie Find X10.

Los cineastas capturaron momentos culturales utilizando la serie Find X10.

Los OPPO Global Photography Awards 2026 siguen impulsando el talento de una nueva generación de creadores y ofreciéndoles una plataforma internacional para compartir su visión del mundo. Desde su lanzamiento, el certamen ha recibido millones de candidaturas de casi 90 países y regiones, con imágenes que reflejan historias de amor, celebración y creatividad a través de las miradas únicas de usuarios de todo el mundo.

Avanzando hacia el futuro, OPPO continuará consolidando su presencia global en el segmento premium y seguirá innovando en imagen, IA y bienestar, empoderando a la nueva generación a través de una expresión creativa fluida y un estilo de vida marcado por su propio ritmo.