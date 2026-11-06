Hasbro Games Junior Collection, ya disponible



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Hasbro Games Junior Collection, ya disponible

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Outright Games, en colaboración con Hasbro, compañía líder en juegos, propiedad intelectual y juguetes, celebra hoy el lanzamiento oficial de Hasbro Games Junior Collection, una recopilación que reúne tres juegos clásicos de Hasbro en una sola colección diseñada para los jugadores más jóvenes y sus familias.

¡Mira el tráiler aquí!

Con Monopoly Junior, The Game of Life Junior y Cluedo Junior, la colección traslada la diversión de las noches de juegos en familia de la mesa a la pantalla, con una jugabilidad pensada incluso para los más pequeños, divertidos desafíos y multijugador local para que niños, familias y amigos jueguen juntos.

En Monopoly Junior, los jugadores pueden lanzar los dados, comprar propiedades, recaudar dinero y recorrer el tablero. Con reglas simplificadas diseñadas para que sea fácil empezar, cada tirada ofrece una nueva oportunidad para tomar la delantera, ampliar tus propiedades y acercarte a la victoria.

En The Game of Life Junior, los jugadores giran la ruleta, toman decisiones y recopilan estrellas mientras avanzan por el tablero. Durante el recorrido, encontrarán divertidas actividades y sorpresas a medida que atraviesan las diferentes etapas de la aventura.

En Cluedo Junior, los jóvenes detectives podrán poner a prueba sus habilidades de deducción mientras trabajan para resolver un misterio. Los jugadores pueden buscar pistas, descartar sospechosos y reconstruir lo sucedido hasta descubrir la solución.

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