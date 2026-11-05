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Regresa la batalla final en DAWN OF WAR IV.

Deep Silver y KING Art Games han presentado hoy La Batalla final, el modo de supervivencia contra hordas que regresa, tan esperado, a Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Este colosal Informe del campo de batalla de 30 minutos muestra el bucle de juego esencial de sobrevivir, mejorar y repetir, impregnado de una nueva profundidad estratégica para la próxima generación de batalla.

Fiel a sus orígenes, La Batalla final reúne a tres jugadores como poderosos comandantes para sobrevivir a 20 oleadas de enemigos cada vez más difíciles. Cada comandante puede subir hasta 30 niveles durante una partida y desbloquear decenas de habilidades y equipo que aumentan su poder total.

Como novedad en Dawn of War IV, cada comandante dirige una fuerza de ataque de hasta cuatro unidades acompañantes con sus propias especializaciones por desbloquear, lo que aporta mayor flexibilidad estratégica y nuevas combinaciones tácticas. Los jugadores deberán equilibrar la velocidad, la supervivencia y el control de las posiciones clave del campo de batalla mientras recogen valiosos suministros de salud entre oleadas. Más unidades, más equipo de guerra, más habilidades y más formas de combatir en este desafío definitivo.

La Batalla final se lanzará con cinco comandantes entre los que elegir, que representan a las cuatro facciones, incluidos los Capítulos de Marines Espaciales Cuervos Sangrientos y Ángeles Oscuros, y después del lanzamiento llegarán más como DLC gratuito.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV se lanzará el 3 de diciembre de 2026, y los jugadores de la Commander Edition podrán desplegarse desde el 30 de noviembre gracias al desbloqueo anticipado de 3 días. Ambas ediciones ya se pueden reservar con un 10 % de descuento. La guerra continuará mucho después del lanzamiento. El Año Uno incluye actualizaciones gratuitas con el regreso del modo Cruzada, nuevos mapas, modos, comandantes y el Editor de misiones, además de dos grandes expansiones de historia que profundizarán el conflicto en Kronus e introducirán una nueva facción jugable en el campo de batalla.