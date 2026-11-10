Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

HUAWEI redefine la relación calidad-precio con los nuevos FreeBuds SE 5 MAX, que combinan sonido de alta calidad y prestaciones avanzadas a un precio sorprendente

HUAWEI presenta oficialmente los nuevos HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, unos auriculares intraauriculares diseñados para transformar la experiencia de audio del día a día. Con hasta 80 horas de autonomía, cancelación activa de ruido (ANC) multimodo de hasta 52 dB y sonido de alta resolución, los nuevos auriculares combinan tecnología, comodidad y versatilidad para ofrecer una experiencia de escucha envolvente en cualquier situación. Ya sea durante los desplazamientos diarios, en jornadas de trabajo que requieren máxima concentración o al disfrutar de música y contenidos multimedia, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX se adaptan a cada momento para que nada interrumpa lo que realmente importa.

Con más de 30 millones de unidades vendidas en todo el mundo hasta el 30 de septiembre de 2026, la serie HUAWEI FreeBuds SE se ha consolidado como una de las propuestas de la compañía para acercar una experiencia de audio de calidad a un público cada vez más amplio. Con la llegada de HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, la marca continúa apostando por la innovación y la incorporación de prestaciones avanzadas que responden a las necesidades de los usuarios en su día a día.

Diseño semitransparente, comodidad y ligereza

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX destacan desde el primer vistazo por su diseño moderno y elegante, protagonizado por un estuche de carga semitransparente que aporta un toque de sofisticación y ligereza. Disponibles en tres acabados, White, con una superficie brillante y minimalista; Blue, que combina una textura mate nacarada con detalles de mica ultrafina; y Black, con un acabado metálico mate que refuerza su estética discreta y sofisticada, los auriculares se adaptan a diferentes estilos y preferencias. Además, su diseño ovalado con bordes biselados a 45° aporta un perfil estilizado que combina estética y comodidad, facilitando su sujeción y manejo en el día a día.

Más allá de su diseño, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX destacan por ofrecer una experiencia de uso cómoda y ligera. Con un peso de tan solo 4,3 gramos por auricular (1), se posicionan como los auriculares intraauriculares con cancelación activa de ruido (ANC) más ligeros de HUAWEI (2). Su diseño ergonómico, desarrollado a partir de la plataforma de simulación propia de la compañía y del análisis de más de 10.000 perfiles de oreja (3), ha sido concebido para proporcionar un ajuste cómodo y seguro. De esta forma, los auriculares se adaptan al ritmo de cada usuario, ofreciendo comodidad tanto durante los desplazamientos diarios como en largas jornadas de trabajo o sesiones prolongadas de escucha.

Autonomía para dos semanas de reproducción ininterrumpida (4)

La autonomía es otro de los grandes protagonistas de los nuevos HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, que ofrecen hasta 80 horas de reproducción musical con el estuche de carga, permitiendo disfrutar de la música durante días sin preocuparse por el cargador.

Con una sola carga, los auriculares proporcionan hasta 10 horas de reproducción con la cancelación activa de ruido (ANC) desactivada y hasta 7 horas con esta función activada (5). Además, gracias a su tecnología de carga rápida, bastan solo 10 minutos de carga para disfrutar de hasta 4 horas adicionales de reproducción (6), una solución especialmente práctica para quienes necesitan recuperar batería antes de salir de casa o durante un descanso en el trabajo.

Pensados para acompañar a los usuarios en su día a día, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX ofrecen autonomía suficiente para alcanzar hasta dos semanas de uso diario, dependiendo de los hábitos de escucha. Desde viajes de varios días hasta jornadas intensas de trabajo, esta duración permite reducir la frecuencia de carga y disfrutar de una experiencia de audio más cómoda, flexible y sin interrupciones.

Reduce el ruido, aumenta la claridad

Los nuevos HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX incorporan un avanzado sistema de cancelación activa de ruido (ANC) multimodo de hasta 52 dB, diseñado para reducir las distracciones del entorno y ofrecer una experiencia de escucha más envolvente en cualquier situación. Para adaptarse a las necesidades de cada momento, los auriculares cuentan con diferentes modos de cancelación: «Ultra», ideal para entornos especialmente ruidosos como el transporte público; «General», pensado para espacios como cafeterías o centros comerciales; y «Cosy», perfecto para ambientes más tranquilos, como oficinas o bibliotecas. Además, el modo «Dynamic» ajusta automáticamente el nivel de cancelación de ruido en función del sonido ambiental, permitiendo disfrutar de la música, los podcasts o cualquier contenido sin necesidad de realizar ajustes manuales.

La calidad del sonido también se traslada a las llamadas. Gracias a su sistema de tres micrófonos y a un algoritmo de reducción de ruido basado en inteligencia artificial, los auriculares son capaces de distinguir la voz del usuario del ruido de fondo, favoreciendo una comunicación más clara y nítida. De esta forma, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX permiten mantener conversaciones y participar en reuniones online con mayor comodidad, incluso en entornos con mucho ruido.

Más detalles de sonido, a tu medida

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX llevan la experiencia de audio un paso más allá gracias a la incorporación de la tecnología de códec LDAC, que permite disfrutar de sonido de alta resolución con velocidades de transmisión inalámbrica de hasta 990 kbps, transmitiendo hasta tres veces más información de audio que el códec Bluetooth convencional SBC. Esta tecnología, junto con un transductor dinámico de 10 mm, permite reproducir un sonido más rico en matices, con mayor nivel de detalle y una experiencia de escucha más natural y envolvente.

Además, para adaptarse a las preferencias de cada usuario, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX incorporan cuatro modos de sonido predefinidos y un ecualizador personalizable de 10 bandas, que permite ajustar diferentes frecuencias según el tipo de contenido o las preferencias de escucha. Desde potenciar los graves durante una sesión de entrenamiento hasta destacar las voces de las canciones favoritas, los auriculares ofrecen una *experiencia de sonido personalizada para disfrutar de cada contenido al máximo.

Conectividad fluida sin perder el ritmo

Los auriculares ofrecen una experiencia de conectividad cómoda y versátil, permitiendo conectar dos dispositivos simultáneamente y alternar entre ellos de forma fluida, incluso cuando utilizan diferentes sistemas operativos, como iOS, Android™, EMUI y HarmonyOS (7). Además, gracias a HUAWEI Audio Connect, los usuarios pueden disfrutar de una amplia compatibilidad con los principales sistemas operativos, facilitando la integración de los auriculares en su día a día.

A ello se suma la incorporación de Bluetooth 6.0, que proporciona una conexión estable y de baja latencia, favoreciendo una sincronización precisa entre imagen y sonido (8). De esta forma, tanto al disfrutar de vídeos y contenidos multimedia como durante las sesiones de videojuegos, los auriculares ofrecen una experiencia de uso fluida y sin interrupciones.

Protección para el día a día, durabilidad garantizada

Pensados para acompañar a los usuarios en cualquier momento del día, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX combinan comodidad y resistencia gracias a su certificación IP55 de resistencia al polvo y al agua (9), que permite utilizarlos con mayor tranquilidad durante entrenamientos, actividades al aire libre o desplazamientos bajo una lluvia ligera. Además, para garantizar su fiabilidad y durabilidad, los auriculares han superado 26 rigurosas pruebas de resistencia y fiabilidad (10) y cuentan con la certificación SGS, que respalda sus estándares de calidad y resistencia para el uso diario.

Disponibilidad y precios

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX estarán disponibles en España en tres colores: White, Blue y Black, a través de Amazon por un precio de 79€.

Con motivo de su lanzamiento, los usuarios podrán beneficiarse de una promoción especial hasta el 30 de noviembre, que incluye un descuento de 30 €, al que se podrán sumar 10 € adicionales de descuento acumulable, permitiendo adquirir cualquiera de los tres colores por un precio final de 39 €.