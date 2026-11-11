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The Legend of Zelda: Ocarina of Time, para Nintendo Switch 2, vende 5,2 millones de unidades en todo el mundo durante sus primeros cuatro días

En los cuatro primeros días tras su lanzamiento, el pasado 5 de noviembre, The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 ha vendido más de 5,2 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en el juego de Nintendo para Nintendo Switch 2 más rápidamente vendido, tanto en Europa como a nivel global.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Tráiler general (Nintendo Switch 2).

The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, que se lanzó en todo el mundo el 5 de noviembre, es un remake completo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, creado originalmente para Nintendo 64 en 1998. Guiado por el destino, Link emprende un heroico periplo que lo llevará a lo largo y ancho de todo Hyrule, y a través de dos eras distintas. La icónica aventura de Link se ha rediseñado para una nueva era, con un aspecto visual totalmente renovado, cinemáticas íntegramente dobladas al español, nuevas líneas de diálogo, música orquestal sinfónica, más libertad a la hora de controlar la cámara y las acciones y mucho más.

El lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time forma parte de las celebraciones del 40 aniversario de The Legend of Zelda, que marca cuatro décadas desde que el primer juego de la serie se lanzó en Japón en 1986. La celebración también incluye otros juegos y productos, una gira mundial de conciertos que arrancará en 2027 y que rendirá homenaje a la música de la saga, y la película de acción real The Legend of Zelda, que llegará a nuestras pantallas el 30 de abril de 2027. Para más información sobre la serie y sobre las celebraciones de esta efeméride, visita la web oficial del 40 aniversario de The Legend of Zelda.

Más información:

https://www.nintendo.com/es-es