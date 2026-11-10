Ya puedes precargar Grand Theft Auto VI

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La precarga ya está disponible para todos los que realizaran la reserva digital de Grand Theft Auto VI . Los jugadores que reservaron la versión de código en caja también pueden activar su código y comenzar la precarga tan pronto como la reciban.

Grand Theft Auto VI ha sido desarrollado de arriba a abajo para ofrecer la mejor experiencia posible en la generación actual de consolas. Con los 30 fotogramas por segundo en el punto de mira y sin dejar de llevar ambas plataformas al mismísimo límite, descubre cómo cobra vida el rico y enorme mundo de Leónida, lleno de entornos y habitantes de una densidad y fidelidad visual inigualables.

La experiencia visual en PlayStation 5 Pro no tiene parangón, ya que presenta una mayor claridad de imagen gracias a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y sombras con trazado de rayos, disponibles exclusivamente en PlayStation 5 Pro.

Grand Theft Auto VI para PS5 incorpora retroalimentación háptica de alta fidelidad totalmente integrada en los mandos DualSense y ajustable mediante las opciones de accesibilidad; renderización de audio espacial mejorada, para que todos los sonidos del juego aprovechen plenamente la tecnología Tempest 3D; y tiempos de carga reducidos. Por todo esto Grand Theft Auto VI se «juega mejor» en consolas PlayStation 5.

El juego también estará disponible a través de XBOX Cloud Gaming en las consolas XBOX Series X|S y XBOX One, con los ajustes gráficos de XBOX Series S. Al igual que con cualquier otra modalidad de streaming en la nube, las velocidades de conexión y otros factores técnicos podrían afectar al rendimiento, cosa que no sucede en una experiencia de juego local. GTAVI también es plenamente compatible con Remote Play tanto en PlayStation como en XBOX.

Blood in Your Eyes«, de Tove Lo. Echa un vistazo al nuevo vídeo disponible hoy mismo, con el tema de Grand Theft Auto VI: The Album «, de