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Simbiosis, la nueva actualización de Marathon llega el 8 de diciembre

Simbiosis estará disponible para todos los jugadores y presentará nuevos modos PvE y PvP, zonas que explorar, armas y mucho más.

Disponible para probar gratis en la semana de juego en abierto, del 8 al 15 de diciembre, con recompensas temporales de «A la brigada» que se podrán reclamar hasta el 22 de diciembre.

Ya está disponible el tráiler de juego con todo lo que incluye la nueva actualización

Marathon está evolucionando. Simbiosis es el primer paso del camino y amplía las formas de explorar, sobrevivir, competir y formar brigadas en Tau Ceti IV. Hoy, Bungie ha revelado un nuevo tráiler de juego con los nuevos modos PvE y PvP, las actualizaciones del Perímetro y mucho más de cara al lanzamiento del 8 de diciembre.

Actualización del Perímetro: los cultivos fúngicos y la vida alienígena han transformado el Perímetro y hay espacios jugables nuevos como las Madrigueras subterráneas y el Depósito sumergido. Además, la sanguijuela reina acecha en las profundidades bajo la superficie…

los cultivos fúngicos y la vida alienígena han transformado el Perímetro y hay espacios jugables nuevos como las Madrigueras subterráneas y el Depósito sumergido. Además, la sanguijuela reina acecha en las profundidades bajo la superficie… Expedición: primera fase del nuevo modo PvE que gira en torno a series de tres carreras. Para jugar en solitario o en una brigada, para enfrentarse a nuevos desafíos ambientales y de combate sin amenazas PvP, y utilizar potenciadores rápidos para personalizar el equipamiento durante las carreras.

Todos contra todos [beta]: un modo PvP experimental con breves partidas «Todos contra todos» por equipos de tres jugadores en las que dos brigadas compiten por puntos sin poner en riesgo su equipamiento.

LIMBO: una nueva zona social en la que los corredores pueden relacionarse, probar armas y equipamiento en los campos de tiro y retarse entre ellos en el foso de los duelos.

Armazón de corredor BISHOP: Un nuevo armazón de corredor diseñado en torno a la fantasía de un robot rapidísimo que emplea armas blancas.

Nuevas armas: el Lanzallamas V17 nos trae un rechazo en área de corto alcance bien calentito y el Inconformista nos presenta un nuevo arquetipo de revólver que recuerda a un cañón de mano.

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Semana de juego en abierto y «A la brigada»

La semana de juego en abierto empieza con el lanzamiento de Simbiosis el 8 de diciembre para que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir la experiencia de Tau Ceti hasta el 15 de diciembre. Además, los jugadores que formen brigadas con sus amigos de Bungie, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam pueden conseguir un lote de recompensas disponibles hasta el 22 de diciembre. Aquí se encuentra más información sobre «A la brigada».

Acerca de Marathon

En Marathon, los jugadores exploran la colonia perdida de Tau Ceti IV saqueando botín de gran valor en un shooter de alto riesgo en primera persona de los creadores de Halo y Destiny*. Marathon está disponible en las Ediciones Estándar y Deluxe para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam con todas las funciones relacionadas tanto con el Cross-Save como con el juego cruzado**.

* Para jugar se necesita acceso a internet y una suscripción de pago en la consola (se vende por separado).

** El Cross-save requiere conexión a internet, y en cada plataforma utilizada: 1) una copia de Marathon compatible con la plataforma (las otras versiones se venden por separado) y 2) una cuenta de la plataforma vinculada a la cuenta de Bungie.net.