La colección Prism ya está disponible para reserva, con tres nuevos diseños transparentes para accesorios de PS5

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La colección Prism ya está disponible para reserva, con tres nuevos diseños transparentes para accesorios de PS5

Una nueva y elegante colección para mandos inalámbricos DualSense y cubiertas de la consola PS5, que llegará el 4 de febrero de 2027

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que ya está disponible para reserva la nueva colección Prism, que trae a los accesorios y periféricos de la consola PS5 un diseño transparente y acabado brillante con tres nuevos modelos: Flare Orange, Emerald Green y Graphite Gray.

La estética recupera la icónica tendencia transparente de finales de los 90, con un toque moderno que complementa el diseño industrial de PS5. La colección aporta un look fresco a la consola PS5 y los mandos Dualsense.

El acabado transparente que recorre toda la parte trasera de los DualSense permite apreciar la tecnología del icónico mando de PS5, tal y como describen Leo Cardoso y Satoshi Aoyagi, responsables del diseño de colores y materiales.

Los mandos inalámbricos DualSense ya están disponibles para reserva en tiendas habituales y PlayStation, a un PVPR de 89,99€. Las cubiertas para PS5 también se pueden reservar ya a través de PlayStation a un PVPR de 74,99€. La colección se lanzará el 4 de febrero de 2027.

Más información en este artículo del blog de PlayStation.

El luminoso Flare Orange aporta una estética atrevida e intensa a tu PS5.

El elegante Emerald Green cuenta con un asombroso exterior verde.

El estiloso Graphite Gray presenta un refinado diseño en gris.

La colección Prism aporta un look fresco a la consola PS5 y los mandos DualSense. Para compartir más sobre el proceso creativo tras el nuevo diseño, esto es lo que comentan Leo Cardoso y Satoshi Aoyagi, de nuestro equipo de diseño de colores, materiales y acabados.

Las cubiertas de la consola PS5 a juego estarán disponibles directamente a través de PlayStation donde esté disponible** y en otras regiones en cantidades limitadas a través de una selección de minoristas por un PVPR de 74,99 €*.

La colección Prism llega el 4 de febrero de 2027. Se podrá reservar a partir del 10 de noviembre de 2026 a las 10:00 (hora local) directamente a través de PlayStation (donde esté disponible) y en los minoristas participantes. La fecha exacta de lanzamiento y la disponibilidad de los accesorios pueden variar según el país o la región.

Información de compra directa a través de PlayStation

A partir del 10 de noviembre de 2026 a las 7:00 h (PT)/10:00 h (ET), los jugadores estadounidenses podrán reservar la colección Prism directamente a través de PlayStation en direct.playstation.com.

A partir del 10 de noviembre de 2026 a las 10:00 (hora local), los jugadores de Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, España, Portugal, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo podrán reservar la colección Prism directamente a través de PlayStation en playstation.com/store/hardware.