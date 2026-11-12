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Una nueva misión acaba de ponerse en marcha en las calles de Los Ángeles. Kick va a dar miles de copias gratuitas de GTA VI en juego

KICK , la plataforma de streaming en directo de más rápido crecimiento en el mundo y el indiscutible hogar del contenido de juegos de GTA, ha presentado hoy una versión gigante del tamaño de un camión de su estuche de botín en las calles de Los Ángeles. Al volante está una cosplayer de Lucía, con miles de copias gratuitas de GTA VI en juego.

La misión es sencilla: escanea el código QR del camión o visita kick.com. Mira cualquier stream durante tres horas para abrir la versión digital de la funda y podrás reclamar GTA VI en PlayStation o Xbox – gratis.

El camión comenzará su viaje por carretera en DTLA antes de explorar toda California. Lo que ocurra en la carretera acaba en Instagram, y puedes seguirlo todo en la cuenta oficial de KICK .

El caso ya está activo y puede abrirse una vez al día. Quienes reclamen una copia recibirán un código de juego una vez que GTA VI se haya lanzado el jueves 19 de noviembre.