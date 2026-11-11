Catálogo de juegos de PlayStation Plus para noviembre: Death Stranding 2: On the Beach, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Atomfall y Dragon Quest III HD-2D Remake, entre otros

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Soul Reaver 2 y Freedom Wars Remastered se unen a PlayStation Plus Premium.

Todos los títulos estarán disponibles a partir del 17 de noviembre.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los juegos que se añaden al catálogo de PlayStation Plus este mes:

Death Stranding 2: On the Beach | PS5

El jugador embarca una inspiradora misión de conexión humana más allá de las UCA. Uniéndose a Sam en el siguiente capítulo de su aventura en su misión por conectar Australia a la Red Quiral. Recorriendo un entorno vivo sujeto a ciclos de día y noche, a desastres naturales, como terremotos, tormentas de arena e incendios forestales, y al declive, una lluvia que hace envejecer al instante todo lo que toca. Para moverse por este peligroso entorno, se necesitará construir nuevos tipos de infraestructuras, dominar el equipamiento especializado y enfrentarse (o evitar) a las criaturas sobrenaturales que deambulan por este mundo desolado.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PS5, PS4

Una nueva leyenda comienza cuando el jugador se calza las botas con puntera de acero de Goro Majima, un hombre amnésico que se reinventa como pirata de alta mar. El jugador se embarca en una extravagante aventura de piratas modernos junto a un exyakuza convertido en capitán pirata y su tripulación, donde se enfrentan en emocionantes combates tanto en tierra como en alta mar en busca de recuerdos perdidos y un tesoro legendario.

Atomfall | PS5, PS4

Atomfall, un juego de acción y supervivencia inspirado en hechos reales, se desarrolla cinco años después del desastre nuclear de Windscale, en el norte de Inglaterra. Donde explorar la zona ficticia de cuarentena, rebuscar, fabricar, realizar intercambios, luchar y abrirse paso mediante el diálogo a través de un paisaje rural británico repleto de personajes extraños, misticismo, sectas y agencias gubernamentales corruptas. Atomfall, desarrollado por Rebellion, el estudio encargado de Sniper Elite y Zombie Army, retará al jugador a resolver el oscuro misterio de lo que realmente ocurrió.

Dragon Quest III HD-2D Remake | PS5

Una increíble versión reimaginada de la querida obra maestra de rol y punto de partida de la llamada “Trilogía de Erdrick”.

Hace años, el heroico Ortega dejó atrás a su mujer e hijo a fin de acabar con el infame archienemigo Baramos. Ortega fracasó y Baramos sigue siendo una amenaza para el mundo. Ahora, en su 16.º cumpleaños, el único hijo de Ortega es convocado por el rey de Aliana y recibe una misión de suma importancia: retomar el legado de su padre, derrotar a Baramos y salvar al mundo.

Trepang2 | PS5

En Trepang2, el jugador encarna a un soldado a la fuga que no tiene recuerdos de su vida pasada, pero que cuenta con unas habilidades sobrenaturales. Tiene la venganza en mente y no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Reparte puñetazos demoledores, escondiéndose entre las sombras, utilizad armas explosivas y haced que los malos prueben de su propia medicina. Defendeos, descubrid la verdad y enfrentaos a una amenaza aún más mortal que vosotros mismos.

MotoGP 26 | PS5

El jugador sentirá la intensidad del Campeonato MotoGP 2026 de la forma más auténtica posible con todos los pilotos, equipos, motos y pistas oficiales. Por primera vez, los resultados del mundo real actualizan las valoraciones de los pilotos de manera dinámica, lo que influye directamente en su rendimiento en el juego durante la temporada. El jugador captará todas las miradas y seguirá su evolución con las impresionantes cartas coleccionables que reflejan su progreso.

Hell Let Loose | PS5

Hell Let Loose, un juego de disparos bestial en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con batallas épicas de 100 jugadores con infantería, tanques, artillería, un frente dinámico y un sistema de recursos único basado en los títulos de estrategia en tiempo real. Los jugadores dominará el campo de batalla en enfrentamientos de 50 contra 50 en mapas enormes. Escogiendo uno de los 14 roles, entre los que hay unidades blindadas, de infantería y de reconocimiento, cada una equipada con diferentes armas, vehículos y equipo. Jugarán como oficial, explorador, ametrallador, médico, ingeniero o comandante de tanque, entre otros roles, para experimentar cada aspecto de las batallas de la Segunda Guerra Mundial.

Cricket 26 – The Official Game of the Ashes | PS5, PS4

Con la nueva carrera de gestión, un equipo profesional más grande y mejor, un modo Ashes más profundo y un mayor control dentro y fuera del campo gracias a una experiencia de juego mejorada y estrategias más detalladas, Cricket 26 es el enfrentamiento definitivo.

PlayStation Plus Premium

Soul Reaver 2 | PS5, PS4

En esta secuela del aclamado Legacy of Kain: Soul Reaver, el jugador retoma el rol de Raziel y se abre paso a través de las corrientes del tiempo hacia eras cruciales y peligrosas del pasado de Nosgoth en su búsqueda incesante de Kain. Se cruzará con nuevos enemigos a medida que descubra los misterios de las razas antiguas de Nosgoth y exponga los planes detrás de la corrupción de los Pilares.

Freedom Wars Remastered | PS5, PS4

En un futuro lejano en el que todos los recursos de la Tierra se han agotado, vivir es un pecado en sí. Como pecador sentenciado a un millón de años de prisión, el jugador deberá sobrevivir a misiones mortales para tener la mínima esperanza de libertad. Morir en prisión o vivir en el campo de batalla. La elección es del jugador. Utilizará su arma de confianza, la Espina, para dominar el campo de batalla. Luchará junto a sus aliados y el cíborg guardián Accesorio para enfrentarse a poderosos enemigos.

Para unirse a PlayStation Plus Extra y Premium se dispone de toda la información en este enlace. Además, toda el detalle acerca de estos títulos que llegan a los catálogos de juegos de PlayStation Plus, aquí.