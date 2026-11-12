TEKKEN 8 añade al luchador ROGER JR «Pocket Commander» como DLC Ee incorpra objetos de NIKE inpirados en KING

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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado que Roger Jr., también conocido como el “Pocket Commander”, ya está disponible en acceso anticipado para los poseedores del Pase de Temporada 3 de TEKKEN™ 8 y estará disponible para su compra para todos los jugadores el 17 de noviembre de 2026. Además, ya está disponible una segunda colaboración NIKE x TEKKEN, que incluye objetos inspirados en King y una temática especial de NIKE para el escenario de combate ARENA por tiempo limitado. TEKKEN 8 ya está disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam®.

¡Consulta aquí el nuevo tráiler de Roger Jr. para TEKKEN 8!

Presentado por primera vez en TEKKEN™ 5, Roger Jr. es incriminado injustamente por la destrucción de un edificio de G Corporation tras enfrentarse a su padre, Roger, que ha sido infiel a su madre. Ahora, él y su madre emprenden un viaje para derrotar a quienes les atacaron y acabar con el líder de G Corporation. En TEKKEN 8, Roger Jr. utiliza su estilo de combate Commando Wrestling, que combina ataques dinámicos y llaves de lucha libre profesional para repeler a sus oponentes e intentar sobrevivir a esta cacería.

TEKKEN 8 contará con una segunda colaboración NIKE x TEKKEN, con objetos especiales inspirados en las apariciones de King en TEKKEN™3 y TEKKEN 8, previstos para el TEKKEN Fight Pass – Ronda 12. Como parte de esta colaboración, el escenario de combate ARENA contará con una temática especial de NIKE por tiempo limitado. Más detalles se anunciarán a través de los canales oficiales en una fecha posterior.