El proyecto Zenith traslada la experiencia de Windows 11 de Microsoft, lista para programar, a la plataforma de desarrollo AMD Ryzen AI Halo

Desde el encendido hasta la construcción

Un sistema de desarrollo potente no debería requerir horas de configuración antes de poder usarlo. Project Zenith establece una base de Windows 11 lista para desarrolladores con herramientas de desarrollo de uso común que abarcan diversos lenguajes y entornos de ejecución, control de versiones y herramientas de productividad ya disponibles, incluyendo Visual Studio Code anclado a la barra de tareas, Git, GitHub CLI, GitHub Copilot CLI, Azure CLI, Python, Node.js, .NET, PowerShell 7 y el Subsistema de Windows para Linux (WSL). También configura los ajustes de Windows para crear un entorno de desarrollo optimizado.

El objetivo es proporcionar un mejor punto de partida en lugar de prescribir un flujo de trabajo específico. Los desarrolladores pueden seguir configurando y personalizando el entorno en torno a las herramientas, lenguajes y frameworks que prefieran.

Esa filosofía encaja a la perfección con Ryzen AI Halo: tus modelos, tus marcos de trabajo, tus flujos de trabajo.

Proyecto Zenith + la experiencia de software de IA de AMD

Project Zenith proporciona una sólida base para desarrolladores en Windows 11, y AMD la aprovecha con una experiencia de software diseñada específicamente para que los desarrolladores puedan ejecutar cargas de trabajo de IA locales reales lo antes posible.

En Ryzen AI Halo, esto incluye el Centro de desarrollo de AMD Ryzen AI, configuraciones de software validadas y los Playbooks de AMD AI que proporcionan flujos de trabajo guiados de principio a fin. La experiencia actual destaca los playbooks para ejecutar LLM con PyTorch y el software AMD ROCm™, la generación de imágenes con ComfyUI, la codificación local de LLM con VS Code y Qwen3-Coder, la distribución de LLM a través de LM Studio y la automatización de flujos de trabajo mediante n8n y LLM locales.

¿Quieres descubrir más formas de aprovechar la IA local? Explora la biblioteca completa de AMD AI Playbooks .