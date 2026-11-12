El proyecto Zenith traslada la experiencia de Windows 11 de Microsoft, lista para programar, a la plataforma de desarrollo AMD Ryzen™ AI Halo, creando un nuevo y potente punto de partida para el desarrollo local de IA.
En la IFA 2026, AMD y Microsoft se unieron para anunciar Project Zenith, una nueva experiencia de Windows 11 lista para programar, que se lanzó primero en AMD Ryzen™ AI Halo. Hoy, nos complace hacer realidad esa visión con la disponibilidad de Project Zenith en el nuevo Ryzen AI Halo con procesador AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 495, y próximamente en otros dispositivos con procesador Ryzen AI Max, combinando un potente hardware de clase desarrolladora con un entorno Windows preconfigurado diseñado para ayudar a los desarrolladores a comenzar más rápido.
Nuestro objetivo con AMD Ryzen AI Halo siempre ha sido simple: dedicar más tiempo a construir y menos tiempo a configurar. Proyecto ZenithLleva esa experiencia aún más lejos en Windows 11.
Desde el encendido hasta la construcción
Un sistema de desarrollo potente no debería requerir horas de configuración antes de poder usarlo. Project Zenith establece una base de Windows 11 lista para desarrolladores con herramientas de desarrollo de uso común que abarcan diversos lenguajes y entornos de ejecución, control de versiones y herramientas de productividad ya disponibles, incluyendo Visual Studio Code anclado a la barra de tareas, Git, GitHub CLI, GitHub Copilot CLI, Azure CLI, Python, Node.js, .NET, PowerShell 7 y el Subsistema de Windows para Linux (WSL). También configura los ajustes de Windows para crear un entorno de desarrollo optimizado.
El objetivo es proporcionar un mejor punto de partida en lugar de prescribir un flujo de trabajo específico. Los desarrolladores pueden seguir configurando y personalizando el entorno en torno a las herramientas, lenguajes y frameworks que prefieran.
Esa filosofía encaja a la perfección con Ryzen AI Halo: tus modelos, tus marcos de trabajo, tus flujos de trabajo.
Proyecto Zenith + la experiencia de software de IA de AMD
Project Zenith proporciona una sólida base para desarrolladores en Windows 11, y AMD la aprovecha con una experiencia de software diseñada específicamente para que los desarrolladores puedan ejecutar cargas de trabajo de IA locales reales lo antes posible.
En Ryzen AI Halo, esto incluye el Centro de desarrollo de AMD Ryzen AI, configuraciones de software validadas y los Playbooks de AMD AI que proporcionan flujos de trabajo guiados de principio a fin. La experiencia actual destaca los playbooks para ejecutar LLM con PyTorch y el software AMD ROCm™, la generación de imágenes con ComfyUI, la codificación local de LLM con VS Code y Qwen3-Coder, la distribución de LLM a través de LM Studio y la automatización de flujos de trabajo mediante n8n y LLM locales.
¿Quieres descubrir más formas de aprovechar la IA local? Explora la biblioteca completa de AMD AI Playbooks .
Figura 1: Descubre los manuales de IA de AMD, con contenido nuevo cada mes.
El Centro para desarrolladores de AMD Ryzen AI proporciona un lugar centralizado para acceder a los recursos para desarrolladores, administrar el software preinstalado y sincronizar el software compatible con la configuración validada de AMD.
Figura 2: Comience su recorrido a través del Centro de desarrollo de IA de AMD Ryzen™.
Diseñado para el desarrollo de IA local
La experiencia con el software es solo una parte de la historia.
Ryzen AI Halo combina la aceleración de CPU, GPU e IA con hasta 192 GB de memoria unificada, de los cuales hasta 160 GB están disponibles para gráficos, y un ancho de banda de memoria de 273 GB/s. Esto permite trabajar con modelos más grandes (hasta 300 mil millones de parámetros), contextos más extensos y flujos de trabajo multimodelos, todo ello ejecutándose localmente. Además, gracias a su arquitectura x86, los desarrolladores obtienen plena capacidad de IA sin comprometer la compatibilidad con las aplicaciones y los flujos de trabajo que ya utilizan a diario.
Un mejor punto de partida para el desarrollo de IA en Windows
El Proyecto Zenith de Microsoft forma parte de su iniciativa para convertir Windows 11 en una plataforma abierta para el desarrollo moderno y las experiencias con agentes. Combinado con las capacidades de IA local de Ryzen AI Halo, esto crea un entorno estimulante para la próxima generación de desarrollo de IA: una experiencia familiar de PC con Windows 11, una base de software lista para desarrolladores y la capacidad de procesamiento y memoria necesarias para realizar más experimentos en el sistema local.
Y lo que es más importante, los desarrolladores mantienen el control.
Elige los modelos. Elige los frameworks. Personaliza el entorno. Desarrolla localmente, trabaja en la nube o utiliza una combinación de ambos.
Comienza a construir
A partir de hoy, el nuevo AMD Ryzen™ AI Halo, con el procesador AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 495, viene con Project Zenith preinstalado. ¿Ya tienes un Ryzen AI Halo con Windows instalado? Puedes configurar el mismo entorno usando la herramienta Windows Developer Config de Microsoft en GitHub.
Ya sea que estés experimentando con modelos de lenguaje de programación locales, creando asistentes de codificación, generando imágenes, automatizando flujos de trabajo o explorando la IA automatizada, Project Zenith y Ryzen AI Halo te ofrecen un camino más rápido desde abrir la caja hasta crear algo significativo.
Porque la experiencia del desarrollador no debería comenzar con la configuración de la máquina.
Debe comenzar por lo que quieres construir.
Obtén más información sobre AMD Ryzen AI Halo , Project Zenith y explora los manuales de IA de AMD .
Empiece a usar Project Zenith en su plataforma de desarrollo Ryzen AI Halo .
Compra el tuyo hoy mismo en tu Micro Center más cercano o en línea..