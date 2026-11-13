¡Kabuto Yakushi (Modo Sabio) ya está disponible en NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER!

Un nuevo maestro se une al campo de batalla, ya que Kabuto Yakushi (Modo Sabio) pasa a estar disponible en NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, ¡jugable mediante una actualización gratuita!
Tras alcanzar la cúspide del poder de la sabiduría, Kabuto Yakushi llega al juego como un personaje de tipo curación equipado con un conjunto único de técnicas. Los jugadores podrán utilizar Sabiduría: White Extreme Attack y Strange Transmission Distant Shadow, junto con la devastadora Técnica Sabiduría: Técnica Secreta de Transmigración Inorgánica, lo que les permitirá abrumar a sus oponentes con las perfeccionadas habilidades sabias de Kabuto.
El DLC 50 también incluye las siguientes piezas para el avatar:
- Atuendo: Traje de Kabuto versión Modo Sabio (masculino y femenino)
- Atuendo: Traje de Kabuto versión Joven (masculino y femenino)
- Peinado: Kabuto (Modo Sabio)
- Peinado: Kabuto (versión Joven)
- Arma: Serpiente de Kabuto
- Título honorífico: El Camino del Sabio
También está disponible una bonificación del Pase de Temporada 10, que otorga a los jugadores acceso a la Técnica Secreta de Ninjutsu Atuendo Majestuoso: Susano’o, utilizable tanto por personajes de tipo Ataque como Defensa.
Además, la selección de pergaminos se actualizará con la llegada de una poderosa nueva arma SS+, la Espada «Ame-no-Minaka», disponible desde hoy, mientras que Karasu-dachi «Usumidori» y el equipo Passion Gear «Power of Youth» tienen previsto incorporarse a la selección este invierno.
De cara al futuro, los jugadores también podrán echar un primer vistazo al próximo personaje maestro, Obito Uchiha (Rampaging), que se unirá al elenco este invierno como Entrenamiento Especial de Maestro-Ninjutsu Vol. 51.
¡Ve el nuevo tráiler aquí!
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER está disponible en PlayStation 4, XBOX One y PC, con una versión LITE disponible de forma gratuita para descubrir el juego.
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