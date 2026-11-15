GTA 6 es ahora el juego de PlayStation con más reservas anticipadas de todos los tiempos.

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Las reservas anticipadas de GTA 6 han batido récords para el estudio de desarrollo del juego, así como para las plataformas PlayStation y Xbox, con ventas que ya superan los mil millones de dólares. Si ya solo en reservas tiene el coste de desarrollo pero no las campañas de marketing. Las descargas de reservas de GTA 6 comenzaron el 10 de noviembre . ¿Será capaz tanto Sony como Microsoft y Rockstar de aguantar el tráfico del dia 19 de noviembre? Esta claro que han adelantado la descarga de mas de 200 Gb para evitar que colapse Internet con las descargas concentradas

Según los informes, las reservas de GTA 6 se han disparado en las plataformas PlayStation y Xbox, superando los mil millones de dólares en ventas, lo que supone un hito importantísimo no solo para Rockstar y su empresa matriz Take-Two Interactive, sino también para las plataformas PlayStation y Xbox. Según datos de Sensor Tower, GTA 6 ha vendido aproximadamente 12,13 millones de copias y ha generado unos ingresos de 1.180 millones de dólares.

La distribución es bastante desigual, con aproximadamente el 75% de las ventas en PlayStation y el 25% en Xbox. Sin embargo, esta distribución no ha impedido que se convierta en el juego con más reservas anticipadas en ambas consolas. GTA 6 se lanzará el 19 de noviembre para PS5 y Xbox Series X|S, y algunos jugadores ya han adquirido sus copias. Las descargas de reservas de GTA 6 comenzaron el 10 de noviembre . ¿Será capaz tanto Sony como Microsoft y Rockstar de aguantar el tráfico del dia 19 de noviembre? Esta claro que han adelantado la descarga de mas de 200 Gb para evitar que colapse Internet con las descargas concentradas.

Las reservas de GTA 6 baten récords para PlayStation y Xbox.

Muchos sospechaban que las reservas de GTA 6 alcanzarían cifras elevadas, pero tanto Sony como Microsoft han confirmado que no solo fueron elevadas, sino que se trata del juego con más reservas en la historia de ambas plataformas. En la publicación previa al lanzamiento en el blog de PlayStation a principios de esta semana, Tim Turi, gerente de comunicaciones de contenido de Sony Interactive Entertainment, confirmó que GTA 6 era el juego con más reservas en la historia de PlayStation Store. La tienda existe desde la época de la PS3, es decir, ya van 20 años.

Desde el punto de vista de las ventas, GTA 6 está a punto de batir récords incluso después de la fase de preventa, y esto sin estar disponible para PC. Se sospecha que el juego llegará a PC en algún momento del verano de 2027, aunque ni Rockstar ni Take-Tow Interactive han anunciado una fecha de lanzamiento para PC ni cuándo estará disponible en la plataforma. El enorme juego ocupa aproximadamente 212 GB, por lo que es bastante grande en todos los sentidos.

No me sorprende en absoluto, dado que GTA 5 batió récords de ventas y teniendo en cuenta la expectación que la gente tenía por este juego debido al tiempo que tardó su desarrollo desde el lanzamiento del último juego de la franquicia.

Esta claro que nos quedan unos dias de espera y tendremos GTA VI hasta en la sopa.