Cinco funciones de tus electrodomésticos conectados que probablemente no estás aprovechando

Consultar el consumo y elegir el programa adecuado ayuda a utilizar los electrodomésticos con más criterio y a organizar mejor las tareas domésticas.

HomeWhiz, la aplicación de Beko, ofrece funcionalidades como la gestión remota, la consulta de información y el acceso a programas adicionales.

9 de cada 10 consumidores valoran la fiabilidad tanto o más que el precio, según un estudio de Beko Europe. Aprovechar la información y los avisos de mantenimiento disponibles en los equipos conectados puede ayudar a cuidarlos mejor.

Consultar qué programa se adapta mejor a una colada, organizar cuándo terminará el lavado o recibir un aviso de mantenimiento son algunas de las posibilidades de los electrodomésticos conectados. Aprovecharlas permite organizar las tareas domésticas y cuidar los equipos con más información y menos comprobaciones presenciales.

Este cuidado responde también a una prioridad de los consumidores: 9 de cada 10 valoran la fiabilidad tanto o más que el precio al comprar un electrodoméstico. Según un estudio de Beko Europe, el 56% de los consumidores considera que la fiabilidad y el precio son igual de importantes en la decisión de compra, mientras que el 35% prioriza la fiabilidad a largo plazo y solo el 9% se fija únicamente en el precio. Además de elegir un equipo fiable, conocer sus funciones y mantenerlo adecuadamente contribuye a conservarlo en buenas condiciones.

Con este objetivo, Beko, marca líder en electrodomésticos en Europa**, cuenta con HomeWhiz, una solución de conectividad que permite interactuar con los electrodomésticos compatibles desde una aplicación móvil. Manuel Royo, director de marketing de Beko en España, comparte cinco consejos para aprovechar estas funciones en el día a día.

1. Consultar el consumo y elegir mejor el programa

No siempre es fácil saber qué programa se ajusta mejor a cada carga o cuál consume menos recursos. En los modelos compatibles, la información de consumo de la aplicación ayuda a comparar opciones. Un ciclo más corto no tiene por qué consumir menos: los programas eco pueden necesitar más tiempo, pero están diseñados para reducir el consumo de energía y agua en las condiciones indicadas para cada equipo.

Consejo práctico: compara programas para cargas similares y elige según la carga, el nivel de suciedad y el tiempo disponible. Si el eco es adecuado para ese lavado y no tienes prisa, permite priorizar un menor consumo.

2. Que el ciclo termine cuando tú llegas

Una vez elegido el programa, ajustar cuándo termina permite organizar mejor las tareas. En la lavadora, hacerlo coincidir con el momento de tender evita que la ropa permanezca húmeda dentro del tambor durante horas. En el lavavajillas, conviene contar también con el secado, que algunos modelos favorecen abriendo automáticamente la puerta al finalizar el ciclo.

Consejo práctico: utiliza la programación de inicio o finalización disponible en tu modelo para tener la colada o la vajilla listas cuando puedas ocuparte de ellas. Si tu tarifa ofrece precios distintos según el horario, busca una franja que combine comodidad y menor coste, teniendo presente que cambiar la hora no reduce por sí solo el consumo energético.

3. Acceder a programas adicionales desde la aplicación

Una de las posibilidades menos conocidas de algunos electrodomésticos conectados es el acceso a programas adicionales a través de la aplicación. Determinadas lavadoras Beko compatibles con HomeWhiz permiten descargar programas específicos para cortinas, toallas o ropa interior. Así, la aplicación amplía las opciones del panel y permite adaptar el lavado a necesidades concretas.

Consejo práctico: antes de utilizar un programa descargado, consulta sus indicaciones de carga, temperatura y tipo de tejido, y comprueba que coinciden con la etiqueta de las prendas. Puede admitir una carga menor que la capacidad máxima de la lavadora, por lo que conviene ajustar la cantidad de ropa.

4. Activa las notificaciones más útiles

¿Ha terminado el ciclo? ¿En qué fase está? ¿Hay algún aviso pendiente? Consultar el estado del electrodoméstico y recibir notificaciones permite organizar otras tareas sin tener que comprobarlo presencialmente.

Consejo práctico: activa las notificaciones que realmente te ayuden, por ejemplo, las del fin del ciclo de la lavadora o del lavavajillas y revisa los ajustes disponibles para evitar alertas que no necesitas.

5. Cuidar el electrodoméstico para que dure más

En los modelos que ofrecen avisos o información de mantenimiento, la conectividad ayuda a recordar determinados cuidados que resulta fácil posponer mientras el equipo funciona con normalidad. Pero la tecnología no sustituye la limpieza y el mantenimiento recomendados por el fabricante.

Consejo práctico: limpia los filtros de la lavadora, el lavavajillas o la secadora con la frecuencia recomendada, revisa las juntas y retira los residuos acumulados. Ante un aviso de mantenimiento o diagnóstico, sigue las indicaciones del manual o contacta con el servicio técnico cuando corresponda. Estos cuidados pueden ayudar a prolongar la vida útil del electrodoméstico.