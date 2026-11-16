FaZe Clan se alza con el título del BLAST R6 Major de Osaka

FaZe Clan derrotó a DarkZero Esports por 3-0 en la gran final al mejor de cinco para conquistar el título del BLAST R6 Major de Osaka y llevarse 200.000 dólares estadounidenses del premio acumulado del torneo.
Esta victoria suma otro importante trofeo internacional a la reciente racha de éxitos de FaZe Clan, tras conseguir dos títulos consecutivos del Six Invitational en 2025 y 2026, y su victoria en la Esports World Cup 2026.
El Major de Osaka reunió en Japón a los mejores equipos de Rainbow Six Siege del mundo, culminando con tres días de emocionantes eliminatorias en vivo en el ATC Hall.
Durante el fin de semana de las finales, Ubisoft también reveló que los Majors de Rainbow Six Siege viajarán a Italia y Norteamérica en 2027.
FaZe Clan derrotó a DarkZero Esports por 3-0 en una gran final al mejor de cinco para asegurar el título del BLAST R6 Major de Osaka y llevarse 200.000 dólares estadounidenses del premio acumulado del torneo.
En un desenlace de máxima tensión para el último Major de la temporada 2026, FaZe Clan superó a DarkZero Esports en el escenario del ATC Hall para levantar el trofeo frente al público japonés.
La victoria añade un nuevo capítulo a una etapa excepcional para la plantilla de Rainbow Six Siege de FaZe Clan. El equipo brasileño llegó a Osaka como vigente bicampeón del Six Invitational, tras haber conquistado el mayor título internacional del juego tanto en 2025 como en 2026, antes de sumar otro trofeo internacional en la Esports World Cup 2026.
Durante dos semanas de competición, los mejores equipos del mundo lucharon por el título del Major de Osaka, así como por puntos cruciales de la clasificación global camino al Six Invitational 2027.
La gran final puso el broche de oro a la temporada de Majors de 2026, con FaZe Clan sumando el trofeo del Major de Osaka a una ya impresionante racha de éxitos internacionales.
Thiago «Handyy» Ferreira, jugador de FaZe Clan: «Fue muy importante ganar este trofeo para ampliar nuestra dinastía y nuestro legado dentro de Siege».