Extirpa la herejía: Warhammer 40,000: Dark Heresy anunciado en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2
La corrupción ha alcanzado el sector Calixis, y la Santa Inquisición está desplegando todo el arsenal a su alcance. Silver Lining Interactive, Owlcat Games, y Warhammer nos traen el sombrío RPG de investigación Warhammer 40,000: Dark Heresy en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 el 30 de abril de 2027. Para los coleccionistas de Switch 2: el juego llega completo en cartucho. Tesura Games se encargará de su distribución en exclusiva en España.
Tráiler Warhammer 40,000 Dark Heresy aquí.
La inocencia no demuestra nada
En Warhammer 40,000: Dark Heresy, te pondrás directamente en las botas de un acólito inquisitorial con el único objetivo de acabar con la herejía, la infiltración alienígena, y las sectas peligrosas. El combate táctico por turnos se mezcla con una narrativa de investigación imperdonable donde una simple interrogación mal ejecutada puede condenar al mundo entero al Exterminatus.
- Descubre la verdad a toda costa. Tu deber es investigar la herejía en las profundidades del sector Calixis.
- Manos amigas en la oscuridad. Cada partida inquisitorial es única y la tuya no es la excepción.
- Lucha bajo tus condiciones. El combate por turnos beneficia a la planificación cuidadosa y a la eficiencia implacable.
Warhammer 40,000: Dark Heresy se podrá reservar muy pronto en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 (completo en cartucho) en las principales tiendas de videojuegos y Amazon. Disponible el 30 de febrero de 2027.. Leer artículo completo en Frikipandi Warhammer 40,000 Dark Heresy anunciado en formato físico.