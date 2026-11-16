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Extirpa la herejía: Warhammer 40,000: Dark Heresy anunciado en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2

La corrupción ha alcanzado el sector Calixis, y la Santa Inquisición está desplegando todo el arsenal a su alcance. Silver Lining Interactive, Owlcat Games, y Warhammer nos traen el sombrío RPG de investigación Warhammer 40,000: Dark Heresy en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 el 30 de abril de 2027. Para los coleccionistas de Switch 2: el juego llega completo en cartucho. Tesura Games se encargará de su distribución en exclusiva en España.

Tráiler Warhammer 40,000 Dark Heresy aquí.

La inocencia no demuestra nada

En Warhammer 40,000: Dark Heresy, te pondrás directamente en las botas de un acólito inquisitorial con el único objetivo de acabar con la herejía, la infiltración alienígena, y las sectas peligrosas. El combate táctico por turnos se mezcla con una narrativa de investigación imperdonable donde una simple interrogación mal ejecutada puede condenar al mundo entero al Exterminatus.

Descubre la verdad a toda costa . Tu deber es investigar la herejía en las profundidades del sector Calixis.

. Tu deber es investigar la herejía en las profundidades del sector Calixis. Manos amigas en la oscuridad . Cada partida inquisitorial es única y la tuya no es la excepción.

. Cada partida inquisitorial es única y la tuya no es la excepción. Lucha bajo tus condiciones. El combate por turnos beneficia a la planificación cuidadosa y a la eficiencia implacable.