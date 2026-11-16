Adobe MAX 2026 – Primer vistazo a las 10 innovaciones de Adobe Sneaks



Juan Cascón Baños Destacada, Software


Adobe MAX 2026 - Primer vistazo a las 10 innovaciones de Adobe Sneaks

Dar de alta como fuente en Google Frikipandi
Y para dar fin a la avalancha de novedades de Adobe MAX 2026, hoy comparto contigo un primer adelanto de una de las sesiones más esperadas de Adobe MAX, la sesión de “Sneaks” de este año donde como sabes Adobe ofrece un adelanto del futuro creativo que Adobe está construyendo en los ámbitos del vídeo, el audio, la fotografía, el 3D, el tratamiento de imágenes y el diseño. En esta sesión presentada por Terry Crews, Adobe compartió las 10 innovaciones y proyectos desarrollados por sus equipos de investigación y desarrollo  que exploran nuevas formas de dar vida a tu visión creativa. Basados en décadas de conocimiento sobre cómo trabajan los creadores, estos proyectos abordan retos creativos reales y exploran nuevas formas de proporcionar a las personas más confianza, precisión y control.
Adobe MAX Sneaks 2026.gif

Entre los más destacados se encuentran:

  • Project Scene Sweep: Reconoce personajes, localizaciones y escenas a lo largo de una secuencia de vídeo, permitiendo aplicar una misma edición de forma coherente entre distintos cortes y ángulos de cámara.
  • Project Deep Brush: Utiliza IA para comprender las formas, los colores y la iluminación de una imagen, explorando nuevas formas de pintar y editar.
  • Project Live Set: Permite cambiar un sujeto, transformar un entorno o modificar la dirección de la cámara mientras una escena sigue desarrollándose.
  • Project Sound Bender: Permite describir un sonido y aislarlo de una mezcla de audio terminada, para después explorar distintas variaciones en un lienzo interactivo.
  • Project Screen Test: Permite desarrollar el aspecto, la voz y la personalidad de un personaje ficticio y mantener una conversación natural con él para explorar cómo reaccionaría en distintas escenas.
  • Project Sight Span: Transforma una imagen en un entorno navegable que los creadores pueden explorar desde dentro para descubrir nuevos ángulos y componer planos más allá del encuadre original.

Además, por primera vez, cualquier persona podrá probar dos de estos proyectos: Project Deep Brush y Project Hands On, a través del nuevo Adobe Labs Playground, recién estrenado en la sesión

. Leer artículo completo en Frikipandi Adobe MAX 2026 – Primer vistazo a las 10 innovaciones de Adobe Sneaks.
Dar de alta como fuente en Google Frikipandi

Etiquetas

Te interesa

OPERATION VITAL SIGNAL LE TOMA EL PULSO A RAINBOW SIX SIEGE® EN LA SEASON 4 DE SU YEAR 11

OPERATION VITAL SIGNAL LE TOMA EL PULSO A RAINBOW SIX SIEGE® EN LA SEASON 4 DE SU YEAR 11

Rainbow Six Siege presenta una nueva actualización de temporada en el Osaka Major, con un …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.