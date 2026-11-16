Adobe MAX 2026 – Primer vistazo a las 10 innovaciones de Adobe Sneaks

Y para dar fin a la avalancha de novedades de Adobe MAX 2026, hoy comparto contigo un primer adelanto de una de las sesiones más esperadas de Adobe MAX, la sesión de “Sneaks” de este año donde como sabes Adobe ofrece un adelanto del futuro creativo que Adobe está construyendo en los ámbitos del vídeo, el audio, la fotografía, el 3D, el tratamiento de imágenes y el diseño. En esta sesión presentada por Terry Crews, Adobe compartió las 10 innovaciones y proyectos desarrollados por sus equipos de investigación y desarrollo que exploran nuevas formas de dar vida a tu visión creativa. Basados en décadas de conocimiento sobre cómo trabajan los creadores, estos proyectos abordan retos creativos reales y exploran nuevas formas de proporcionar a las personas más confianza, precisión y control.