XBOX cumple 25 años: Wolfenstein 3, nuevo gameplay de Fable, Tiroteo en Halo y mucho más

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XBOX está celebrando 25 años de videojuegos y de la increíble comunidad que nos acompaña desde 2001. Hemos conmemorado este hito tan especial en el FanFest de Seattle, la última parada de nuestra gira de aniversario por ocho ciudades, reuniendo a los fans para celebrar nuestra historia. Ayer se desvelaron varios anuncios pensados para los fans: desde la vuelta de algunos clásicos icónicos de XBOX hasta nuevas experiencias de algunas de nuestras franquicias más queridas. ¡Hay mucho que celebrar!

Por si te has perdido alguna de las novedades, aquí tienes los anuncios más destacados:

Nuevo gameplay de Fable : una nueva misión, combates mágicos contra criaturas malditas y nuevas pistas sobre la historia.Hoy Playground Games lo analizará a fondo en el Pódcast oficial de XBOX.

una nueva misión, combates mágicos contra criaturas malditas y nuevas pistas sobre la historia.Hoy Playground Games lo analizará a fondo en el Pódcast oficial de XBOX. Los clásicos de XBOX, de celebración en PC: la retrocompatibilidad en PC ahora incluye 25 juegos de la XBOX original, entre ellos Star Wars: Knights of the Old Republic y The Elder Scrolls III: Morrowind. Próximamente llegarán logros a KOTOR y a otros títulos de la XBOX original.

la retrocompatibilidad en PC ahora incluye 25 juegos de la XBOX original, entre ellos Star Wars: Knights of the Old Republic y The Elder Scrolls III: Morrowind. Próximamente llegarán logros a KOTOR y a otros títulos de la XBOX original. Wolfenstein 3 : tal y como anunció Asha Sharma, Wolfenstein 3 está oficialmente en producción en MachineGames.

tal y como anunció Asha Sharma, Wolfenstein 3 está oficialmente en producción en MachineGames. Tiroteo llega a Halo: Campaign Evolved : el querido modo cooperativo de supervivencia de Halo llega con una actualización gratuita de invierno.

el querido modo cooperativo de supervivencia de Halo llega con una actualización gratuita de invierno. XBOX Playback*: una oportunidad para que los jugadores celebren su propia trayectoria en XBOX, recuerden su primer juego y descubran su tiempo total de juego, su título más jugado y su racha más larga. *Disponible solo en determinadas regiones (España incluida)

una oportunidad para que los jugadores celebren su propia trayectoria en XBOX, recuerden su primer juego y descubran su tiempo total de juego, su título más jugado y su racha más larga. *Disponible solo en determinadas regiones (España incluida) Slaughter Mode en DOOM: The Dark Ages : Slaughter Mode llega a DOOM: The Dark Ages el 16 de noviembre.

Slaughter Mode llega a DOOM: The Dark Ages el 16 de noviembre. Más celebraciones de aniversario: aspectos especiales del 25.º aniversario en Call of Duty: Modern Warfare 4, Minecraft, Forza Horizon 6 y más juegos, además de nuevas funciones de consola para Insiders y una temporada de Candy Crush Saga Game On! Con música de Halo, Fallout y Spyro.

Encontrarás el resumen completo del aniversario en XBOX Wire

¡Por 25 años increíbles de XBOX, por los jugadores que los han hecho tan especiales y por todo lo que está por venir!

Veinticinco años después del lanzamiento de la primera Xbox, el equipo de Xbox regresó a Seattle, la ciudad donde todo comenzó, para clausurar nuestra gira FanFest por ocho ciudades. La celebración siempre ha sido para ustedes. Cada logro, cada lanzamiento a medianoche, cada amigo que hicieron en el camino: eso es lo que construyó Xbox. Así que, antes que nada, gracias.

Aquí tenéis todo lo que hemos anunciado hoy:

La reproducción de Xbox ya está aquí.

Repasa tu historial con Xbox, desde tu primer juego y el tiempo total jugado hasta tu juego más jugado, los mejores años y la racha más larga. Descubre cómo explorarlo aquí .

El modo Firefight llega a Halo: Campaign Evolved

El modo de supervivencia cooperativa de Halo llega como parte de la actualización de invierno gratuita. ¡Los asistentes al FanFest de hoy podrán probarlo esta noche! Descubre más en nuestro artículo de XBOX Wire .

Artículos del juego del 25 aniversario

Los jugadores de los juegos más importantes de este año pueden celebrar los 25 años de XBOX por todo lo alto :

Forza Horizon 6 | Diseño de aniversario del GR GT: Celebramos los 25 años de Xbox al estilo Horizon con un nuevo diseño para el coche de portada de Forza Horizon 6 , el GR GT 2025. Este nuevo diseño presenta un estilo único que evoca los colores y materiales de la Xbox original. ¡Encuéntralo en la pestaña Regalos del Centro de mensajes!

Halo: Campaign Evolved | Armadura Prototipo Damasco: Saca a relucir tu lado más atrevido con la armadura Prototipo Damasco, disponible para todos los jugadores de Halo: Campaign Evolved . Haz clic en este enlace para desbloquearla en Halo Waypoint con el código GWT9-DNBT-7X9S-DJCX-8KH3.

Gears of War: E-Day | Conjunto de aspectos de armas del aniversario de Xbox: Para celebrar los 25 años de Xbox, los jugadores podrán obtener gratis el conjunto de aspectos de armas del aniversario de Xbox en la tienda del juego Gears of War: E-Day . Una vez que nuestra tienda vuelva a estar disponible el martes 17 de noviembre, el arma estará disponible en el cuartel del jugador, donde podrá adquirirse con nuestra moneda gratuita (Monedas) o comprarse con moneda premium.

Minecraft | Objeto Creador de Personajes Verde OG : ¡Celebra los 25 años de XBOX al estilo bloques reclamando tu objeto Creador de Personajes Verde OG gratis! Esta skin básica te cubre de pies a cabeza con el icónico verde de XBOX. Puedes usar lo que quieras encima o dejarla tal cual, ¡el brillo verde translúcido te hará brillar de cualquier manera! Reclámala gratis en el vestidor de Minecraft entre el 10 de noviembre a las 10 a. m. PT y el 10 de diciembre a las 10 a. m. PT. Requiere Minecraft: Bedrock Edition (se vende por separado). 1 objeto Creador de Personajes por persona/cuenta, debe canjearse antes del 10 de diciembre de 2026 a las 10 a. m. PT.

Microsoft Flight Simulator 2024 | Diseño de Aniversario de XBOX: Pilotos de Microsoft Flight Simulator , prepárense para celebrar un hito importante en la historia de los videojuegos. Para conmemorar el 25.º aniversario de XBOX, nos complace anunciar el lanzamiento de cuatro nuevos diseños conmemorativos inspirados en el logotipo y los diseños originales de XBOX. Disponibles automáticamente para todos los propietarios de Microsoft Flight Simulator 2024 , estos diseños conmemorativos se encuentran en el menú Diseños de Aeronaves para el Boeing 737 MAX, XCub, Globo Aerostático y Skyship 600.

Call of Duty: Modern Warfare 4 | Plano de la M4 con circuito interno: Los jugadores que reservaron el juego digitalmente para Xbox Series X|S podrán ver el plano del circuito interno con un acabado translúcido en verde clásico. Diseñado como un homenaje a los 25 años de Xbox, este plano se inspira en el hardware translúcido clásico de Xbox. Su acabado verde transparente deja al descubierto los sistemas internos del arma, convirtiendo la tecnología subyacente en parte de su identidad visual.

Se revelan nuevas imágenes del juego Fable.

Vimos nuevas secuencias de juego de Fable , con combates mágicos contra criaturas malditas y nuevas pistas sobre la historia de esta aventura. Los asistentes al FanFest podrán probar Fable esta noche, y mañana analizaremos las nuevas imágenes en el podcast oficial de Xbox .

DOOM: Modo Masacre de la Edad Oscura

¡El Modo Masacre llega a DOOM: The Dark Ages el 16 de noviembre! El nuevo modo está disponible sin costo adicional para cualquiera que posea el DLC Revelations , la Edición Premium o la Actualización Premium de DOOM: The Dark Ages . El Modo Masacre introduce rondas cada vez más intensas de enemigos, jefes y arenas aleatorios en un baño de sangre infinitamente rejugable con recompensas que se acumulan y aumentan cuanto más juegas. Obtén todos los detalles sobre el Modo Masacre aquí . De cara al futuro, la CEO de XBOX, Asha Sharma, confirmó que el próximo proyecto de id Software ya está en desarrollo .

25 juegos originales de XBOX ya están disponibles en PC, además de logros.

La retrocompatibilidad de Xbox en PC ahora incluye 25 juegos originales de Xbox, con clásicos como Star Wars: Knights of the Old Republic y The Elder Scrolls III: Morrowind . También se han añadido logros a algunos juegos originales de Xbox, incluido KOTOR . Lee más en XBOX Wire .

Candy Crush Saga celebra XBOX

Candy Crush Saga se une a la fiesta con su temporada ¡A jugar!, añadiendo pines coleccionables dentro del juego y dándole un toque dulce a la música de algunas de las franquicias más queridas de XBOX , incluyendo Halo, Fallout, Spyro y más. Lee más en XBOX Wire .

Fondos de pantalla de inicio rotativos, nuevas formas de organizar tu biblioteca y mucho más llegarán a tu consola. Descubre más en nuestro artículo completo. Lee más en XBOX Wire.

Wolfenstein 3

Tal como anunció Asha Sharma , Wolfenstein 3 ya está oficialmente en producción en MachineGames: «Esta es una franquicia con un lugar importante en la historia de los videojuegos, y me entusiasma ver al equipo continuar su historia». MachineGames confirmó que están trabajando arduamente en la próxima entrega de la franquicia, con los actores Brian Bloom y Debra Wilson retomando sus papeles como BJ Blazkowicz y Grace Walker.

Veinticinco años después, ¡esto es solo el comienzo! FanFest acaba de arrancar en Seattle, pero la celebración no termina aquí: sintoniza el podcast oficial de Xbox mañana para un análisis detallado del nuevo gameplay de Fable con Playground Games. De parte de todo el equipo de Xbox, gracias por este increíble cuarto de siglo. ¡Brindemos por los próximos 25!