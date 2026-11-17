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EA SPORTS™UFC® 6 PRESENTA LA EXPANSIÓN PRIDE FC®, CELEBRANDO EL LEGADO DE LA ICÓNICA PROMOCIÓN JAPONESA DE MMA

Cambia el Octágono por el ring con las reglas auténticas de PRIDE, combates de peso abierto y el nuevo modo Torneo Grand Prix

Electronic Arts Inc. ha presentado hoy EA SPORTS UFC 6: Expansión PRIDE FC, que llegará el 11 de diciembre de 2026 a PlayStation® 5 y Xbox Series X|S. Con el cuadrilátero en lugar del tradicional Octágono de la UFC, la expansión redefine la experiencia de combate en cada asalto y recoge el espíritu de la edad de oro de las artes marciales mixtas de principios de los 2000. Los jugadores podrán disfrutar del espectáculo de un enorme estadio inspirado en el ambiente del Budokan, con comentarios auténticos en japonés, espectaculares entradas de los luchadores y la voz de la legendaria presentadora Lenne Hardt dando la bienvenida a los competidores al ring.

Disfruta del tráiler de presentación de PRIDE FC

La expansión PRIDE FC amplía la experiencia de combate realista de UFC 6 incorporando auténticos combates de peso abierto y las reglas auténticas de PRIDE FC. Los luchadores podrán utilizar un repertorio ampliado de técnicas como patadas de fútbol, pisotones y rodillazos a rivales en el suelo, además de poner a prueba su resistencia en el nuevo modo Grand Prix, que reúne a 20 luchadores de PRIDE FC en un torneo de múltiples combates y 10 asaltos, donde la salud, la resistencia y el daño visible se mantienen de una pelea a otra. Además, la expansión abre la puerta a enfrentamientos soñados entre distintas generaciones, permitiendo que cualquier luchador de la plantilla de UFC 6 entre en el ring de PRIDE FC en los modos Fight Now, Quick Fight, Online e Invite a Friend. Los 20 luchadores de PRIDE FC también estarán disponibles para seleccionar en el modo Fight Now, donde los aficionados podrán demostrar su habilidad con esta nueva plantilla.

“Los fans llevan años pidiéndonos que incorporásemos PRIDE FC al juego, y estamos encantados de poder hacerlo realidad por fin en EA SPORTS UFC 6», ha afirmado Nate McDonald, productor jefe de EA SPORTS UFC 6. «Para nuestro equipo, este proyecto era una forma de rendir homenaje a una de las épocas más emblemáticas de las MMA. No se trataba únicamente de recrear su estética, sino también de transmitir la sensación de adentrarse en ese mundo y permitir que los jugadores escriban su propia historia de combates soñados.”

Lanzado el 19 de junio de 2026, EA SPORTS UFC 6 ofrece la experiencia de lucha más realista y auténtica de toda la historia de la franquicia. Gracias a la tecnología Markerless Capture y a la nueva generación de tecnología Sapien, los deportistas se mueven, golpean y reaccionan como sus homólogos reales. A esto se suman los Signature Strikes y el sistema Real-Time Contact con nuevas físicas ragdoll, que consigue que los luchadores favoritos de los jugadores tengan un aspecto, se muevan y combatan de una forma más fiel a sus movimientos reales.

La Expansión PRIDE FC estará disponible el 11 de diciembre. Está incluida con la compra de EA SPORTS UFC 6 Ultimate Edition, Ultimate Edition Add-On Bundle o Expansion Pass.