GTA VI: cuando el error de instalación también forma parte de la estafa. Cuidado con lo que te descargas.

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GTA VI: cuando el error de instalación también forma parte de la estafa

ESET alerta de archivos maliciosos que utilizan el videojuego como reclamo para atraer a quienes buscan supuestas filtraciones, betas o accesos anticipados.

Los casos recogidos por la compañía incluyen descargas de más de 100 GB y un instalador que anticipa un falso error de licencia para justificar que el juego no funcione.

ESET ha detectado decenas de archivos maliciosos que utilizan GTA VI como reclamo para atraer a quienes buscan supuestas filtraciones, betas o accesos anticipados. Con el lanzamiento previsto para el 19 de noviembre, la compañía advierte de que algunas de estas trampas incorporan un recurso revelador: una explicación preparada para que el jugador no sospeche cuando el juego no arranca.

ESET recoge un caso analizado por Huntress en el que un falso instalador de GTA VI advierte de posibles problemas de licencia por tratarse de una supuesta versión filtrada. Después muestra el error anunciado, mientras el malware ya se ha ejecutado en el equipo. Así, lo que debería despertar sospechas se presenta como un fallo esperable de la copia.

GTA VI: cuando el error de instalación también forma parte de la estafa. Cuidado con lo que te descargas. TEner en cuenta que GTA solo sale para Playstation 5 o Xbox por lo que de momento y hasta mediados del 2027 no tendremos versión de PC. Por lo que cuidado quien prometer ports para PC y desconfia ya que por mucha IA y code vibing es imposible que ahora ninguno funcione y corres el risgo de llenar el PC de virus.

La filtración como excusa

Quien cree haber conseguido una versión filtrada puede asumir que será incompleta, inestable o carecerá de soporte. Esa expectativa ofrece al atacante un margen para presentar los comportamientos sospechosos como inconvenientes de acceder a un contenido antes de tiempo. El problema aparece cuando el usuario evalúa si el fallo encaja con esa historia, en lugar de comprobar si la oferta es legítima. Una explicación plausible de por qué algo no funciona no acredita qué se ha instalado realmente.

“El atacante intenta que la víctima juzgue el fallo con las reglas que él mismo ha establecido: ‘es una filtración, por eso puede que no funcione correctamente’. La comprobación decisiva debe hacerse fuera de ese relato y verificar quién distribuye el archivo y si el desarrollador ofrece realmente esa versión. Cuando el supuesto juego muestra un error, el robo de información o la ejecución de otras amenazas podrían haber emepzado”, explica Josep Albors, responsable de Investigación y Concienciación de ESET España.

Ejemplo de página sospechosa de reservas de GTA VI.

Más de 100 GB para aparentar que contienen el juego

La investigación también identificó descargas que superaban los 100 GB, rellenadas con datos basura para imitar el tamaño de un videojuego de gran presupuesto. Una de las muestras contenía un instalador falso acompañado de troyanos de acceso remoto, un programa para robar información y malware capaz de cifrar o destruir archivos.

Las consecuencias pueden extenderse más allá de las cuentas de videojuegos. ESET recoge otra campaña, investigada por Malwarebytes, en la que páginas que imitaban la promoción de Rockstar distribuían Vidar Infostealer mediante un botón para jugar. Este programa buscaba robar contraseñas y cookies de sesión, entre otros datos. Dependiendo del servicio y sus controles, las cookies robadas pueden permitir reutilizar una sesión autenticada sin repetir el acceso habitual.

“Lo pruebo y, si no funciona, lo borro”: una comprobación que llega tarde

Ejecutar el archivo para comprobar si contiene GTA VI puede ser precisamente el paso que busca el atacante. El juego necesita funcionar para cumplir su promesa; un programa que roba información puede conseguir su objetivo sin mostrar nada en pantalla y para cuando aparece el supuesto error de licencia, las contraseñas o las sesiones del navegador pueden haber quedado comprometidas.

Por eso, borrar el instalador no garantiza que el incidente esté resuelto. Eliminar el archivo descargado no revoca los datos que se hayan podido robar ni cierra las sesiones a las que un tercero podría acceder. La respuesta debe incluir el análisis del equipo y la protección de las cuentas desde un dispositivo limpio.

La precaución que puede marcar la diferencia consiste en verificar la oferta antes de ejecutarla. Abrir una descarga desconocida para averiguar si es auténtica supone concederle acceso al equipo antes de tener la respuesta. Que el supuesto videojuego no llegue a abrirse no significa que la descarga haya sido inofensiva.

Comprobar la oferta antes de descargar

ESET recuerda que Rockstar no ha anunciado una demo jugable, una beta ni un programa de acceso anticipado. Antes de descargar cualquier archivo, recomienda:

Contrastar la promesa con los anuncios oficiales , especialmente si ofrece jugar antes del lanzamiento.

, especialmente si ofrece jugar antes del lanzamiento. Acceder directamente a tiendas y plataformas reconocidas , evitando enlaces de mensajes, anuncios o publicaciones.

, evitando enlaces de mensajes, anuncios o publicaciones. No utilizar la apariencia como garantía: los logotipos, las imágenes y el diseño profesional pueden copiarse.

los logotipos, las imágenes y el diseño profesional pueden copiarse. Mantener actualizadas las herramientas de seguridad y atender sus advertencias.

Ante un error inesperado, ESET recomienda detener la instalación y verificar posibles fallos en los canales oficiales, en lugar de buscar otro instalador o una supuesta solución en la misma página.