Segundo Acto de The Walking Dead: Last Mile se lanza hoy

El Segundo Acto de The Walking Dead: Last Mile se lanza hoy: la Superficie de los Caminantes de Agua Salada, la Horda de Caminantes Descongelados se avecina

La experiencia de The Walking Dead diseñada y dirigida por el público continúa exclusivamente en Facebook Watch y Facebook Gaming.

Skybound Entertainment y Genvid Entertainment anunciaron hoy que el Acto 2 exclusivo de Facebook The Walking Dead™: Last Mile (TWD: LM) se ha lanzado hoy. La innovadora experiencia de The Walking Dead continúa su carrera de cuatro meses con un nuevo contenido de la historia que se desarrolla diariamente con decisiones clave de la trama que se ven afectadas por el feedback de los fans. TWD:LM es la primera experiencia de entretenimiento que se vive en directo a través de Facebook Watch y Facebook Gaming.

A medida que el Primer Acto llegó a su fin , la relación entre la Planta y la Aldea se volvió más tensa que nunca. En la Planta, un gas invisible mortal creó múltiples problemas, mientras que, en la Aldea, el dolor de Marlena y la actitud agria de Remi sembraron semillas de duda. Abe decidió organizar un potlatch para unir a los dos grupos, pero no tuvo el efecto deseado. Ahora, los aldeanos están sufriendo una misteriosa enfermedad, y algunos trabajadores críticos de la planta fueron secuestrados.

A medida que toda la fuerza del invierno desciende sobre Prosper Landing, las cosas se vuelven terribles para ambos grupos mientras se preparan para el final del invierno, cuando la manada de caminantes congelados, recientemente descubierta, se descongelará y lidiará con el último horror: los caminantes de agua salada que salen de la bahía. En el pueblo, Doc busca una cura para la enfermedad desconocida, Remi sufre un revés y un ladrón amenaza la salud y la seguridad. En la Planta, Tara lidera la carga para rescatar a los Trabajadores de la Planta secuestrados, todos luchan por mantener la moral frente a la fatiga. El hambre, la enfermedad y la muerte hacen que reparar Glacier Point sea aún menos probable.

TWD:LM también ha visto una serie de mejoras en la experiencia general y nuevas características añadidas para el Segundo Acto, que incluyen:

Modo Supervivencia: En el nuevo Modo Supervivencia, los jugadores podrán participar en más recompensas con la creciente amenaza de muerte al lanzar objetivos de misión aleatorios y condiciones de la misión. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la recompensa.

Nuevos minijuegos: Dos nuevos minijuegos, Clasificación de Armas y Fabricación de Armas.

Nuevo Sistema de Pujas: Con «Mi Impacto», los jugadores pueden ver cómo su oferta afecta al resultado de la historia

Nueva Cronología: los jugadores pueden ver cómo las elecciones que han tomado afectan la narrativa a lo largo de todo el MILE (Massively Interactive Live Event).