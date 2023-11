Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Guía de packs Nintendo para no perderse este Black Friday. Descuentos de packs de Nintendo Switch y juegos en el Black Friday

Si estás pensando en hacerte con una nueva consola, aprovecha las ofertas del ansiado ‘viernes negro’ para hacerte con el pack de Nintendo que más se ajusta a tu modo de juego.

La avalancha de ofertas ya está aquí: el próximo 24 de noviembre es Black Friday, para muchos el pistoletazo de salida de las compras navideñas y, en cualquier caso, un momento perfecto para invertir en tecnología con precios muy ventajosos. Eso sí, en ocasiones la variedad de posibilidades puede resultar abrumadora. Por eso te recomendamos que te lo tomes con calma… y te ofrecemos una breve guía de packs de consola + juego para que elijas el que encaja mejor con tus gustos y tu forma de jugar.

Para nosotros los tre mejores juegos de Nintendo Switch para aprovechar el Black Friday para los reyes son:

Mario Party

Mario Kart 8 Deluxe

Switch Sports

Y el mejor pack de consola y juego es Nintendo Switch Sports

Para gourmets de las carreras. Acaba de ponerse a la venta este pack que hará rugir tus motores: una consola Nintendo Switch OLED, una copia digital de Mario Kart 8 Deluxe y tres meses de suscripción a Nintendo Switch Online. El modelo OLED es perfecto para quienes no suelen jugar en el modo televisor (cuenta con una pantalla más grande, audio mejorado y una patilla muy estable, entre otras ventajas). Mario Kart 8 Deluxe es un título que disfrutan tanto los amantes de los juegos de carreras como los usuarios casuales que buscan divertirse en compañía. Y este pack llega, además, en un momento dulce para la saga Mario Kart: el 9 de noviembre se completó el Pase de Pistas Extras, y quienes cuenten con el juego y este DLC podrán competir en 96 circuitos (incluido Paseo por Madrid, el primer itinerario español en la serie), ponerse en la piel de multitud de personajes y aprovechar el modo multijugador para competir en modo local y online. Si disfrutas con el vértigo de la competición y te importa poder jugar a lo grande en cualquier sitio, este pack lleva tu nombre.

Para fans del cozy gaming. ¿Aún no te has creado un hogar en una isla paradisiaca, con su huerto, su fuente ornamental, su museo y su economía basada en el patrón baya? Igual estabas esperando para emprender tu aventura en Animal Crossing: New Horizons con un extra de estilo, gracias a estas dos ediciones especiales de Nintendo Switch Lite: Aloha de Animal Crossing: New Horizons con Canela (la de color coral) y Aloha de Animal Crossing: New Horizons con Tendo y Nendo (en turquesa). Ambas vienen con este título ya preinstalado, para que puedas empezar inmediatamente a pescar, recolectar dinero de los árboles, excavar en busca de fósiles, cazar estrellas fugaces… o lo que sea que suceda un día cualquiera en tu isla. Además, al tratarse de una consola Lite, liviana, compacta y diseñada exclusivamente para el juego portátil, podrás llevarte tu lugar feliz a todas partes y disfrutar de un rato de relax y diversión allá donde estés. Si te gusta viajar ligero de equipaje y disfrutar a tu ritmo, esta opción es la más indicada para ti.

Para jugadores (y familias) activos. Hay tres buenas razones para lanzarte a descubrir Nintendo Switch Sports: no hace falta dominar complicadas combinaciones de botones, se puede jugar en grupo y te hará levantarte del sofá y moverte un poco. Bueno, ahora hay una más: este pack que consta de consola Nintendo Switch, Nintendo Switch Sports ya preinstalado, cinta de la pierna y una suscripción de tres meses a Nintendo Switch Online. Así, podrás empezar a moverte y divertirte desde el primer momento con los siete deportes de este título: voleibol, bádminton, bolos, fútbol, chambara, tenis y golf. No hay necesidad de cursillos ni tutoriales: basta con reproducir con el cuerpo los golpes de raqueta, chutes o estocadas para que los mandos Joy-Con trasladen estos movimientos a la pantalla, sin necesidad de ser un experto a los mandos. Además, gracias a la cinta de la pierna, los usuarios podrán jugar al fútbol ejecutando lanzamientos de impresión en el modo Duelo, o disputar partidos de uno contra uno o cuatro contra cuatro. Y lo mejor de todo es que, en algunos deportes, pueden jugar hasta ocho personas a la vez. Si tus amigos o familia disfrutan jugando juntos, y tienen distintos niveles de habilidad a la consola, este pack es para todos vosotros.

. Leer artículo completo en Frikipandi Descuentos de packs de Nintendo Switch y juegos en el Black Friday