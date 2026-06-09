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OPPO Find X9 Ultra: IA al servicio de la vida cotidiana

Desde organizar tus facturas a ayudarte a capturar momentos perfectos: las funciones de OPPO AI que simplifican cada momento de tu día

OPPO reafirma su apuesta por una inteligencia artificial útil y centrada en el usuario con el lanzamiento del OPPO Find X9 Ultra. Diseñado para comprender el contexto y anticipar las necesidades del usuario, el dispositivo integra la IA de manera sencilla y eficaz, transformando la tecnología en una experiencia práctica para el día a día.

El Find X9 Ultra, equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el sistema operativo ColorOS 16, integra un conjunto de capacidades de OPPO AI diseñadas para estar presentes justo cuando más se necesitan: al gestionar tus finanzas, al explorar nuevos destinos, al organizar la agenda o al capturar el mundo con las cámaras Hasselblad. La IA no es un añadido, es el núcleo que da coherencia a toda la experiencia.

AI Mind Space y AI Bill Manager: memoria personal, siempre organizada

En el ritmo acelerado del día a día, constantemente se pierde información valiosa: un artículo interesante, una recomendación de un amigo, una factura que hay que revisar… AI Mind Space actúa como una segunda memoria personal e inteligente. Con una sola pulsación del Snap Key o un deslizamiento de tres dedos, captura al instante lo que hay en pantalla y lo archiva de forma automática, clasificándolo en colecciones estructuradas y fácilmente localizables.

Dentro de AI Mind Space, AI Bill Manager lleva esta inteligencia al terreno financiero. Gestionar gastos dispersos en distintos formatos o facturas digitales, tickets físicos, y compras en el extranjero era hasta ahora una tarea tediosa. Con AI Bill Manager, basta con activar AI Mind Space tras un pago o apuntar la cámara a un recibo físico para que el sistema extraiga, registre y organice automáticamente los datos en la colección Bill Memory. Además, los gastos en otras divisas se convierten de forma instantánea de moneda, ofreciendo una visión clara y completa de las finanzas sin ningún esfuerzo adicional. Todo el procesamiento ocurre en el propio dispositivo, garantizando la privacidad de los datos.