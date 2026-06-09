GNI Live 2026: Capacitación sobre IA en Google Chrome

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Explora el futuro de la web con la IA integrada en Google Chrome. Descubrr cómo nuestras herramientas nativas transforman por completo la forma de navegar.

En esta sesión en vivo, exploraremos cómo las herramientas nativas de inteligencia artificial integradas en el navegador pueden transformar la rutina periodística, optimizar la productividad y abrir nuevas posibilidades en la generación de contenidos y el análisis de información.

Google Chrome integra cada vez más funciones de inteligencia artificial, especialmente desde la incorporación de Google Gemini. Algunas de las herramientas nativas o integradas más relevantes son:

1. Google Lens en Chrome

Permite buscar información sobre cualquier elemento visible en una página web:

Seleccionar imágenes, texto o zonas de la pantalla.

Identificar productos, lugares, objetos o plantas.

Traducir texto directamente desde una imagen.

Cómo usarlo: clic derecho sobre una imagen o selección → Buscar con Google Lens.

2. Ayúdame a escribir (Help Me Write)

Asistente de escritura impulsado por IA que ayuda a redactar:

Correos electrónicos.

Comentarios.

Formularios.

Publicaciones en redes sociales.

Puede generar texto desde una instrucción breve o mejorar un borrador existente.

Disponible en: campos de texto compatibles dentro de Chrome.

3. Organizador de pestañas con IA

Chrome puede sugerir agrupaciones automáticas de pestañas abiertas:

Analiza el contenido de las pestañas.

Crea grupos temáticos.

Propone nombres para los grupos.

Útil cuando trabajas con muchas pestañas simultáneamente.

4. Temas personalizados con IA

Permite generar temas visuales para Chrome mediante prompts:

Fondos creados por IA.

Personalización de colores.

Estilos artísticos diversos.

Ruta: Configuración → Apariencia → Personalizar Chrome.

5. Gemini integrado en Chrome

En versiones recientes y en ChromeOS, Gemini puede:

Resumir páginas web.

Explicar contenido complejo.

Responder preguntas sobre la página que estás viendo.

Ayudarte a investigar sin cambiar de pestaña.

Dependiendo de la región y la versión, puede aparecer como acceso directo en la barra lateral o mediante la integración con Gemini. Tambien escribe @gemini y presiona Tabulador o la barra espaciadora en tu teclado en la barra de direcciones

6. Traducción inteligente

La traducción automática de Chrome utiliza modelos avanzados de IA para:

Detectar idiomas automáticamente.

Traducir páginas completas.

Mantener mejor el contexto que los sistemas tradicionales.

7. OCR y reconocimiento de texto

Chrome puede reconocer texto dentro de imágenes y PDFs:

Copiar texto de imágenes.

Buscar texto detectado.

Traducir contenido visual.

8. Protección avanzada contra phishing y malware

Chrome utiliza IA para:

Detectar sitios fraudulentos.

Identificar descargas peligrosas.

Analizar patrones sospechosos en tiempo real.

9. Gemini en la barra de direcciones (según versión)

Google está probando funciones donde puedes:

Escribir preguntas directamente en la barra de direcciones.

Obtener respuestas generadas por IA.

Iniciar conversaciones con Gemini sin abrir una nueva página.

10. AI Overview en búsquedas de Google desde Chrome

Aunque pertenece al buscador y no al navegador, es una de las integraciones más visibles:

Resúmenes automáticos de resultados.

Respuestas sintéticas generadas por IA.

Enlaces a las fuentes utilizadas.

¿Cuándo es GNI Live 2026: Capacitación sobre IA en Google Chrome?

España 19:00 hs

Argentina / Uruguay 14:00 hs

Chile / Paraguay: 13:00 hs

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 hs

México / Costa Rica / Guatemala: 11:00 hs

Y si no lo veo en mi navegador

Dependiendo del tipo de herramienta que busques, existen dos métodos principales para habilitarlas:

Método 1: Funciones Generales y Modo IA

Para utilizar el asistente de escritura o la búsqueda inteligente en tu día a día: