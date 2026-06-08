FINAL FANTASY VII REVELATION en la primavera de 2027

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SE HA ANUNCIADO FINAL FANTASY VII REVELATION ―DESCUBRE EL BROCHE DE ORO EN LA PRIMAVERA DE 2027

Descubre un mundo sin límites con unos aliados inolvidables en la emocionante conclusión de la saga del remake de FINAL FANTASY VII

El juego se lanzará simultáneamente para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, XBOX Series X|S y PC en el año del 30.º aniversario del lanzamiento del juego original

Durante el Summer Game Fest Live, SQUARE ENIX® ha anunciado FINAL FANTASY™ VII REVELATION, la tercera y última entrega del épico proyecto remake de FINAL FANTASY VII. FINAL FANTASY VII REVELATION se lanzará en la primavera de 2027 simultáneamente para PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, XBOX Series X|S y PC a través de Steam y XBOX para PC.

Durante la presentación, el director Naoki Hamaguchi y Matt Mercer, la voz en inglés de Vincent Valentine, han compartido el tráiler oficial de revelación y han mostrado la jugabilidad en detalle.

El tráiler de revelación de FINAL FANTASY VII REVELATION puede verse aquí:

El vídeo de la jugabilidad en detalle puede verse aquí:

Cloud Strife y sus leales compañeros se enfrentan a un mundo que se tambalea al borde de la aniquilación. Lamentando la pérdida de una aliada muy querida, y con su némesis Sefirot a punto de alcanzar la divinidad, el grupo surca los cielos a bordo de la nave Highwind en una carrera para detener a Meteo, la magia suprema de la destrucción, e impedir que el planeta sea destruido por completo. FINAL FANTASY VII REVELATION es la impresionante conclusión de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de los videojuegos, y el culmen de 30 años de la inolvidable narrativa de FINAL FANTASY VII.

En el tráiler de revelación el grupo se halla ante un mundo sin límites. Es posible explorar el planeta en su totalidad a bordo de la mítica nave Highwind y dejarse caer en cualquier lugar, con una transición fluida entre aire y tierra. Con Meteo descendiendo de forma imparable y las Armas sembrando el terror, el grupo tendrá que dividirse para superar los múltiples conflictos que se libran en el planeta. Tú decides adónde ir, a quién ayudar y en qué orden mientras el mismísimo planeta lucha para sobrevivir. Resiste una vez más en compañía de unos héroes legendarios y toma decisiones que podrían afectar a ciertos aspectos de su historia. Personaliza los combates alternando entre la acción en tiempo real y el sistema táctico que constituyen el inconfundible sistema de combate híbrido de la serie, ahora ampliado y perfeccionado con nuevos personajes jugables y más habilidades poderosísimas.

«FINAL FANTASY VII, publicado originalmente en 1997, ha ido sumando un gran número de fans a lo largo de los años y ha alcanzado el estatus de leyenda. El proyecto remake de FINAL FANTASY VII, que empezó en 2020 y que ha tenido una excelente acogida, finalmente culmina con FINAL FANTASY VII REVELATION. El destino final de la historia representa mis emociones a lo largo de 30 años trabajando en este título. No obstante, como desarrolladores, en solitario somos incapaces de ponerle cierre. Solo cuando vosotros, los jugadores, os adentráis en esta aventura inolvidable, surge por fin una nueva leyenda. Esperamos que veáis cómo nuestros corazones se unen a los vuestros».– Yoshinori Kitase, productor «Me hace muchísima ilusión anunciar FINAL FANTASY VII REVELATION, que llegará simultáneamente a todas las plataformas en la primavera de 2027. Estoy tremendamente agradecido a los fans por tener fe en esta historia y apoyarnos durante tantos años. En este título la determinación es fundamental, y Cloud y compañía se enfrentarán a sus respectivas convicciones y continuarán su camino hacia la batalla final en la que se decidirá el destino del planeta. Todas las tramas y emociones acumuladas a lo largo de los años culminan de la forma más satisfactoria posible en esta experiencia que constituye el capítulo final de la serie. Esperamos que os guste». – Naoki Hamaguchi, director

«Treinta años después del lanzamiento del FINAL FANTASY VII original, les ofrecemos a los fans la épica conclusión del proyecto remake. Sinceramente, me cuesta hacerme a la idea de que nos estamos acercando al final del desarrollo de esta serie. Cuando le mostramos al mundo nuestra visión por primera vez hace muchos años, jamás imaginé todo el trabajo que desencadenaría. La suma de todo lo que hemos creado es verdaderamente impresionante. El equipo se compone de cientos de personas de todo el mundo que han producido miles de ilustraciones, renderizados, animaciones, pistas de música, líneas de texto, monstruos, armas, atuendos y muchas otras cosas. En esta nueva entrega, me siento especialmente orgulloso de cómo se ha retratado a Vincent Valentine y a Cid Highwind, a quienes tengo mucho cariño.

Sabemos que los fans tienen muchas preguntas y están deseando obtener respuestas. Solo os pedimos que esperéis un poco más por FINAL FANTASY VII REVELATION, que dará sentido a nuestra visión conjunta para esta trilogía, una visión que en la que hemos trabajado durante más de 10 años». Tetsuya Nomura, director creativo

Aparte del tráiler de revelación, el vídeo de la jugabilidad en detalle nos muestra en profundidad nuevas localizaciones y personajes jugables, además del debut del sistema TRAJE. Adéntrate en terrenos recreados con un nivel de detalle impresionante, como la soleada región de Mideel, la nación de guerreros de Wutai y las estepas heladas del norte. Métete en la piel del hábil pistolero Vincent Valentine, cuyos rapidísimos disparos y feroces transformaciones causan estragos en el campo de batalla. El piloto cascarrabias Cid Highwind es capaz de marcar el ritmo con la lanza, ya sea alcanzando a un único objetivo desde lejos o arrasando un área más amplia. Alcanza nuevas cotas de poder con el sistema TRAJE y equipa atuendos únicos que te otorgan las destrezas de vocaciones clásicas de FINAL FANTASY como mago negro o guerrero.

«Mi pesadilla no habrá terminado hasta que él yazca muerto».

«Por algo me llamaban el maestro lancero Cid. ¡Soy un fenómeno!»

Antes de que llegue FINAL FANTASY VII REVELATION , tanto los fans como quienes no conozcan la serie pueden ponerse al día jugando a las dos primeras entregas, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE y FINAL FANTASY VII REBIRTH, que están disponibles para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, XBOX Series X|S y PC. Es posible aprovechar la función «Mejoras del juego» en ambos títulos y así personalizar nuestra experiencia de juego, si queremos, con PM y VIT infinitos en todo momento, la barra de BTC siempre llena y adquisición de habilidades de armas más fácil, por ejemplo. Los dos juegos están a la venta conjuntamente bajo el título «FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH: paquete doble» por 59,99 $. Ambos han recibido excelentes críticas y múltiples nominaciones en The Game Awards y otros premios, más de 140 puntuaciones perfectas en reseñas y la consideración de juego del año según diversos medios.

Quienes tengan datos de guardado de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE y/o FINAL FANTASY VII REBIRTH también desbloquearán recompensas especiales en FINAL FANTASY VII REVELATION:

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE: Materia de invocación: chocobo y moguri

FINAL FANTASY VII REBIRTH: Materia de invocación: Fénix



FINAL FANTASY VII REVELATION estará disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, XBOX Series X|S y PC a través de Steam y XBOX para PC en la primavera de 2027. La clasificación por edad del juego aún está por determinar. Más información: https://www.square-enix.com/ffvii/en-us/games/revelation/

Sobre FINAL FANTASY VII

Tras ver la luz por primera vez en 1997 en PlayStation®, FINAL FANTASY VII celebrará su 30.º aniversario en 2027. Es considerado el título por excelencia en el género de los juegos de rol. El juego original fue muy aplaudido por su historia épica, sus personajes únicos y unas cinemáticas que aprovecharon al máximo la tecnología más puntera de la época. Desde entonces, el juego centrado en su inconfundible héroe Cloud Strife y su persecución incansable de su antagonista, Sefirot, ha vendido más de 15,7 millones de unidades en todo el mundo y sigue recibiendo elogios por parte de la crítica y de los fans en todo el mundo. Su popularidad ha dado lugar a juegos derivados, películas y merchandise.

Ahora el proyecto remake de FINAL FANTASY VII de Square Enix, encabezado por un equipo de desarrolladores que incluye tanto gente nueva como miembros del equipo original, vuelve a relatar la historia del RPG que redefinió el género a lo largo de tres juegos separados. La primera entrega de la trilogía, FINAL FANTASY VII REMAKE está disponible para PS4®. La edición ampliada, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, y la segunda entrega, FINAL FANTASY VII REBIRTH, ahora están disponibles para Nintendo Switch 2, XBOX Series X|S, XBOX para PC, PS5® y PC. FINAL FANTASY VII REVELATION, el broche de oro de la serie, estará disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, XBOX Series X|S y PC a través de Steam y XBOX para PC en la primavera de 2027.

Más información sobre Square Enix Ltd. en https://square-enix-games.com.