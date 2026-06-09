Apple presenta iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 y la nueva Siri con IA: así ha sido la WWDC 2026

Apple ha celebrado su conferencia anual para desarrolladores, la WWDC 2026, con una keynote marcada por la inteligencia artificial, la continuidad entre dispositivos y una profunda renovación de sus sistemas operativos. La compañía dirigida por Tim Cook ha desvelado oficialmente iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 y macOS 27, una nueva generación de software que busca consolidar la estrategia iniciada con Apple Intelligence y llevar la IA a un papel mucho más relevante dentro del ecosistema.

La firma de Cupertino también ha confirmado que la primera beta para desarrolladores de iOS 27 estará disponible el próximo 8 de julio, junto al resto de versiones preliminares de sus plataformas. La actualización llegará acompañada de una renovada Siri impulsada por inteligencia artificial, capaz de comprender mejor el contexto, ejecutar tareas complejas y actuar como un verdadero asistente personal integrado en todo el ecosistema Apple.

La keynote de este año ha estado menos centrada en el hardware y más enfocada en la experiencia de software. Apple considera que la inteligencia artificial ya no es una característica adicional, sino una capa transversal que afecta a todas las aplicaciones, servicios y dispositivos de la compañía. Bajo esa premisa, la empresa ha presentado una de las mayores actualizaciones de software de los últimos años.

iOS 27: una experiencia más inteligente y personalizada

El protagonista principal del evento ha sido iOS 27. Apple ha apostado por una evolución significativa del sistema operativo del iPhone, introduciendo nuevas funciones de IA que pretenden simplificar el uso diario del dispositivo.

La compañía asegura que el sistema es capaz de comprender mejor los hábitos del usuario para anticiparse a determinadas acciones. Por ejemplo, el iPhone puede sugerir automáticamente respuestas más completas en Mensajes, organizar notificaciones según la relevancia real de cada una y ofrecer accesos directos inteligentes en función del contexto.

Apple ha puesto especial énfasis en la privacidad. Según la empresa, gran parte del procesamiento se realiza directamente en el dispositivo gracias a nuevos modelos optimizados para los chips de la serie Apple Silicon. Cuando una tarea requiere más capacidad de cálculo, entra en funcionamiento la infraestructura privada en la nube de Apple, diseñada para mantener la protección de los datos personales.

La aplicación Teléfono recibe una de las renovaciones más importantes de los últimos años. Ahora integra herramientas inteligentes capaces de resumir conversaciones, identificar información relevante y generar recordatorios automáticos basados en llamadas recibidas.

Mensajes también incorpora nuevas funciones impulsadas por IA. Los usuarios podrán pedir al sistema que redacte textos completos con distintos estilos, resumir conversaciones largas o encontrar rápidamente información compartida semanas atrás mediante búsquedas semánticas mucho más avanzadas.

La aplicación Fotos continúa evolucionando. Apple ha integrado herramientas de edición generativa que permiten eliminar elementos no deseados, ampliar encuadres y mejorar fotografías con simples instrucciones escritas. La compañía insiste en que estas funciones han sido diseñadas para mantener un aspecto natural y evitar manipulaciones excesivas.

Safari, por su parte, añade una navegación asistida por inteligencia artificial capaz de resumir artículos, extraer información clave de páginas web complejas y ofrecer respuestas rápidas sin abandonar el navegador.

La pantalla de bloqueo también recibe novedades. iOS 27 introduce widgets más dinámicos y elementos contextuales que cambian según la ubicación, la hora o las actividades previstas en el calendario.

Siri da el salto definitivo a la inteligencia artificial

Si hubo un anuncio especialmente esperado durante la presentación, ese fue el de la nueva Siri. Durante años, el asistente de Apple había quedado rezagado frente a las propuestas impulsadas por grandes modelos de lenguaje. Con la WWDC 2026, la compañía pretende cerrar esa brecha.

Apple describe la nueva Siri como el mayor rediseño de su historia. El asistente ya no se limita a responder preguntas sencillas o ejecutar órdenes básicas. Ahora es capaz de comprender conversaciones complejas, mantener el contexto durante largos intercambios y actuar de manera mucho más natural.

Durante las demostraciones, Siri fue capaz de gestionar tareas avanzadas entre diferentes aplicaciones. Por ejemplo, un usuario puede solicitar que encuentre un correo electrónico específico, extraiga una fecha importante, la añada al calendario y envíe un mensaje a los participantes implicados, todo mediante una única petición expresada en lenguaje natural.

La inteligencia artificial también permite que Siri entienda mejor el contenido visible en pantalla. El asistente puede interpretar documentos, imágenes, correos electrónicos o páginas web para ofrecer ayuda contextual en tiempo real.

Apple ha insistido en que la privacidad sigue siendo una prioridad. Muchas de las capacidades de Siri se ejecutan localmente, mientras que las operaciones más exigentes utilizan la infraestructura de computación privada desarrollada por la compañía.

La nueva generación del asistente incorpora además una voz más natural y expresiva. Las respuestas presentan menos interrupciones, una entonación más humana y una mayor capacidad para adaptarse al contexto de cada conversación.

Según Apple, Siri se convierte ahora en el principal punto de acceso a Apple Intelligence, actuando como una capa inteligente que conecta todas las aplicaciones y servicios del ecosistema.

iPadOS 27 acerca el iPad aún más al ordenador

Otro de los grandes protagonistas de la WWDC 2026 ha sido iPadOS 27. Apple continúa avanzando en la convergencia entre el iPad y el Mac, aunque manteniendo identidades diferenciadas para cada plataforma.

La nueva versión del sistema operativo para tabletas introduce mejoras significativas en la multitarea. Las ventanas son ahora más flexibles, con una gestión más cercana a la de un ordenador tradicional. Los usuarios pueden reorganizar espacios de trabajo de manera más intuitiva y alternar entre aplicaciones con mayor rapidez.

Apple también ha mejorado el soporte para pantallas externas. El iPad es capaz de gestionar múltiples espacios de trabajo simultáneamente y aprovechar de forma más eficiente los monitores de gran tamaño.

La inteligencia artificial desempeña igualmente un papel fundamental. Las aplicaciones profesionales pueden acceder a nuevas APIs que permiten integrar modelos generativos dentro de sus flujos de trabajo. Esto abre la puerta a herramientas avanzadas de edición fotográfica, producción audiovisual y creación de contenidos.

La aplicación Archivos recibe una renovación importante. La gestión documental resulta más potente, con nuevas opciones de organización automática impulsadas por IA y una búsqueda semántica capaz de localizar información concreta dentro de miles de documentos.

Apple Pencil también se beneficia de nuevas funciones inteligentes. Las notas manuscritas pueden convertirse automáticamente en documentos estructurados, mientras que los bocetos son interpretados con mayor precisión.

Para los usuarios profesionales, iPadOS 27 supone uno de los mayores avances de los últimos años. Apple busca reforzar la idea de que el iPad puede convertirse en una herramienta principal de productividad para muchos perfiles.

watchOS 27 apuesta por la salud predictiva

En el Apple Watch, la inteligencia artificial se pone al servicio de la salud y el bienestar. watchOS 27 introduce nuevas funciones destinadas a ofrecer una comprensión más profunda de los hábitos del usuario.

Apple ha presentado un sistema de análisis avanzado que combina datos de actividad física, sueño, frecuencia cardiaca y otros indicadores para generar recomendaciones personalizadas.

La compañía asegura que el reloj puede detectar tendencias antes de que se conviertan en problemas. Por ejemplo, es capaz de identificar cambios prolongados en los patrones de descanso o actividad y sugerir modificaciones en la rutina diaria.

La aplicación Entreno incorpora un entrenador virtual basado en IA que adapta objetivos y recomendaciones en función del rendimiento individual. El sistema analiza el historial del usuario y propone ajustes dinámicos para optimizar los resultados.

Las notificaciones relacionadas con la salud también evolucionan. En lugar de limitarse a mostrar métricas aisladas, el reloj ofrece explicaciones más completas y contextualizadas sobre los datos recogidos.

La interfaz de watchOS 27 ha sido refinada para aprovechar mejor el espacio disponible. Apple ha introducido nuevos widgets inteligentes y complicaciones dinámicas que muestran información relevante según el momento del día.

La integración con Siri resulta más profunda que nunca. Muchas consultas relacionadas con la salud pueden resolverse directamente desde la muñeca mediante conversaciones naturales con el asistente.

macOS 27 redefine la experiencia del Mac

Apple también ha aprovechado la WWDC para presentar macOS 27, una actualización centrada en la productividad, la inteligencia artificial y la continuidad con el resto de dispositivos de la compañía.

La nueva versión del sistema operativo introduce herramientas inteligentes distribuidas por todo el entorno de escritorio. Finder incorpora búsquedas mucho más avanzadas, capaces de localizar archivos a partir de descripciones naturales en lugar de nombres concretos.

La aplicación Mail puede resumir cadenas de correos extensas, identificar tareas pendientes y generar borradores automáticos adaptados al contexto de cada conversación.

Spotlight recibe una renovación profunda. El buscador ya no se limita a encontrar archivos o aplicaciones. Ahora actúa como un auténtico asistente contextual que permite ejecutar acciones complejas sin necesidad de abrir programas específicos.

Apple ha mostrado ejemplos en los que Spotlight puede crear documentos, organizar reuniones, localizar información empresarial o generar resúmenes utilizando lenguaje natural.

La integración entre Mac, iPhone y iPad también da un nuevo paso adelante. Las tareas iniciadas en un dispositivo pueden continuar en otro de forma prácticamente instantánea, con una sincronización más inteligente y contextual.

Para desarrolladores y usuarios profesionales, macOS 27 incorpora nuevas herramientas de IA local que aprovechan la potencia de los procesadores Apple Silicon. La compañía considera que esta combinación de hardware y software constituye una ventaja competitiva clave frente a otras plataformas.

Apple Intelligence se expande por todo el ecosistema

Más allá de las novedades concretas de cada sistema operativo, la gran protagonista de la WWDC 2026 ha sido la expansión de Apple Intelligence.

La compañía ha presentado nuevas herramientas para desarrolladores que permitirán integrar modelos de inteligencia artificial directamente dentro de las aplicaciones. Los creadores podrán aprovechar capacidades de generación de texto, comprensión de imágenes, análisis contextual y automatización avanzada sin necesidad de recurrir a servicios externos.

Apple sostiene que esta estrategia permitirá construir aplicaciones más inteligentes manteniendo elevados estándares de privacidad.

Durante la presentación, varios desarrolladores mostraron ejemplos prácticos de cómo estas tecnologías pueden utilizarse en educación, productividad, diseño, programación y comunicación.

La empresa también anunció nuevas capacidades para Xcode, su entorno de desarrollo. Los programadores dispondrán de asistentes capaces de generar código, detectar errores y sugerir mejoras durante el proceso de creación de aplicaciones.

Una WWDC centrada en el software y la IA

La edición 2026 de la WWDC deja claro cuál es la prioridad estratégica de Apple para los próximos años. La compañía quiere que la inteligencia artificial esté presente en cada rincón de su ecosistema, pero sin renunciar a los principios de privacidad y control que históricamente han definido a la marca.

A diferencia de otros competidores que han apostado por asistentes basados principalmente en la nube, Apple insiste en una aproximación híbrida donde gran parte del procesamiento se realiza directamente en el dispositivo.

La nueva Siri representa el mejor ejemplo de esta filosofía. El asistente deja atrás una etapa de limitaciones y se convierte en una pieza central capaz de conectar aplicaciones, servicios y dispositivos mediante lenguaje natural.

Con iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 y macOS 27, Apple plantea una visión en la que los sistemas operativos son cada vez más proactivos, contextuales e inteligentes. El objetivo ya no consiste únicamente en responder a las acciones del usuario, sino en anticiparse a sus necesidades.

La llegada de la primera beta para desarrolladores el próximo 8 de julio marcará el inicio de una nueva fase para el ecosistema Apple. A partir de ese momento, millones de desarrolladores comenzarán a probar unas plataformas que pretenden definir la siguiente generación de experiencias digitales de la compañía.

La WWDC 2026 confirma así que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en el eje central de la estrategia de Apple. Y, si las novedades presentadas durante la keynote cumplen las expectativas generadas, la nueva Siri y Apple Intelligence podrían representar el cambio más profundo en la experiencia de uso de los dispositivos de la marca desde la llegada del iPhone.