One Piece Grand Gourmet el 23 de octubre

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One Piece sorprende con un nuevo juego de cocina para Nintendo Switch, PC y móviles: así es Grand Gourmet

Los seguidores de One Piece están de enhorabuena. Durante el Nintendo Direct celebrado el 9 de junio, se presentó oficialmente One Piece: Grand Gourmet, un inesperado videojuego basado en la popular obra de Eiichiro Oda que apuesta por una propuesta completamente diferente a lo que estamos acostumbrados dentro de la franquicia.

Lejos de los combates, la exploración o las aventuras piratas, este nuevo título nos pone al frente de nuestro propio restaurante en el universo de One Piece. Además, ya tiene fecha de lanzamiento confirmada: llegará el próximo 23 de octubre a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Steam, iOS y Android.

Un simulador de gestión con sabor a One Piece

One Piece: Grand Gourmet apuesta por una fórmula de simulación y gestión que recuerda a los clásicos juegos Tycoon. Con una estética pixel art muy cuidada y llena de encanto, los jugadores deberán construir, personalizar y administrar un restaurante capaz de satisfacer a una enorme variedad de clientes.

La gestión del negocio será uno de los pilares fundamentales de la experiencia. Será posible distribuir las mesas, decorar el local a nuestro gusto, organizar los espacios y diseñar nuevas recetas para atraer a más visitantes. Todo apunta a que la libertad creativa tendrá un papel muy importante en el desarrollo de la partida.

El objetivo será convertir un pequeño establecimiento en un auténtico referente gastronómico dentro del universo creado por Eiichiro Oda, aumentando los beneficios y reinvirtiendo las ganancias para desbloquear mejoras, ampliar instalaciones y ofrecer platos cada vez más elaborados.

Más de 400 personajes de la serie estarán presentes

Uno de los aspectos más llamativos de One Piece: Grand Gourmet es la enorme cantidad de personajes que aparecerán en el juego. Los desarrolladores han confirmado la presencia de más de 400 personajes procedentes del manga y anime, lo que promete una gran cantidad de guiños, referencias y situaciones reconocibles para los fans.

Desde miembros de los Sombrero de Paja hasta personajes secundarios de diferentes sagas, el título buscará convertirse en una auténtica celebración del universo One Piece. Esta enorme variedad de visitantes también podría influir en las recetas disponibles, los eventos especiales y las mecánicas de progresión del restaurante.

Un lanzamiento multiplataforma para octubre

Bandai Namco apuesta fuerte por esta peculiar propuesta y lanzará One Piece: Grand Gourmet simultáneamente en varias plataformas. Los jugadores podrán disfrutar de esta aventura culinaria en Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC a través de Steam, dispositivos Android e iPhone.

Aunque muchos aficionados esperaban un nuevo juego de acción o rol ambientado en el mundo de los piratas, la realidad es que esta propuesta ha conseguido captar rápidamente la atención de la comunidad. Su combinación de gestión, cocina, personalización y nostalgia por la serie podría convertirlo en una de las sorpresas más agradables del año.

Con una estética muy atractiva, una gran cantidad de contenido y la presencia de cientos de personajes icónicos, One Piece: Grand Gourmet tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito entre los seguidores de la franquicia y los amantes de los juegos de simulación. Habrá que esperar hasta el 23 de octubre para comprobar si Bandai Namco logra dar la campanada con esta original apuesta gastronómica ambientada en el universo de One Piece.

La gracia es que vamos a ver a más de 400 personajes diferentes vistos en One Piece, por lo que es probable que encontremos multitud de referencias a la obra original, que puede ser muy jugoso para los fans más habituales. Con el restaurante, iremos ganando dinero que podremos invertir en mejoras para el local, desbloquear nuevos platos… parece que tiene las características habituales del género.

Aunque quizás no sea de la manera que todos esperábamos, vamos a poder disfrutar de un nuevo juego de One Piece en Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Steam, Android e iOS a partir del próximo 23 de octubre. Y ojo, porque lo que se ha mostrado tiene pinta de enganchar y pasarte horas con el y seguro que Basndai Nanco da la campanada con este divertido juego.