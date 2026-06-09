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En el nuevo Nintendo Direct se han compartido nuevos juegos y novedades para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Kingdom Hearts IV o Xenoblade Genesis

Entre las novedades más destacadas, también se incluyen detalles sobre The Duskbloods, Nintendo Switch Sports Resort, el pase de expansión (contenido descargable de pago) de Pokémon Pokopia y Fire Emblem: Fortune’s Weave.

En la nueva presentación Nintendo Direct se han podido ver juegos muy esperados y títulos actualizados que llegarán a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, junto con muchas otras noticias que se han anunciado en primicia.

Se ha anunciado el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el aclamado clásico de Nintendo 64, que ahora se dispone a renacer para una nueva generación en Nintendo Switch 2. Otras novedades destacadas han sido KINGDOM HEARTS IV, que marca el regreso de la serie narrativa de rol y acción de Disney y Square Enix; Xenoblade Genesis, que supone un nuevo comienzo para la serie Xenoblade; Nintendo Switch Sports Resort, que ofrece diversión deportiva en un ambiente vacacional; una actualización gratuita y contenido descargable de pago que llegarán próximamente a Pokémon Pokopia; un nuevo capítulo de la divertida y entrañable aventura de DELTARUNE; unas pruebas de red cerradas (evento Network Test) que se llevarán a cabo en The Duskbloods, el título multijugador de acción obra de FromSoftware; y una serie de desafíos para Donkey Kong Bananza y juegos clásicos de Donkey Kong que están disponibles mediante Nintendo Switch Online.

Asimismo, en la presentación se han compartido novedades y primeras imágenes de otros títulos muy esperados que llegarán a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch: aparte del regreso de Fox McCloud con Star Fox o de una versión con mejoras gráficas de Minecraft, hemos podido ver nuevas secuencias de Orbitals, la aventura cooperativa de plataformas con un toque retro, y del juego de rol táctico Fire Emblem: Fortune’s Weave. También ha habido tiempo para conocer más detalles sobre Onimusha: Way of the Sword, la nueva entrega de la épica serie de lucha con espadas Onimusha de Capcom; sobre Splatoon Raiders, el juego de acción y disparos que gira en torno a la caza de tesoros; sobre Rhythm Paradise Groove, con sus modos multijugador local y otros adicionales que se pueden desbloquear; y sobre DRAGON QUEST MONSTERS: El reino marchito, el título más reciente de la serie DRAGON QUEST MONSTERS. Por otro lado, Nintendo ha anunciado que se publicará un nuevo vídeo de Nintendo Treehouse: Live que permitirá conocer más a fondo Splatoon Raiders y Star Fox para Nintendo Switch 2, junto con Rhythm Paradise Groove para Nintendo Switch.

El vídeo completo de la presentación Nintendo Direct está disponible aquí.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time. El clásico de Nintendo 64 se dispone a renacer en 2026 para una nueva generación, exclusivamente en Nintendo Switch 2.

El clásico de Nintendo 64 se dispone a renacer en 2026 para una nueva generación, exclusivamente en Nintendo Switch 2. KINGDOM HEARTS IV . En esta nueva entrega de la serie de rol y acción que desarrolla y publica Square Enix, Sora se topará con un elenco de personajes muy diverso en la misteriosa ciudad de Quadratum. Nuestro protagonista viajará una vez más a distintos reinos, donde nuevos personajes se cruzarán en su camino y un nuevo capítulo se abrirá ante él al adquirir otros poderes. KINGDOM HEARTS IV estará disponible para Nintendo Switch 2 desde la fecha de lanzamiento del juego.

. En esta nueva entrega de la serie de rol y acción que desarrolla y publica Square Enix, Sora se topará con un elenco de personajes muy diverso en la misteriosa ciudad de Quadratum. Nuestro protagonista viajará una vez más a distintos reinos, donde nuevos personajes se cruzarán en su camino y un nuevo capítulo se abrirá ante él al adquirir otros poderes. estará disponible para Nintendo Switch 2 desde la fecha de lanzamiento del juego. KINGDOM HEARTS Collection [I~III]. Tanto los fans más curtidos como jugadores recién llegados a esta serie podrán disfrutar del comienzo de la aventura de KINGDOM HEARTS gracias a esta compilación. En compañía de Sora, Donald y Goofy, recorrerán mundos de Disney y Pixar para erradicar la oscuridad mediante el poder de la llave espada. Por el camino, descubrirán las historias de un mágico elenco de personajes y entablarán amistad con ellos. La compilación se compone de KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- , KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue y KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) . KINGDOM HEARTS Collection [I~III] estará disponible a partir del 8 de octubre en Nintendo Switch 2. A lo largo de hoy, se abrirán las reservas, y también estará disponible una versión de prueba de KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) en Nintendo eShop.

Tanto los fans más curtidos como jugadores recién llegados a esta serie podrán disfrutar del comienzo de la aventura de KINGDOM HEARTS gracias a esta compilación. En compañía de Sora, Donald y Goofy, recorrerán mundos de Disney y Pixar para erradicar la oscuridad mediante el poder de la llave espada. Por el camino, descubrirán las historias de un mágico elenco de personajes y entablarán amistad con ellos. La compilación se compone de , y . estará disponible a partir del 8 de octubre en Nintendo Switch 2. A lo largo de hoy, se abrirán las reservas, y también estará disponible una versión de prueba de en Nintendo eShop. Nintendo Switch Sports Resort. Los jugadores podrán regresar una vez más a la Isla Wuhu en esta nueva entrega de la serie deportiva, que se lanzará en exclusiva para Nintendo Switch 2. Podrán crear un personaje Mii o un Sportsmate y luego disfrutar de 12 disciplinas deportivas mediante intuitivos controles de movimiento que hacen uso de los mandos Joy-Con 2 de diversas maneras: a modo de raquetas, arcos o incluso manillares. Será posible jugar tanto en solitario como con familiares y amigos *3 en disciplinas deportivas nuevas y en otras bien conocidas, como el boxeo, el tenis de mesa, el tiro con arco, el tenis, el voleibol, los bolos, el baloncesto, el golf y la guerra de pulgares. Además, también se podrá pasar el rato con actividades de ocio más relajadas: subirse a un monopatín y hacer skate (utilizando el modo ratón de los mandos Joy-Con 2), surcar las olas en una moto de agua o recorrer los cielos a bordo de una avioneta. Y será posible saltar a la comba como calentamiento previo a cualquiera de estas actividades. Nintendo Switch Sports Resort estará disponible en Nintendo Switch 2 a partir del 22 de octubre; las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

Los jugadores podrán regresar una vez más a la Isla Wuhu en esta nueva entrega de la serie deportiva, que se lanzará en exclusiva para Nintendo Switch 2. Podrán crear un personaje Mii o un Sportsmate y luego disfrutar de 12 disciplinas deportivas mediante intuitivos controles de movimiento que hacen uso de los mandos Joy-Con 2 de diversas maneras: a modo de raquetas, arcos o incluso manillares. Será posible jugar tanto en solitario como con familiares y amigos en disciplinas deportivas nuevas y en otras bien conocidas, como el boxeo, el tenis de mesa, el tiro con arco, el tenis, el voleibol, los bolos, el baloncesto, el golf y la guerra de pulgares. Además, también se podrá pasar el rato con actividades de ocio más relajadas: subirse a un monopatín y hacer skate (utilizando el modo ratón de los mandos Joy-Con 2), surcar las olas en una moto de agua o recorrer los cielos a bordo de una avioneta. Y será posible saltar a la comba como calentamiento previo a cualquiera de estas actividades. estará disponible en Nintendo Switch 2 a partir del 22 de octubre; las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. The Duskbloods . En este nuevo título multijugador de acción, los jugadores asumirán el rol de Conversos de Sangre y lucharán con ayuda de otros siete jugadores *2 (o contra ellos) valiéndose de singulares armas y habilidades. Con el fin de hacerse con la codiciada Sangre Primigenia, trascenderán su propia humanidad mediante poderes de sangre que transforman tanto su personaje como su estilo de combate. El juego llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 a lo largo de 2026 y, como se ha podido ver en la presentación, pronto se compartirá más información sobre las pruebas de red cerradas (evento Network Test) para el juego, que se llevarán a cabo en verano de 2026.

. En este nuevo título multijugador de acción, los jugadores asumirán el rol de Conversos de Sangre y lucharán con ayuda de otros siete jugadores (o contra ellos) valiéndose de singulares armas y habilidades. Con el fin de hacerse con la codiciada Sangre Primigenia, trascenderán su propia humanidad mediante poderes de sangre que transforman tanto su personaje como su estilo de combate. El juego llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 a lo largo de 2026 y, como se ha podido ver en la presentación, pronto se compartirá más información sobre las pruebas de red cerradas (evento Network Test) para el juego, que se llevarán a cabo en verano de 2026. Xenoblade Genesis. En 2027, se marcará un nuevo comienzo para la serie Xenoblade en Nintendo Switch 2. Se compartirán más detalles al respecto en el futuro.

En 2027, se marcará un nuevo comienzo para la serie Xenoblade en Nintendo Switch 2. Se compartirán más detalles al respecto en el futuro. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition . Los jugadores podrán disfrutar de la aclamada primera entrega de la saga Xenoblade Chronicles con una frecuencia de imágenes de 60 fps y una resolución de 4K *4 (en televisores compatibles) o Full HD (en el modo portátil). Además, esta edición también incluye diversos añadidos, como un veloz vehículo que permite atravesar rápidamente los vastos parajes del juego, nuevos modos de carreras donde se podrán obtener recompensas, nuevos diseños para el equipamiento y doblaje de voz (en inglés y japones) para las conversaciones. Quienes ya posean una copia de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition para Nintendo Switch tendrán a su disposición un paquete de mejora *5 . Además, a lo largo de este año también se pondrán a la venta las versiones Nintendo Switch 2 Edition de Xenoblade Chronicles 2 y Xenoblade Chronicles 3 . La versión en formato digital de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition estará disponible hoy mismo; Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition se lanzará el 30 de julio y Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition aterrizará el 3 de diciembre. Ya se han abierto las reservas digitales para los paquetes de mejora. Las correspondientes versiones en formato físico se pondrán a la venta el 30 de julio, el 1 de octubre y el 3 de diciembre respectivamente.

. Los jugadores podrán disfrutar de la aclamada primera entrega de la saga Xenoblade Chronicles con una frecuencia de imágenes de 60 fps y una resolución de 4K (en televisores compatibles) o Full HD (en el modo portátil). Además, esta edición también incluye diversos añadidos, como un veloz vehículo que permite atravesar rápidamente los vastos parajes del juego, nuevos modos de carreras donde se podrán obtener recompensas, nuevos diseños para el equipamiento y doblaje de voz (en inglés y japones) para las conversaciones. Quienes ya posean una copia de para Nintendo Switch tendrán a su disposición un paquete de mejora . Además, a lo largo de este año también se pondrán a la venta las versiones Nintendo Switch 2 Edition de y . La versión en formato digital de estará disponible hoy mismo; se lanzará el 30 de julio y aterrizará el 3 de diciembre. Ya se han abierto las reservas digitales para los paquetes de mejora. Las correspondientes versiones en formato físico se pondrán a la venta el 30 de julio, el 1 de octubre y el 3 de diciembre respectivamente. Actualización gratuita y contenido descargable de pago para Pokémon Pokopia . Los jugadores podrán seguir divirtiéndose de lo lindo bajo el agua gracias a una actualización gratuita que llegará en agosto y que les permitirá explorar el fondo del mar con el nuevo movimiento Buceo. También podrán plantar hierba alta, construir estructuras y crear sus propios vecindarios submarinos en compañía de los Pokémon. Además, próximamente llegará contenido descargable de pago *1 , el pase de expansión de Pokémon Pokopia , que incorporará nuevos añadidos al juego en tres partes. La primera de ellas, Cuenca Coralina, estará disponible a partir de agosto y añadirá un nuevo vecindario, en el que los jugadores encontrarán nuevo mobiliario, atuendos y amigos Pokémon. El contenido descargable de pago Pokémon Pokopia: pase de expansión se podrá comprar en Nintendo eShop desde hoy mismo.

. Los jugadores podrán seguir divirtiéndose de lo lindo bajo el agua gracias a una actualización gratuita que llegará en agosto y que les permitirá explorar el fondo del mar con el nuevo movimiento Buceo. También podrán plantar hierba alta, construir estructuras y crear sus propios vecindarios submarinos en compañía de los Pokémon. Además, próximamente llegará contenido descargable de pago , el , que incorporará nuevos añadidos al juego en tres partes. La primera de ellas, Cuenca Coralina, estará disponible a partir de agosto y añadirá un nuevo vecindario, en el que los jugadores encontrarán nuevo mobiliario, atuendos y amigos Pokémon. El contenido descargable de pago se podrá comprar en Nintendo eShop desde hoy mismo. Minecraft . En este icónico juego de estilo sandbox, la clave está en crear auténticas obras de arte ¡mientras se hace todo lo posible para sobrevivir durante la noche! Los jugadores podrán construir todo aquello que se les ocurra, arrojar luz sobre distintos misterios y plantar cara a enemigos en un mundo que no tiene límites y que resulta único e irrepetible en cada partida. La nueva versión para Nintendo Switch 2 llega con elementos visuales mejorados, gracias a la actualización gráfica Vibrant Visuals, y también incluye el pack Super Mario Mash-Up, que permite explorar un mundo personalizado que gira en torno a Mario, así como 15 temas y 40 apariencias para los jugadores inspirados en la emblemática serie Super Mario. Al comprar la versión para Nintendo Switch 2, será posible transferir los datos de guardado desde la versión para Nintendo Switch. Los jugadores podrán divertirse con sus amigos aunque jueguen en otras plataformas, así como librar partidas multijugador de manera local *3 o a través de internet *2 . Minecraft aterrizará en Nintendo Switch 2 a lo largo de este año.

. En este icónico juego de estilo sandbox, la clave está en crear auténticas obras de arte ¡mientras se hace todo lo posible para sobrevivir durante la noche! Los jugadores podrán construir todo aquello que se les ocurra, arrojar luz sobre distintos misterios y plantar cara a enemigos en un mundo que no tiene límites y que resulta único e irrepetible en cada partida. La nueva versión para Nintendo Switch 2 llega con elementos visuales mejorados, gracias a la actualización gráfica Vibrant Visuals, y también incluye el pack Super Mario Mash-Up, que permite explorar un mundo personalizado que gira en torno a Mario, así como 15 temas y 40 apariencias para los jugadores inspirados en la emblemática serie Super Mario. Al comprar la versión para Nintendo Switch 2, será posible transferir los datos de guardado desde la versión para Nintendo Switch. Los jugadores podrán divertirse con sus amigos aunque jueguen en otras plataformas, así como librar partidas multijugador de manera local o a través de internet . aterrizará en Nintendo Switch 2 a lo largo de este año. Orbitals . Maki y Omura son los protagonistas de esta aventura intergaláctica, pensada para jugar a dúo de manera cooperativa, que se ambienta en una galaxia con un aspecto inspirado en las series de anime de antaño. En este juego, que será exclusivo de Nintendo Switch 2, los jugadores formarán equipo para plantarle cara a una mortífera tormenta cósmica y montones de amenazas más mientras tratan de salvar lo que queda de su hogar. Se ha diseñado para que dos personas jueguen asimétricamente, bien de manera local con la pantalla partida o bien mediante GameShare *6 , tanto de manera local como a través de internet. Estamos ante un título en el que trabajar en equipo de manera eficiente y comunicarse claramente siempre tienen su recompensa. Tocará salvar el mundo a dos manos cuando Orbitals llegue el 3 de septiembre a Nintendo Switch 2. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

. Maki y Omura son los protagonistas de esta aventura intergaláctica, pensada para jugar a dúo de manera cooperativa, que se ambienta en una galaxia con un aspecto inspirado en las series de anime de antaño. En este juego, que será exclusivo de Nintendo Switch 2, los jugadores formarán equipo para plantarle cara a una mortífera tormenta cósmica y montones de amenazas más mientras tratan de salvar lo que queda de su hogar. Se ha diseñado para que dos personas jueguen asimétricamente, bien de manera local con la pantalla partida o bien mediante GameShare , tanto de manera local como a través de internet. Estamos ante un título en el que trabajar en equipo de manera eficiente y comunicarse claramente siempre tienen su recompensa. Tocará salvar el mundo a dos manos cuando llegue el 3 de septiembre a Nintendo Switch 2. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. Onimusha: Way of the Sword. Este juego de acción, con tintes de fantasía oscura, gira en torno a intensos combates con espadas, con el telón de fondo de un Kioto que sufre la invasión de unos seres sobrenaturales. El protagonista es el espadachín Miyamoto Musashi, un joven y aguerrido samurái cuya leyenda forma parte de la historia japonesa. Sobre él recae la responsabilidad de expulsar a los monstruosos Genma y enviarlos de vuelta al inframundo. Gracias a los controles de movimiento de los mandos Joy-Con 2, los jugadores podrán disfrutar incluso más si cabe de impactantes combates a golpe de espada. El juego llegará el 25 de septiembre a Nintendo Switch 2; las reservas se abren a lo largo de hoy en Nintendo eShop.

Este juego de acción, con tintes de fantasía oscura, gira en torno a intensos combates con espadas, con el telón de fondo de un Kioto que sufre la invasión de unos seres sobrenaturales. El protagonista es el espadachín Miyamoto Musashi, un joven y aguerrido samurái cuya leyenda forma parte de la historia japonesa. Sobre él recae la responsabilidad de expulsar a los monstruosos Genma y enviarlos de vuelta al inframundo. Gracias a los controles de movimiento de los mandos Joy-Con 2, los jugadores podrán disfrutar incluso más si cabe de impactantes combates a golpe de espada. El juego llegará el 25 de septiembre a Nintendo Switch 2; las reservas se abren a lo largo de hoy en Nintendo eShop. Fire Emblem: Fortune’s Weave . Muy pronto darán comienzo los Juegos Heroicos, cuando esta nueva entrega de la serie Fire Emblem tome las armas en Nintendo Switch 2. Esta historia de destinos entrelazados, forjada al calor del combate y a golpe de acero, gira en torno a cuatro héroes: Cai, un joven decidido a salvar a su padre cautivo; Dietrich, un espadachín que busca sin cesar un rival a su altura; Theodora, una reina que desea cumplir el sueño de su tierra natal; y Leda, una artista con sed de venganza. Entre combate y combate de los Juegos Heroicos, los jugadores tendrán la posibilidad de explorar a sus anchas Dagsion, la capital, y pulir su técnica en la plaza de armas, estrechar lazos con otros personajes para que se unan a sus filas y viajar allende los muros de Dagsion para obtener más experiencia. El juego llegará a Nintendo Switch 2 el 17 de septiembre, fecha en que también se pondrá a la venta Fire Emblem: Fortune’s Weave (colección dagdana) , una edición especial que incluye una caja metalizada, tarjetas ilustradas de los personajes, un póster con un mapa de Dagda y un libro de ilustraciones. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

. Muy pronto darán comienzo los Juegos Heroicos, cuando esta nueva entrega de la serie Fire Emblem tome las armas en Nintendo Switch 2. Esta historia de destinos entrelazados, forjada al calor del combate y a golpe de acero, gira en torno a cuatro héroes: Cai, un joven decidido a salvar a su padre cautivo; Dietrich, un espadachín que busca sin cesar un rival a su altura; Theodora, una reina que desea cumplir el sueño de su tierra natal; y Leda, una artista con sed de venganza. Entre combate y combate de los Juegos Heroicos, los jugadores tendrán la posibilidad de explorar a sus anchas Dagsion, la capital, y pulir su técnica en la plaza de armas, estrechar lazos con otros personajes para que se unan a sus filas y viajar allende los muros de Dagsion para obtener más experiencia. El juego llegará a Nintendo Switch 2 el 17 de septiembre, fecha en que también se pondrá a la venta , una edición especial que incluye una caja metalizada, tarjetas ilustradas de los personajes, un póster con un mapa de Dagda y un libro de ilustraciones. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop. DK Challenge. Este evento de duración limitada está a punto de irrumpir en Nintendo Switch 2 a través de Nintendo Switch Online *2 . Entre el 10 de junio y el 1 de septiembre, a los jugadores les espera un singular evento que conmemora la serie Donkey Kong. Podrán plantarles cara a distintos desafíos en varios juegos que protagoniza Donkey Kong en NES, Super NES y Game Boy, y que se incluyen en el catálogo de Nintendo Classics. Al superarlos, obtendrán tarjetas coleccionables en formato digital. Además, quienes tengan Donkey Kong Bananza podrán enfrentarse a más desafíos si cabe.

Este evento de duración limitada está a punto de irrumpir en Nintendo Switch 2 a través de Nintendo Switch Online . Entre el 10 de junio y el 1 de septiembre, a los jugadores les espera un singular evento que conmemora la serie Donkey Kong. Podrán plantarles cara a distintos desafíos en varios juegos que protagoniza Donkey Kong en NES, Super NES y Game Boy, y que se incluyen en el catálogo de Nintendo Classics. Al superarlos, obtendrán tarjetas coleccionables en formato digital. Además, quienes tengan podrán enfrentarse a más desafíos si cabe. Evento del contenido descargable Donkey Kong Bananza: Isla de DK + Caza de esmeraldas . Dentro de este contenido descargable de pago *1 se celebrará, durante un tiempo limitado, un evento a modo de colaboración con Super Mario Bros. Esta colaboración temporal constará de cuatro entregas; la primera comenzará hoy mismo. Al participar en el evento, los jugadores que hayan completado el juego base y adquirido el contenido descargable podrán disfrutar de nuevos modelitos para Donkey Kong y Pauline inspirados en Mario y Luigi, así como toparse con bloques de interrogación, superchampiñones y muchas cosas más.

. Dentro de este contenido descargable de pago se celebrará, durante un tiempo limitado, un evento a modo de colaboración con Super Mario Bros. Esta colaboración temporal constará de cuatro entregas; la primera comenzará hoy mismo. Al participar en el evento, los jugadores que hayan completado el juego base y adquirido el contenido descargable podrán disfrutar de nuevos modelitos para Donkey Kong y Pauline inspirados en Mario y Luigi, así como toparse con bloques de interrogación, superchampiñones y muchas cosas más. DELTARUNE Chapter 5 . El capítulo 5 de DELTARUNE es una divertida y tierna aventura que profundiza en la historia paralela de UNDERTALE , y que llega de la mano del creador de dicho título. Los jugadores lucharán contra los enemigos o les perdonarán la vida en combates cargados de acción conforme exploran un mundo misterioso al lado de una serie de personajes, tanto nuevos como conocidos. Nuevas aventuras están brotando por doquier, así que les tocará lanzarse de lleno a la oscuridad porque… ¡DELTARUNE les está esperando! El capítulo 5 llegará el 24 de junio a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch en forma de actualización gratuita para DELTARUNE .

. El capítulo 5 de DELTARUNE es una divertida y tierna aventura que profundiza en la historia paralela de , y que llega de la mano del creador de dicho título. Los jugadores lucharán contra los enemigos o les perdonarán la vida en combates cargados de acción conforme exploran un mundo misterioso al lado de una serie de personajes, tanto nuevos como conocidos. Nuevas aventuras están brotando por doquier, así que les tocará lanzarse de lleno a la oscuridad porque… ¡DELTARUNE les está esperando! El llegará el 24 de junio a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch en forma de actualización gratuita para . DRAGON QUEST MONSTERS: El reino marchito . En esta nueva entrega de la serie DRAGON QUEST MONSTERS, los jugadores podrán dedicarse a descubrir, reclutar y entrenar a un sinnúmero de inolvidables criaturas. Desde el emblemático limo a otras caras nuevas, cada monstruo tiene el potencial de ser un aliado y unirse al equipo. Gracias a la singular opción de sintetizar monstruos, los jugadores podrán combinarlos para crear acompañantes a medida, lo cual ofrece una gran libertad de personalización y otorga un componente estratégico más marcado a los combates. Con cientos de monstruos por descubrir, ¡quién sabe dónde podría acechar un nuevo favorito! DRAGON QUEST MONSTERS: El reino marchito estará disponible a partir del 3 de diciembre, tanto en Nintendo Switch 2 como en Nintendo Switch.

. En esta nueva entrega de la serie DRAGON QUEST MONSTERS, los jugadores podrán dedicarse a descubrir, reclutar y entrenar a un sinnúmero de inolvidables criaturas. Desde el emblemático limo a otras caras nuevas, cada monstruo tiene el potencial de ser un aliado y unirse al equipo. Gracias a la singular opción de sintetizar monstruos, los jugadores podrán combinarlos para crear acompañantes a medida, lo cual ofrece una gran libertad de personalización y otorga un componente estratégico más marcado a los combates. Con cientos de monstruos por descubrir, ¡quién sabe dónde podría acechar un nuevo favorito! estará disponible a partir del 3 de diciembre, tanto en Nintendo Switch 2 como en Nintendo Switch. Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Este juego de rol, acción y fantasía para una sola persona es la versión ampliada de Dragon’s Dogma 2 . Los jugadores emprenderán una aventura para matar al dragón que los despojó de su corazón, asumiendo el rol de Arisen. Habrán de enfrentarse a bárbaros hostiles, enemigos legendarios y monstruos descomunales, para lo cual deberán planificar sus acciones de manera estratégica y tirar de distintas técnicas. Tendrán a su disposición distintas vocaciones y armas, mientras van recorriendo los parajes junto a sus peones, acompañantes sobrenaturales que les echarán una mano a la hora de cumplir la misión que les ha dictado el destino. Además, en esta versión se podrán explorar las tierras de Norgan, una gélida y blanquecina región que alberga poderosas riquezas, las cuales se pueden obtener al explorar o al vencer a feroces monstruos que escapan a toda comprensión humana. La aventura de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen arrancará en Nintendo Switch 2 el 9 de octubre.

Este juego de rol, acción y fantasía para una sola persona es la versión ampliada de . Los jugadores emprenderán una aventura para matar al dragón que los despojó de su corazón, asumiendo el rol de Arisen. Habrán de enfrentarse a bárbaros hostiles, enemigos legendarios y monstruos descomunales, para lo cual deberán planificar sus acciones de manera estratégica y tirar de distintas técnicas. Tendrán a su disposición distintas vocaciones y armas, mientras van recorriendo los parajes junto a sus peones, acompañantes sobrenaturales que les echarán una mano a la hora de cumplir la misión que les ha dictado el destino. Además, en esta versión se podrán explorar las tierras de Norgan, una gélida y blanquecina región que alberga poderosas riquezas, las cuales se pueden obtener al explorar o al vencer a feroces monstruos que escapan a toda comprensión humana. La aventura de arrancará en Nintendo Switch 2 el 9 de octubre. Rhythm Paradise Groove . Esta colección de nuevos juegos musicales está pensada para poner a prueba el sentido del ritmo; ¡hay que pulsar los botones en el momento justo! Aquí, aprender resulta fácil y alcanzar un dominio total, muy satisfactorio. Los jugadores tendrán a su disposición más de 80 juegos rítmicos nuevos para disfrutar en solitario y más de 30 en los que colaborar o competir con otras personas *3 . Siguiendo el ritmo, tendrán que atrapar verduras al vuelo, hacer rebotar fruta con los bíceps, blandir mazos y mucho más. Cuatro jugadores pueden reunirse en torno a una sola consola para bloquear flechas o arrancar pelos de cebollas, entre otras actividades. Por otro lado, también podrán desbloquear Beatspell, un modo en el que deberán valerse del poder mágico del ritmo para lanzar hechizos y vencer a los monstruos. La pegadiza banda sonora original incluye temas del famoso músico japonés Tsunku♂. Rhythm Paradise Groove dará el do de pecho en Nintendo Switch el 2 de julio, y también estará disponible para Nintendo Switch 2. Las reservas ya se han abierto.

. Esta colección de nuevos juegos musicales está pensada para poner a prueba el sentido del ritmo; ¡hay que pulsar los botones en el momento justo! Aquí, aprender resulta fácil y alcanzar un dominio total, muy satisfactorio. Los jugadores tendrán a su disposición más de 80 juegos rítmicos nuevos para disfrutar en solitario y más de 30 en los que colaborar o competir con otras personas . Siguiendo el ritmo, tendrán que atrapar verduras al vuelo, hacer rebotar fruta con los bíceps, blandir mazos y mucho más. Cuatro jugadores pueden reunirse en torno a una sola consola para bloquear flechas o arrancar pelos de cebollas, entre otras actividades. Por otro lado, también podrán desbloquear Beatspell, un modo en el que deberán valerse del poder mágico del ritmo para lanzar hechizos y vencer a los monstruos. La pegadiza banda sonora original incluye temas del famoso músico japonés Tsunku♂. dará el do de pecho en Nintendo Switch el 2 de julio, y también estará disponible para Nintendo Switch 2. Las reservas ya se han abierto. Splatoon Raiders . En esta nueva aventura de Splatoon pensada principalmente para un jugador, el objetivo es cazar tesoros en las misteriosas islas Espiralita con ayuda del Clan Surimi, un trío de intrépidos músicos. Los jugadores podrán personalizar su aspecto y echar mano de artilugios (que se pueden mejorar) y armas que encajen con su propio estilo de juego. Durante sus incursiones, irán haciéndose más fuertes y subiendo de nivel conforme se enfrenten a los salmónidos, sus enemigos, con un integrante del Clan Surimi a los mandos del explorabot. Por otro lado, a partir del 23 de junio se podrán leer a diario cómics sobre los acontecimientos que preceden a Splatoon Raiders . Dichos cómics se publicarán de manera exclusiva en la aplicación para dispositivos inteligentes *7 Nintendo Today! Además, se celebrará un festival en Splatoon 3 a modo de colaboración, con temática de Splatoon Raiders . Tendrá lugar entre el 11 de julio a las 02:00 y el 13 de julio a las 02:00 (horas peninsulares). También se pondrán a la venta (el mismo día que el juego) un par de mandos Joy-Con 2 con una variación de colores, cuyo diseño se inspira en el Clan Surimi. Splatoon Raiders ofrece la mar de diversión, tanto a los veteranos de la serie como a los recién llegados. Se lanza el 23 de julio para Nintendo Switch 2, y las reservas ya se han abierto. El 30 de junio se compartirán más detalles en la presentación Splatoon Raiders Direct .

. En esta nueva aventura de Splatoon pensada principalmente para un jugador, el objetivo es cazar tesoros en las misteriosas islas Espiralita con ayuda del Clan Surimi, un trío de intrépidos músicos. Los jugadores podrán personalizar su aspecto y echar mano de artilugios (que se pueden mejorar) y armas que encajen con su propio estilo de juego. Durante sus incursiones, irán haciéndose más fuertes y subiendo de nivel conforme se enfrenten a los salmónidos, sus enemigos, con un integrante del Clan Surimi a los mandos del explorabot. Por otro lado, a partir del 23 de junio se podrán leer a diario cómics sobre los acontecimientos que preceden a . Dichos cómics se publicarán de manera exclusiva en la aplicación para dispositivos inteligentes Además, se celebrará un festival en a modo de colaboración, con temática de . Tendrá lugar entre el 11 de julio a las 02:00 y el 13 de julio a las 02:00 (horas peninsulares). También se pondrán a la venta (el mismo día que el juego) un par de mandos Joy-Con 2 con una variación de colores, cuyo diseño se inspira en el Clan Surimi. ofrece la mar de diversión, tanto a los veteranos de la serie como a los recién llegados. Se lanza el 23 de julio para Nintendo Switch 2, y las reservas ya se han abierto. El 30 de junio se compartirán más detalles en la presentación . Star Fox . Esta versión con toques muy cinematográficos del juego de Nintendo 64 Lylat Wars llega con diseños de personajes y entornos completamente remodelados, cinemáticas con todo lujo de detalle, diálogos íntegramente doblados al español y una potente banda sonora orquestal. Además, el juego también ofrece la opción de apuntar con la mirilla mediante el modo ratón de los mandos Joy-Con 2 y cuenta con un nuevo añadido para GameChat *8 que permite a los jugadores adoptar el aspecto de su personaje favorito del universo de Star Fox, y añade nuevos modos de juego (incluido un multijugador en línea *2 ) a las clásicas partidas repletas de acción. La hora de embarcarse en una peligrosa misión para rescatar el sistema Lylat llega el 25 de junio, fecha en que Star Fox aterrizará en Nintendo Switch 2. A partir de hoy, estará disponible en Nintendo eShop una versión de prueba gratuita.

. Esta versión con toques muy cinematográficos del juego de Nintendo 64 llega con diseños de personajes y entornos completamente remodelados, cinemáticas con todo lujo de detalle, diálogos íntegramente doblados al español y una potente banda sonora orquestal. Además, el juego también ofrece la opción de apuntar con la mirilla mediante el modo ratón de los mandos Joy-Con 2 y cuenta con un nuevo añadido para GameChat que permite a los jugadores adoptar el aspecto de su personaje favorito del universo de Star Fox, y añade nuevos modos de juego (incluido un multijugador en línea ) a las clásicas partidas repletas de acción. La hora de embarcarse en una peligrosa misión para rescatar el sistema Lylat llega el 25 de junio, fecha en que aterrizará en Nintendo Switch 2. A partir de hoy, estará disponible en Nintendo eShop una versión de prueba gratuita. Big Walk . Los creadores de Untitled Goose Game nos traen esta aventura multijugador cooperativa donde charlar y trabajar en equipo son la base de todo. Los jugadores podrán recorrer con sus amigos *2 un pacífico y pintoresco mundo donde los retos, los rompecabezas y los descubrimientos de todo tipo aguardan a la vuelta de cada esquina. Deberán unir fuerzas para ubicarse en su entorno y saber por dónde avanzar, se comunicarán por medio de diversos utensilios y discurrirán nuevos métodos para establecer contacto cuando hablar no sea una opción. La clave está en explorar al ritmo de cada cual, pasar el rato sin más y perderse en este mundo en compañía de otras personas. Big Walk estará disponible el 4 de agosto para Nintendo Switch 2.

. Los creadores de nos traen esta aventura multijugador cooperativa donde charlar y trabajar en equipo son la base de todo. Los jugadores podrán recorrer con sus amigos un pacífico y pintoresco mundo donde los retos, los rompecabezas y los descubrimientos de todo tipo aguardan a la vuelta de cada esquina. Deberán unir fuerzas para ubicarse en su entorno y saber por dónde avanzar, se comunicarán por medio de diversos utensilios y discurrirán nuevos métodos para establecer contacto cuando hablar no sea una opción. La clave está en explorar al ritmo de cada cual, pasar el rato sin más y perderse en este mundo en compañía de otras personas. estará disponible el 4 de agosto para Nintendo Switch 2. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition. La nueva entrega de esta serie de acción irrumpirá en Nintendo Switch 2 derrochando garbo y con un montón de contenido descargable bajo el brazo. Los jugadores podrán lanzarse de lleno a esta mezcla de acción de alto voltaje y peculiares personajes, entre los que se incluye como seleccionable a Vergil, el eterno rival de Dante (y un gran favorito de los fans). Las escenas de vértigo y los espectaculares gráficos se podrán disfrutar a 60 fps en los modos televisor y portátil a partir del 23 de junio, fecha en que se lanzará el juego para Nintendo Switch 2. Las reservas se abrirán a lo largo del día de hoy.

La nueva entrega de esta serie de acción irrumpirá en Nintendo Switch 2 derrochando garbo y con un montón de contenido descargable bajo el brazo. Los jugadores podrán lanzarse de lleno a esta mezcla de acción de alto voltaje y peculiares personajes, entre los que se incluye como seleccionable a Vergil, el eterno rival de Dante (y un gran favorito de los fans). Las escenas de vértigo y los espectaculares gráficos se podrán disfrutar a 60 fps en los modos televisor y portátil a partir del 23 de junio, fecha en que se lanzará el juego para Nintendo Switch 2. Las reservas se abrirán a lo largo del día de hoy. FINAL FANTASY RESONANCE. Esta nueva aventura de FINAL FANTASY es la primera entrega en HD-2D de la franquicia, y hace gala de los habituales combates por turnos de la misma. Cuenta con un sistema de combate estratégico, una historia narrativa con tintes muy dramáticos, personajes con actuaciones de voz y, además, ofrece la opción de recorrer el mundo a lomos de un chocobo y en una aeronave. También rinde homenaje a los juegos principales de la franquicia FINAL FANTASY al permitir invocar “visiones”, icónicos personajes como Cloud, Terra y Clive, que pueden unirse a los combates y ejecutar movimientos especiales. FINAL FANTASY RESONANCE estará disponible para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch desde el 22 de octubre.

Esta nueva aventura de FINAL FANTASY es la primera entrega en HD-2D de la franquicia, y hace gala de los habituales combates por turnos de la misma. Cuenta con un sistema de combate estratégico, una historia narrativa con tintes muy dramáticos, personajes con actuaciones de voz y, además, ofrece la opción de recorrer el mundo a lomos de un chocobo y en una aeronave. También rinde homenaje a los juegos principales de la franquicia FINAL FANTASY al permitir invocar “visiones”, icónicos personajes como Cloud, Terra y Clive, que pueden unirse a los combates y ejecutar movimientos especiales. estará disponible para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch desde el 22 de octubre. JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON . Los desarrolladores de Vampire Survivors nos traen este título de acción, batalla campal y supervivencia que se ambienta en el mundo de la famosa serie de anime del que recibe su nombre. En él, los jugadores deberán luchar contra un grupo tras otro de espíritus malditos a la vez que compiten contra hasta siete rivales en frenéticas partidas multijugador *2 en línea. Podrán elegir entre más de 20 personajes del universo de Jujutsu Kaisen y valerse de sencillos controles con ataques automáticos; para lograr salir airosos, deberán posicionarse de manera estratégica y actuar en el momento preciso. Al vencer a los enemigos, obtendrán puntos y, cuando reúnan 100, podrán añadir reglas a la partida para seguir luchando por el primer puesto en una clasificación que cambia constantemente. Al final, el combate llegará a su punto álgido con un duelo entre los dos mejores jugadores. Los intensos combates de JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON llegarán a Nintendo Switch 2 a lo largo de 2026.

. Los desarrolladores de nos traen este título de acción, batalla campal y supervivencia que se ambienta en el mundo de la famosa serie de anime del que recibe su nombre. En él, los jugadores deberán luchar contra un grupo tras otro de espíritus malditos a la vez que compiten contra hasta siete rivales en frenéticas partidas multijugador en línea. Podrán elegir entre más de 20 personajes del universo de Jujutsu Kaisen y valerse de sencillos controles con ataques automáticos; para lograr salir airosos, deberán posicionarse de manera estratégica y actuar en el momento preciso. Al vencer a los enemigos, obtendrán puntos y, cuando reúnan 100, podrán añadir reglas a la partida para seguir luchando por el primer puesto en una clasificación que cambia constantemente. Al final, el combate llegará a su punto álgido con un duelo entre los dos mejores jugadores. Los intensos combates de llegarán a Nintendo Switch 2 a lo largo de 2026. Pikuniku 2. Esta nueva aventura de exploración y puzles en 3D supone una experiencia de lo más extravagante. Los jugadores vagarán sin rumbo fijo, resolverán problemas y cotillearán largo y tendido en un mundo repleto de encanto y color donde la aparente felicidad oculta algo más. Por el camino, se toparán con personajes muy peculiares, cada uno de los cuales tendrá una historia para contar. Sus relatos están aderezados con detalles sobre frutas gigantescas, malvados robots rana y una patata todopoderosa. Pikuniku 2 llegará a Nintendo Switch 2 a lo largo de 2027.

Esta nueva aventura de exploración y puzles en 3D supone una experiencia de lo más extravagante. Los jugadores vagarán sin rumbo fijo, resolverán problemas y cotillearán largo y tendido en un mundo repleto de encanto y color donde la aparente felicidad oculta algo más. Por el camino, se toparán con personajes muy peculiares, cada uno de los cuales tendrá una historia para contar. Sus relatos están aderezados con detalles sobre frutas gigantescas, malvados robots rana y una patata todopoderosa. llegará a Nintendo Switch 2 a lo largo de 2027. Rayman Legends Retold. Esta versión rediseñada del popular juego de plataformas aterrizará en Nintendo Switch 2 con un montón de añadidos: más contenido, impresionantes gráficos en 3D y giros argumentales en una nueva historia que conduce a un misterioso sexto mundo (con villano incluido). Además, incluye nuevas mecánicas de juego, cinemáticas con actuación de voz y una banda sonora ampliada. Los jugadores podrán divertirse en solitario o cooperar con hasta tres personas más *3 , saltando, asestando puñetazos y planeando en esta frenética aventura repleta de acción. Asimismo, podrán, entre otras cosas, jugar a una versión remozada del modo multijugador Kung Foot mediante GameShare *6 , tanto de manera local como a través de internet. Rayman Legends Retold se lanzará el 1 de octubre para Nintendo Switch 2.

Esta versión rediseñada del popular juego de plataformas aterrizará en Nintendo Switch 2 con un montón de añadidos: más contenido, impresionantes gráficos en 3D y giros argumentales en una nueva historia que conduce a un misterioso sexto mundo (con villano incluido). Además, incluye nuevas mecánicas de juego, cinemáticas con actuación de voz y una banda sonora ampliada. Los jugadores podrán divertirse en solitario o cooperar con hasta tres personas más , saltando, asestando puñetazos y planeando en esta frenética aventura repleta de acción. Asimismo, podrán, entre otras cosas, jugar a una versión remozada del modo multijugador Kung Foot mediante GameShare , tanto de manera local como a través de internet. se lanzará el 1 de octubre para Nintendo Switch 2. Ninjala 2: The Uncharted Planet . Ninjala regresa con un juego repleto de acción y chicle en la primera entrega de mundo abierto de la serie. En este primer capítulo de una saga que se compone de dos partes, nuestro protagonista se ve transportado a un mundo desconocido tras romper un sello prohibido, y deberá recorrer enormes parajes en su pugna por regresar a la Tierra. Los jugadores se servirán del Chicle ninja para llevar a cabo distintas acciones, impulsarse, hacer globos para flotar o crearse un gancho que les permita recorrer el planeta en un pispás. Además, podrán alzarse con la victoria frente a los enemigos al tirar de armas como katanas, martillos o cohetes. Hasta cuatro personas podrán disputar partidas cooperativas, tanto de manera local *3 como en línea *2 , y verse las caras con imponentes enemigos. Ninjala 2: The Uncharted Planet llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 en primavera de 2027.

. Ninjala regresa con un juego repleto de acción y chicle en la primera entrega de mundo abierto de la serie. En este primer capítulo de una saga que se compone de dos partes, nuestro protagonista se ve transportado a un mundo desconocido tras romper un sello prohibido, y deberá recorrer enormes parajes en su pugna por regresar a la Tierra. Los jugadores se servirán del Chicle ninja para llevar a cabo distintas acciones, impulsarse, hacer globos para flotar o crearse un gancho que les permita recorrer el planeta en un pispás. Además, podrán alzarse con la victoria frente a los enemigos al tirar de armas como katanas, martillos o cohetes. Hasta cuatro personas podrán disputar partidas cooperativas, tanto de manera local como en línea , y verse las caras con imponentes enemigos. llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 en primavera de 2027. Lies of P: Edición completa. Este juego de estilo soulslike, que relata la aventura completa de la marioneta creada por Geppetto, se ha optimizado para Nintendo Switch 2. Los jugadores se verán envueltos en una maraña de mentiras con el telón de fondo de un mundo lleno de monstruos que desafían a la imaginación y personajes de poca confianza. En un lugar en que el engaño es la base de todo, cada decisión que tomen los jugadores determinará su nivel de humanidad, y sus acciones pasadas tendrán consecuencias en el presente. Tanto si deciden consolar a alguien que se halle al borde de la desesperación como buscar venganza junto con la Acechadora Legendaria, cada paso que den irá moldeando la historia, lo que abre las puertas a distintos finales que definirán el futuro de la franquicia. Esta edición incluye el juego base junto con la inquietante expansión que funciona como precuela, Lies of P: Overture , y se pondrá a la venta el 5 de agosto en Europa para Nintendo Switch 2. Las reservas se abrirán a lo largo del día de hoy.

Este juego de estilo soulslike, que relata la aventura completa de la marioneta creada por Geppetto, se ha optimizado para Nintendo Switch 2. Los jugadores se verán envueltos en una maraña de mentiras con el telón de fondo de un mundo lleno de monstruos que desafían a la imaginación y personajes de poca confianza. En un lugar en que el engaño es la base de todo, cada decisión que tomen los jugadores determinará su nivel de humanidad, y sus acciones pasadas tendrán consecuencias en el presente. Tanto si deciden consolar a alguien que se halle al borde de la desesperación como buscar venganza junto con la Acechadora Legendaria, cada paso que den irá moldeando la historia, lo que abre las puertas a distintos finales que definirán el futuro de la franquicia. Esta edición incluye el juego base junto con la inquietante expansión que funciona como precuela, , y se pondrá a la venta el 5 de agosto en Europa para Nintendo Switch 2. Las reservas se abrirán a lo largo del día de hoy. ONE PIECE: Grand Gourmet. Toca izar las velas y navegar hacia una nueva y culinaria aventura en este juego de simulación que invita a gestionar un restaurante en el mundo de la serie ONE PIECE. Los jugadores comenzarán en un pequeño barco y colaborarán con los Sombrero de Paja para crear nuevos platos, reunir ingredientes y hacer que su establecimiento se convierta en una referencia culinaria en todos los mares. Gracias a las habilidades de la fruta del Diablo y al modo ratón de los mandos Joy-Con 2, podrán preparar platos que dejarán con ganas de más tanto a los populares héroes de la serie como a infames piratas. Durante el proceso, podrán interactuar con ellos de maneras nuevas con respecto a lo visto en el anime o en el manga. Más de 400 personajes de ONE PIECE harán acto de presencia en el restaurante, donde cada turno vendrá cargado de sorpresas y momentos de lo más emotivos. ONE PIECE: Grand Gourmet estará disponible el 23 de octubre para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Toca izar las velas y navegar hacia una nueva y culinaria aventura en este juego de simulación que invita a gestionar un restaurante en el mundo de la serie ONE PIECE. Los jugadores comenzarán en un pequeño barco y colaborarán con los Sombrero de Paja para crear nuevos platos, reunir ingredientes y hacer que su establecimiento se convierta en una referencia culinaria en todos los mares. Gracias a las habilidades de la fruta del Diablo y al modo ratón de los mandos Joy-Con 2, podrán preparar platos que dejarán con ganas de más tanto a los populares héroes de la serie como a infames piratas. Durante el proceso, podrán interactuar con ellos de maneras nuevas con respecto a lo visto en el anime o en el manga. Más de 400 personajes de ONE PIECE harán acto de presencia en el restaurante, donde cada turno vendrá cargado de sorpresas y momentos de lo más emotivos. estará disponible el 23 de octubre para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Hello Kitty Party Land . En este party game, los jugadores podrán formar equipo con emblemáticos personajes de Sanrio para disputar partidas competitivas accesibles para todo el mundo. Diseñado para que se pueda disfrutar en solitario o con más personas, tanto de manera local como a través de internet, el título es una encantadora mezcla de minijuegos, opciones de personalización y progresión al estilo de los juegos de tablero. Los jugadores podrán toparse con más de 140 personajes de Sanrio y elegir entre 16 populares compañeros de juego con los que vivir aventuras en un montón de actividades diversas. Competirán en más de 40 minijuegos temáticos, centrados en personajes, crearán avatares personalizados ¡y muchas cosas más! Hello Kitty Party Land se lanzará el 29 de octubre, en exclusiva para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

. En este party game, los jugadores podrán formar equipo con emblemáticos personajes de Sanrio para disputar partidas competitivas accesibles para todo el mundo. Diseñado para que se pueda disfrutar en solitario o con más personas, tanto de manera local como a través de internet, el título es una encantadora mezcla de minijuegos, opciones de personalización y progresión al estilo de los juegos de tablero. Los jugadores podrán toparse con más de 140 personajes de Sanrio y elegir entre 16 populares compañeros de juego con los que vivir aventuras en un montón de actividades diversas. Competirán en más de 40 minijuegos temáticos, centrados en personajes, crearán avatares personalizados ¡y muchas cosas más! se lanzará el 29 de octubre, en exclusiva para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Muramasa: Revenant Blades . La serie de acción y rol en 2D regresa con una entrega centrada en ágiles combates con espada, y se ambienta en un místico mundo de inspiración nipona. Se puede elegir entre seis protagonistas para abrirse paso a tajo limpio por bellos paisajes donde las costumbres y tradiciones japonesas se respiran en cada rincón. El juego incluye, entre otras cosas, nuevas actuaciones de voz en inglés, modos de juego añadidos, impactantes gráficos en 4K, ubicaciones rediseñadas y más opciones de idioma. Se pondrá a la venta para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch a principios de 2027.

. La serie de acción y rol en 2D regresa con una entrega centrada en ágiles combates con espada, y se ambienta en un místico mundo de inspiración nipona. Se puede elegir entre seis protagonistas para abrirse paso a tajo limpio por bellos paisajes donde las costumbres y tradiciones japonesas se respiran en cada rincón. El juego incluye, entre otras cosas, nuevas actuaciones de voz en inglés, modos de juego añadidos, impactantes gráficos en 4K, ubicaciones rediseñadas y más opciones de idioma. Se pondrá a la venta para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch a principios de 2027. Metaphor: ReFantazio . Llega la evolución de los juegos de rol y fantasía, donde el objetivo es participar en el Torneo por el Trono y luchar por el futuro. Los jugadores tomarán las riendas de su propio destino, plantarán cara a sus miedos y harán despertar los poderes mágicos del arquetipo que yace en su interior. Formarán equipo con un interesantísimo elenco de personajes y emprenderán un periplo durante el cual podrán, entre otras cosas, explorar durante horas y librar dinámicos combates por turnos y en tiempo real. A partir del 12 de noviembre, Metaphor: ReFantazio estará disponible en Nintendo Switch 2.

. Llega la evolución de los juegos de rol y fantasía, donde el objetivo es participar en el Torneo por el Trono y luchar por el futuro. Los jugadores tomarán las riendas de su propio destino, plantarán cara a sus miedos y harán despertar los poderes mágicos del arquetipo que yace en su interior. Formarán equipo con un interesantísimo elenco de personajes y emprenderán un periplo durante el cual podrán, entre otras cosas, explorar durante horas y librar dinámicos combates por turnos y en tiempo real. A partir del 12 de noviembre, estará disponible en Nintendo Switch 2. Stellar Blade. EVE, nuestra protagonista, es una guerrera de élite a la que han enviado a la Tierra para que recupere el control del planeta de manos de unas misteriosas tropas. En su piel, los jugadores se verán inmersos en un mundo de ciencia ficción, vivirán intensos combates y conocerán una historia llena de giros argumentales mientras van descubriendo cómo cayó la Tierra en manos de los invasores. Este título mezcla narrativa y unas mecánicas de juego de marcado estilo cinematográfico, y también ofrece una gran profundidad con respecto a la progresión del personaje, gracias a configuraciones de combate, equipo y habilidades personalizables, elementos que resultarán imprescindibles en los épicos combates contra jefes. Además, los jugadores podrán servirse de los controles de movimiento de los mandos Joy-Con 2 para llevar a cabo otras actividades, lo que les hará sentirse más inmersos en los momentos en los que no se encuentren luchando. Stellar Blade llegará a Nintendo Switch 2 a lo largo de 2026.

EVE, nuestra protagonista, es una guerrera de élite a la que han enviado a la Tierra para que recupere el control del planeta de manos de unas misteriosas tropas. En su piel, los jugadores se verán inmersos en un mundo de ciencia ficción, vivirán intensos combates y conocerán una historia llena de giros argumentales mientras van descubriendo cómo cayó la Tierra en manos de los invasores. Este título mezcla narrativa y unas mecánicas de juego de marcado estilo cinematográfico, y también ofrece una gran profundidad con respecto a la progresión del personaje, gracias a configuraciones de combate, equipo y habilidades personalizables, elementos que resultarán imprescindibles en los épicos combates contra jefes. Además, los jugadores podrán servirse de los controles de movimiento de los mandos Joy-Con 2 para llevar a cabo otras actividades, lo que les hará sentirse más inmersos en los momentos en los que no se encuentren luchando. llegará a Nintendo Switch 2 a lo largo de 2026. RuneScape: Dragonwilds. Es hora de profundizar en los misterios de Ashenfall, entre las ruinas de civilizaciones desaparecidas, en este juego de mundo abierto en el que la supervivencia es clave. Los jugadores crearán equipamiento, lucharán por seguir con vida y mejorarán sus habilidades para poder lanzar potentes hechizos, teniendo que tirar de imaginación para descubrir cómo sobrevivir. Conforme se hagan más poderosos, se adentrarán en nuevas regiones, explorando un mundo muy diverso, e irán moldeando Ashenfall a su manera al construir su propio refugio, trabajar las tierras de su granja y personalizar su hogar. Podrán conectarse con sus amigos mediante GameChat *8 y vivir aventuras en línea con hasta tres personas más para forjar su propia leyenda de manera colectiva. Habrán de aprender a sobrevivir y desvelar arcaicos secretos si quieren plantarle cara a la temible Reina de los dragones, Kuldra. RuneScape: Dragonwilds se lanzará el 15 de septiembre para Nintendo Switch 2.

Es hora de profundizar en los misterios de Ashenfall, entre las ruinas de civilizaciones desaparecidas, en este juego de mundo abierto en el que la supervivencia es clave. Los jugadores crearán equipamiento, lucharán por seguir con vida y mejorarán sus habilidades para poder lanzar potentes hechizos, teniendo que tirar de imaginación para descubrir cómo sobrevivir. Conforme se hagan más poderosos, se adentrarán en nuevas regiones, explorando un mundo muy diverso, e irán moldeando Ashenfall a su manera al construir su propio refugio, trabajar las tierras de su granja y personalizar su hogar. Podrán conectarse con sus amigos mediante GameChat y vivir aventuras en línea con hasta tres personas más para forjar su propia leyenda de manera colectiva. Habrán de aprender a sobrevivir y desvelar arcaicos secretos si quieren plantarle cara a la temible Reina de los dragones, Kuldra. se lanzará el 15 de septiembre para Nintendo Switch 2. Lords of the Fallen II. En este juego de rol y acción con una ambientación de fantasía oscura, los jugadores recorrerán un extenso reino que ha sido azotado por la guerra y cuyos cimientos se desmoronan, y en el que las fronteras que separan los mundos de vivos y muertos han empezado a desdibujarse. Como portadores de la lámpara del Umbral, los jugadores podrán viajar entre ambos mundos, cada uno de los cuales alberga sus propios caminos, tesoros y seres espeluznantes. Desde ciudadelas bañadas por la luz de la luna hasta templos destrozados por los estragos del tiempo, deberán avanzar con sumo cuidado, pues cada paso que den al frente podría ser el último. Podrán valerse de innumerables configuraciones de combate (acero o hechicería, combate cuerpo a cuerpo o a distancia) para derrotar a cada enemigo antes de llevar a cabo una ejecución devastadora. La aventura de Lords of the Fallen II comenzará en otoño, cuando se lance para Nintendo Switch 2.

Además de los juegos mencionados anteriormente, la presentación ha incluido una secuencia de vídeo en la que se han mostrado otros títulos que también están de camino a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, entre ellos: