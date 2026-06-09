Tales of Eternia Remastered – Trailer anuncio

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

En Tales of Eternia Remastered, un grupo de héroes recorre diversas ciudades, llanuras y mazmorras en una lucha a la desesperada para impedir una catástrofe que tiene el potencial de destruir dos mundos interconectados. Este título se lanzará el 16 de octubre para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Bandai Namco continúa recuperando algunos de los títulos más queridos de su histórica franquicia de rol. Tras varios rumores y filtraciones surgidas durante los últimos meses, la compañía ha confirmado oficialmente Tales of Eternia Remastered, una nueva versión de uno de los JRPG más recordados de la era PlayStation que volverá a la actualidad con mejoras visuales y novedades adaptadas a los sistemas modernos.

El anuncio supone una gran noticia para los seguidores de la saga Tales of, especialmente para aquellos jugadores que nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta aventura lanzada originalmente en el año 2000 para la primera PlayStation. Considerada una de las entregas más emblemáticas de la franquicia, Tales of Eternia regresa con el objetivo de acercar su historia a una nueva generación de jugadores.

Un clásico del JRPG vuelve más de dos décadas después

Tales of Eternia fue la tercera entrega principal de la saga Tales of y destacó en su momento por ofrecer una combinación de exploración, narrativa y combates en tiempo real que ayudó a definir la identidad de la franquicia. La aventura sigue a Reid Hershel, Farah Oersted, Keele Zeibel y Meredy en un viaje para evitar una catástrofe que amenaza con destruir los mundos de Inferia y Celestia.

A pesar de su enorme popularidad entre los aficionados al género, el juego permanecía atrapado en plataformas antiguas desde su lanzamiento original y su posterior adaptación para PSP. Con esta remasterización, Bandai Namco busca preservar uno de los capítulos más importantes de la serie y hacerlo accesible para los jugadores actuales.

Mejoras gráficas y novedades de calidad de vida

Aunque la compañía todavía no ha detallado todas las características de esta nueva versión, se espera que Tales of Eternia Remastered siga la línea de otros proyectos recientes de la saga, incorporando gráficos adaptados a alta definición, mejoras en la interfaz, tiempos de carga reducidos y diversas funciones de calidad de vida que faciliten la experiencia sin alterar la esencia del juego original.

El título mantendrá su característica estética en 2D, uno de los elementos que lo convirtió en una obra especialmente querida entre los fans de los JRPG clásicos. Precisamente por tratarse de una de las entregas más antiguas de la franquicia, muchos seguidores esperan que esta remasterización incluya cambios más ambiciosos que los vistos en anteriores proyectos de la serie.

Una pieza clave dentro del proyecto Tales Remastered

El regreso de Tales of Eternia forma parte de la estrategia de Bandai Namco para recuperar entregas históricas de la franquicia mediante el denominado Tales Remastered Project. En los últimos años la compañía ha relanzado títulos como Tales of Graces f, Tales of Xillia y Tales of Berseria, demostrando su intención de mantener vivo el legado de una de las sagas de rol japonesas más importantes de la industria.

La elección de Eternia ha sorprendido a parte de la comunidad, ya que muchos esperaban otras remasterizaciones antes. Sin embargo, la recuperación de este clásico supone una oportunidad única para que nuevos jugadores descubran una aventura que durante años ha sido considerada una de las joyas ocultas del catálogo de PlayStation.

Un regreso muy esperado por los fans

La comunidad llevaba tiempo reclamando el regreso de títulos clásicos de la franquicia, especialmente aquellos que resultaban difíciles de conseguir o jugar en sistemas modernos. Con Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco no solo rescata una aventura histórica, sino que también da un paso más en la preservación de los JRPG que marcaron una generación.

A falta de conocer todos los detalles sobre su contenido y mejoras definitivas, el anuncio ya ha generado una enorme expectación entre los aficionados al género. Todo apunta a que Tales of Eternia volverá a demostrar por qué sigue siendo considerado uno de los capítulos más queridos de toda la saga más de veinte años después de su debut original.