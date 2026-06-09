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Hello Kitty Party Land. En este party game, los jugadores podrán formar equipo con emblemáticos personajes de Sanrio para disputar partidas competitivas accesibles para todo el mundo. Diseñado para que se pueda disfrutar en solitario o con más personas, tanto de manera local como a través de internet, el título es una encantadora mezcla de minijuegos, opciones de personalización y progresión al estilo de los juegos de tablero. Los jugadores podrán toparse con más de 140 personajes de Sanrio y elegir entre 16 populares compañeros de juego con los que vivir aventuras en un montón de actividades diversas. Competirán en más de 40 minijuegos temáticos, centrados en personajes, crearán avatares personalizados ¡y muchas cosas más!

Hello Kitty Party Land se lanzará el 29 de octubre, en exclusiva para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Los jugadores podrán toparse con más de 140 personajes de Sanrio y elegir entre 16 populares compañeros de juego con los que vivir aventuras en un montón de actividades diversas. Competirán en más de 40 minijuegos temáticos, centrados en personajes, crearán avatares personalizados ¡y muchas cosas más!

Los fans de Sanrio ya tienen una nueva cita marcada en el calendario. Nintendo ha anunciado oficialmente Hello Kitty Party Land, un nuevo party game protagonizado por Hello Kitty y el resto de icónicos personajes de la compañía japonesa que promete convertirse en una de las propuestas multijugador más divertidas y accesibles del año.

El título estará disponible a partir del próximo 29 de octubre y llegará en exclusiva para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, ofreciendo una experiencia diseñada para disfrutar tanto en solitario como en compañía, ya sea de forma local o a través de internet.

Un party game para toda la familia

Hello Kitty Party Land apuesta por una fórmula que combina minijuegos, exploración de tableros, personalización y progresión, recordando a los grandes referentes del género. El objetivo es ofrecer una experiencia accesible para jugadores de todas las edades, manteniendo el encanto y la estética característica del universo Sanrio.

Los jugadores podrán recorrer diferentes escenarios inspirados en los personajes más populares de la marca mientras participan en pruebas y desafíos diseñados para ser disfrutados tanto por jugadores experimentados como por quienes buscan una experiencia más relajada y familiar.

Más de 140 personajes del universo Sanrio

Uno de los aspectos más destacados de Hello Kitty Party Land será la enorme cantidad de personajes disponibles. El juego contará con más de 140 personajes de Sanrio, convirtiéndose en uno de los mayores homenajes digitales realizados hasta la fecha al universo creado por la compañía japonesa.

Además, los jugadores podrán seleccionar entre 16 compañeros de aventura, entre los que se encuentran algunos de los personajes más queridos por los fans. Cada uno ofrecerá una personalidad única y acompañará a los usuarios durante las distintas actividades y desafíos que propone el juego.

Personajes tan populares como Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Cinnamoroll, Pompompurin o Keroppi tendrán una presencia destacada dentro de esta nueva propuesta exclusiva para Nintendo.

Más de 40 minijuegos temáticos

El corazón de la experiencia estará formado por más de 40 minijuegos temáticos, cada uno inspirado en diferentes personajes y escenarios del universo Sanrio.

Las pruebas incluirán desafíos de habilidad, velocidad, cooperación y competición, ofreciendo una gran variedad de situaciones para mantener las partidas frescas y divertidas. La desarrolladora ha confirmado que muchos de estos minijuegos han sido diseñados específicamente para aprovechar las posibilidades del juego local y online, permitiendo que amigos y familiares compitan desde cualquier lugar.

Esta amplia selección de actividades busca convertir cada partida en una experiencia diferente, algo fundamental dentro del género party game.

Personalización y progresión para ampliar la experiencia

Más allá de los minijuegos, Hello Kitty Party Land también incorporará un completo sistema de personalización. Los jugadores podrán crear sus propios avatares, modificar su apariencia y desbloquear nuevos elementos cosméticos a medida que avancen en la aventura.

La progresión estará ligada a la participación en eventos, partidas y desafíos, permitiendo desbloquear recompensas, accesorios y contenido adicional que ampliará las posibilidades de personalización.

Este sistema pretende ofrecer incentivos para seguir jugando incluso después de completar las primeras horas de contenido.

Una de las exclusivas más sorprendentes para Nintendo Switch

Con una mezcla de minijuegos, exploración de tableros, personalización y una enorme cantidad de personajes, Hello Kitty Party Land apunta a convertirse en una de las propuestas más atractivas para el público familiar en Nintendo Switch durante la recta final del año.

Su lanzamiento exclusivo para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el próximo 29 de octubre refuerza el catálogo de títulos multijugador de la consola, ofreciendo una alternativa colorida y accesible para quienes buscan disfrutar de partidas rápidas, divertidas y llenas del inconfundible encanto de Sanrio.