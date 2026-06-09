Sonido de estudio total con el nuevo micrófono Razer Seiren V3 Pro

Un micrófono dinámico de calidad profesional con soporte para coma flotante de 32 bits, DSP de audio integrado y conectividad dual USB tipo C y XLR, que ofrece audio con calidad de estudio para streamers de todos los niveles
IRVINE, CALIFORNIA, a 9 de Junio de 2026 — Razer™, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy el nuevo Razer Seiren V3 Pro, un micrófono dinámico de calidad profesional que ofrece audio listo para la transmisión sin complicaciones. Diseñado para streamers de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales experimentados, el Seiren V3 Pro lleva las herramientas de un estudio profesional a cualquier entorno.
“Los creadores de hoy son algunas de las voces más influyentes que dan forma a la cultura, y su sonido es tan importante como su contenido”, afirmó Addie Tan, Directora Global de la División de Estilo de Vida de Razer. ”Con el Seiren V3 Pro, queríamos ofrecer a los creadores un micrófono que evolucionara con ellos. Conexión sencilla mediante USB-C para streamers principiantes y funciones de calidad profesional mediante XLR cuando su trabajo lo requiera. Desde la captura de coma flotante de 32 bits hasta el DSP integrado, cada detalle está diseñado para que el audio suene perfecto, sin esfuerzo”.
Grabación de 32 bits flotantes con calidad de estudio
La Seiren V3 Pro admite grabación de coma flotante de 32 bits mediante Razer Synapse en Windows. Este es el mismo formato que se usa en los estudios de grabación profesionales, ahora accesible para cualquier creador. A diferencia de la grabación estándar de 24 bits, la coma flotante de 32 bits captura un rango dinámico mucho más amplio, lo que garantiza que el audio nunca se sature ni se pierda, sin importar el volumen o la dinámica de la fuente. El resultado es una fidelidad impecable con mayor margen dinámico y menos tiempo dedicado a la postproducción.
Tono listo para la transmisión, con tecnología DSP integrada.
El núcleo del Seiren V3 Pro es un avanzado procesador de señal digital (DSP) de audio integrado que procesa el sonido directamente en el micrófono, independientemente del ordenador. Las mejoras integradas, que incluyen un eliminador de ruido con IA, compresor, limitador y expansor, ofrecen un tono limpio, cálido y con calidad de emisión directamente desde el micrófono, sin necesidad de plugins ni procesamiento adicional.
Conectividad dual USB tipo C y XLR
Con conectividad dual USB Tipo-C y XLR, el Seiren V3 Pro se adapta perfectamente a cualquier flujo de trabajo, desde configuraciones USB plug-and-play directas hasta sistemas XLR profesionales con interfaces de audio y mezcladores. Su cápsula dinámica de 30 mm con patrón polar cardioide captura la riqueza, calidez y presencia sonora propias de un audio profesional, cubriendo un rango de frecuencia de 50 Hz a 16 kHz.
Construido como equipo de estudio
Diseñado para durar, el Seiren V3 Pro cuenta con una estructura monocasco de zinc acústicamente optimizada para resistir vibraciones. Un amortiguador integrado y un filtro antipop extraíble eliminan el ruido de manipulación y las oclusivas para un audio nítido y sin distracciones en cada transmisión. El brazo ajustable con amortiguación de vibraciones incluido garantiza una colocación precisa y estable en cualquier configuración.
Controles precisos. Croma exclusivo.
Un dial físico de ganancia permite a los creadores controlar con precisión el nivel de audio, mientras que un botón táctil de silencio con indicador LED ofrece control instantáneo del audio durante la transmisión. El anillo de iluminación Razer Chroma™ RGB proporciona información visual en tiempo real sobre la ganancia, el silencio y el nivel máximo, con personalización completa a través de Razer Synapse para adaptarse a cualquier estilo de transmisión.
Para más información del Razer Seiren V3 Pro, visite la web rzr.to/seiren-v3-pro.
PRECIO Y DISPONIBILIDAD
Razer Seiren V3 Pro
289.99€ PVP Recomendado
Disponible en Razer.com, tiendas RazerStores y tiendas seleccionadas
Razer Seiren V3
99.99€ PVP Recomendado
Disponible en Razer.com, tiendas RazerStores y Amazon. Leer artículo completo en Frikipandi Sonido de estudio total con el nuevo micrófono Razer Seiren V3 Pro.