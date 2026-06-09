Disponible la Temporada 3 de Battlefield 6 con una prueba gratuita y Zona cero, Bazar de El Cairo y el modo Erradicación como novedades

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Ya disponible la Temporada 3 de Battlefield 6 con una prueba gratuita y Zona cero, Bazar de El Cairo y el modo Erradicación como novedades

Hoy, Battlefield 6 y Battlefield REDSEC estrenan Zona cero, la última actualización de la temporada 3 que trae consigo la reimaginación del clásico mapa de Battlefield 3, Gran bazar, reconvertido en Bazar de El Cairo.

DISFRUTA AQUÍ DEL TRÁILER OFICIAL DE LA TEMPORADA 3 DE BATTLEFIELD 6: ZONA CERO

Esta nueva versión del icónico mapa es un espacio de combate cuerpo a cuerpo, repleto de callejones y tiendas, diseñado para emboscadas mortales y tiroteos intensos. Con gráficos y audio actualizados, y con espacios que se han retocado para disfrutar de combates de mayor intensidad, este mapa rinde homenaje a un clásico a la vez que abre el flujo de combate de formas totalmente nuevas.

Zona cero no solo incluye este mapa reimaginado de Battlefield 3, sino que también transporta a los jugadores a la intensidad de Battlefield 4 con la llegada de Erradicación. Este clásico modo 32c32 regresa como una variante más estratégica y reñida donde un solo error puede costar la partida.

Zona cero también incluye el lanzamiento de Battle Royale individual, una celebración global en Battlefield, y el debut del clásico subfusil PP-19 en Battlefield 6 y REDSEC,

Además, los jugadores podrán disfrutar de una prueba gratuita desde hoy hasta el 15 de junio, para llevar la experiencia definitiva de la guerra total a todo el mundo. Ahora es el momento perfecto para sumergirse en las versiones reimaginadas de la temporada 3 de Bazar de El Cairo y Tren de Golmud, el mapa más grande en Battlefield 6 hasta la fecha, inspirado en la ubicación clásica de Battlefield 4.